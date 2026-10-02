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    Nhiều ổ gà ngay vòng xoay Tân Kim

    La Tường Vân
    La Tường Vân

    Bạn đọc phản ánh mặt đường tại khu vực vòng xoay Tân Kim (trên QL50, thuộc xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh) hiện bị bong tróc, xuất hiện nhiều ổ gà, gây mất an toàn giao thông, đặc biệt đối với người đi xe máy.

    Nhiều ổ gà ngay vòng xoay Tân Kim- Ảnh 1.

    Khu vực vòng xoay Tân Kim (trên QL50, thuộc xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh) hiện bị bong tróc, xuất hiện nhiều ổ gà, gây mất an toàn giao thông

    ảnh: La Tường Vân

    Theo người dân, đoạn đường này thường xuyên có xe tải, xe container lưu thông mật độ cao khiến mặt đường nhanh xuống cấp, nhất là vào mùa mưa. Đề nghị cơ quan chức năng sớm kiểm tra, dặm vá và sửa chữa mặt đường để bảo đảm an toàn cho người dân đi lại.

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