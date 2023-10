Nhiều nơi ở TP.Huế ngập sâu, nhấn chìm hàng loạt xe máy

Chiều 13.10, mưa lớn khiến nhiều tuyến đường như Nguyễn Lộ Trạch, Hoàng Lanh, Vũ Thắng (P.Xuân Phú), Nguyễn Cư Trinh (P.An Cựu, TP.Huế) bị ngập lụt, nhiều phương tiện chết máy, lưu thông vất vả. Các vùng trũng như khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh, nước ngập sâu gần 1 m, nhấn chìm nhiều xe máy, đồ dùng của người dân và sinh viên... Lực lượng chức năng đã có mặt, hỗ trợ kê cao đồ đạc, đưa nhiều sinh viên đang mắc kẹt đến nơi an toàn.

Mưa lớn khiến đường Nguyễn Cư Trinh (P.An Cựu, TP.Huế) ngập sâu LÊ HOÀI NHÂN

Xe ô tô chết máy giữa đường BÙI NGỌC LONG

Đường Hoàng Lanh ngập sâu, người dân quay xe để di chuyển theo hướng đường Tố Hữu LÊ HOÀI NHÂN

Mưa lớn kèm theo việc hồ thủy điện Hương Điền đang điều tiết khiến nước sông Hương dâng nhẹ LÊ HOÀI NHÂN

Ô tô chết máy giữa đường, phải gọi xe cứu hộ LÊ HOÀI NHÂN

Lực lượng chức năng đưa sinh viên tại đường Nguyễn Hữu Cảnh ra khỏi khu vực ngập BÙI NGỌC LONG

Xe máy của sinh viên tại một nhà trọ trên đường Nguyễn Hữu Cảnh bị nước nhấn chìm BÌNH THIÊN

Nhiều người lội qua khu vực ngập ở giao lộ Vũ Thắng - Hoàng Lanh (P.Xuân Phú) đi mua lương thực LÊ HOÀI NHÂN

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Thừa Thiên - Huế, từ chiều 13 - 17.10, tại tỉnh này có mưa to, mưa rất to và rải rác có giông; trong cơn giông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 300 - 500 mm, có nơi trên 700 mm. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp 2.