Nhiều ổ gà ngay vòng xoay Tân Kim

Khu vực vòng xoay Tân Kim (trên QL50, thuộc xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh) hiện bị bong tróc, xuất hiện nhiều ổ gà, gây mất an toàn giao thông ảnh: La Tường Vân

Theo người dân, đoạn đường này thường xuyên có xe tải, xe container lưu thông mật độ cao khiến mặt đường nhanh xuống cấp, nhất là vào mùa mưa. Đề nghị cơ quan chức năng sớm kiểm tra, dặm vá và sửa chữa mặt đường để bảo đảm an toàn cho người dân đi lại.