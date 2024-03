Nhiều nước siết chặt an ninh

Pháp, Mỹ cảnh giác

Thủ tướng Pháp Gabriel Attal hôm qua thông báo đã nâng mức cảnh báo an ninh tại Pháp lên cấp cao nhất vì nguy cơ tấn công sau vụ khủng bố hôm 22.3 tại Moscow. Quyết định được đưa ra sau cuộc họp giữa Tổng thống Emmanuel Macron và các quan chức an ninh - quốc phòng, cho phép kích hoạt các biện pháp an ninh đặc biệt như triển khai binh sĩ tuần tra nơi công cộng, theo AFP. Nước Pháp, nơi từng hứng chịu những vụ tấn công khủng bố đẫm máu trong khoảng 10 năm qua, đang trong tình trạng cảnh giác cao độ khi sắp tổ chức Thế vận hội từ ngày 26.7 - 11.8.

Cảnh sát Nga kiểm soát trước Crocus City Hall, nơi xảy ra vụ tấn công hôm 22.3

Reuters

Ở phía bên kia bờ Đại Tây Dương, các nhà lập pháp đảng Cộng hòa Mỹ cũng bày tỏ lo ngại sâu sắc trước nguy cơ bị lực lượng cực đoan tấn công.

"Cuộc tấn công kế tiếp có thể nhắm vào một đại sứ quán Mỹ tại châu Á hoặc châu Âu, hoặc nhắm vào các sinh viên đến châu Âu trong một chuyến ngoại khóa mùa xuân", thượng nghị sĩ Tom Cotton nói trong một cuộc phỏng vấn với Fox News.

Ông Cotton, thành viên Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ, không đưa ra bằng chứng nào nhưng cho biết rất lo lắng về khả năng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) sẽ tấn công người Mỹ. Thượng nghị sĩ Marco Rubio, phó chủ tịch ủy ban nói trên, cảnh báo rằng lãnh thổ Mỹ giờ cũng đối diện nguy cơ, đặc biệt là thông qua các hoạt động buôn lậu ở biên giới với Mexico. "Chúng đã tấn công Iran cách đây không quá lâu, giờ là vụ tại Nga và chúng sẽ làm điều đó tại nước ta. Nếu chúng muốn làm điều đã làm ở Moscow tại Mỹ, chúng sẽ làm trong tích tắc", ông Rubio cảnh báo.

Những báo cáo gần đây của các cơ quan an ninh Mỹ cũng cho thấy mối đe dọa thật sự từ các thành phần cực đoan. Báo cáo Đánh giá mối đe dọa nội địa năm 2024 của Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho thấy có gần 160 người nước ngoài trong danh sách theo dõi khủng bố tìm cách đi vào Mỹ thông qua biên giới phía nam nước này trong năm 2023, nhiều hơn khoảng 100 vụ trong năm 2022.

Moscow nghi ngờ tuyên bố của IS

IS đã nhận trách nhiệm vụ tấn công tại Moscow, khiến 137 người thiệt mạng và 182 người bị thương. Tuy nhiên, giới chức Nga đến nay vẫn chưa công khai xác nhận tuyên bố của IS. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin trong bài phát biểu đầu tiên sau vụ tấn công đã lái chủ đề sang Ukraine khi nói rằng có ai đó ở phía Ukraine đã mở sẵn lối thoát ở biên giới để các tay súng bỏ chạy. Giới lãnh đạo Ukraine bác bỏ mọi cáo buộc liên quan trong khi Mỹ tuyên bố IS là bên duy nhất chịu trách nhiệm cho sự kiện tại Moscow.

Hãng TASS hôm qua trích lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng Washington cố gắng bảo lãnh cho Kyiv sau vụ tấn công tại Moscow bằng cách nhắc đến IS. "Nhà Trắng hãy chú ý câu hỏi này: Liệu quý vị có chắc đó là IS? Liệu quý vị có đổi ý hay không?", bà Zakharova viết trong bài báo đăng trên tờ Komsomolskaya Pravda.

Nga đã bắt 11 người tình nghi trong vụ tấn công, trong đó có 4 đối tượng được cho là các tay súng gồm Dalerdzhon Mirzoyev (32 tuổi), Saidakrami Rachabalizoda (30 tuổi), Shamsidin Fariduni (25 tuổi) và Muhammadsobir Fayzov (19 tuổi). Hình ảnh từ phiên tòa cho thấy cả 4 bị cáo đều có thương tích, trong đó người cuối cùng được đẩy vào phòng chờ bằng xe lăn. Cả 4 người này được truyền thông Nga xác định là công dân Tajikistan và đã bị tòa án tại Moscow buộc tội tấn công khủng bố với hình phạt cao nhất là tù chung thân. Truyền thông Nga đưa tin ít nhất 3 nghi phạm đã nhận tội và toàn bộ sẽ bị tạm giam ít nhất 2 tháng để chờ điều tra thêm trước khi xét xử.