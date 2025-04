Nhiều nước phản ứng động thái đánh thuế từ Mỹ

Ngày 2.4, Tổng thống Trump thông báo Mỹ sẽ đánh thuế 10% lên toàn bộ đối tác thương mại, có hiệu lực từ ngày 5.4. Bên cạnh đó, Mỹ còn đánh thuế đối ứng đối với hàng chục nền kinh tế khác với hiệu lực từ ngày 9.4.

Thủ tướng Úc Anthony Albanese (giữa) họp báo phản ứng mức thuế mới của Mỹ ngày 3.4 ẢNH: REUTERS

Ngay lập tức, nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã có phản ứng, theo Reuters. Thủ tướng Úc Anthony Albanese cho rằng thuế suất của Mỹ không có lôgic và đi ngược cơ sở quan hệ hợp tác hai nước. "Đây không phải là hành động của một người bạn. Quyết định hôm nay sẽ làm tăng thêm sự không chắc chắn trong nền kinh tế toàn cầu và sẽ thúc đẩy giá cả đối với các hộ gia đình Mỹ", ông Albanese nói nhưng loại trừ khả năng đánh thuế đáp trả Mỹ.

Cũng tại châu Đại Dương, Bộ trưởng Thương mại New Zealand Todd McClay cho rằng lợi ích của New Zealand được phục vụ tốt nhất trong thế giới mà dòng chảy thương mại được di chuyển tự do. Ông nói sẽ đối thoại với Mỹ để thu thập thêm thông tin về tác động của thuế mới và khẳng định quan hệ song phương vẫn mạnh mẽ.

Trong khi đó, quyền Tổng thống Hàn Quốc Han Duck-soo thừa nhận chiến tranh thương mại toàn cầu đã trở thành hiện thực và chính phủ Hàn Quốc phải dùng mọi năng lực để vượt qua cuộc khủng hoảng thương mại này.

Các lãnh đạo châu Âu đã phản ứng thất vọng với động thái mới từ Nhà Trắng. Thủ tướng Ý Giorgia Meloni chỉ trích thuế suất của Mỹ là "sai lầm" và không có lợi cho bên nào. Bà nói sẽ làm mọi thứ để tìm kiếm thỏa thuận với Mỹ nhằm ngăn một cuộc chiến tranh thương mại chắc chắn sẽ làm suy yếu phương Tây và có lợi cho các bên khác.

Thủ tướng Cộng hòa Ireland Micheal Martin kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) phải áp thuế tương xứng đối với mức thuế 20% mà Mỹ vừa áp lên liên minh.

Từ Nam Mỹ, Bộ Ngoại giao Brazil ra thông báo lấy làm tiếc về quyết định của Mỹ và cho biết sẽ đánh giá mọi hành động để đảm bảo có qua có lại trong quan hệ thương mại song phương, gồm khiếu nại lên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Theo AFP, quốc hội Brazil cùng ngày thông qua luật cho phép lãnh đạo nhánh hành pháp phản ứng với các rào cản thương mại và thuế quan từ các nền kinh tế khác.

Thủ tướng Canada Mark Carney nhận xét thuế đối ứng của Mỹ sẽ làm thay đổi nền tảng hệ thống thương mại quốc tế. Canada và Mexico được miễn trừ khỏi thuế suất mới ngày 2.4 nhưng vẫn chịu mức thuế 25% mà Mỹ áp đặt trước đó đối với các hàng hóa không nằm trong hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ. Ông Carney cho hay các mức thuế đối với nhôm và thép, ô tô vẫn giữ nguyên và Canada sẽ có biện pháp đáp trả để bảo vệ người lao động.