Nhiều phần thi hấp dẫn ở hội thi báo cáo viên giỏi

Hội thi tạo điều kiện, môi trường để đội ngũ báo cáo viên các cấp của Đoàn có điều kiện giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, nghiên cứu, rèn luyện, trau dồi kỹ năng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng của tổ chức Đoàn.

Các thí sinh xây dựng các tình huống tuyên truyền T.Đ.T.N

Hội thi có sự tham dự của 50 thí sinh xuất sắc nhất từ 38 tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc.

Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn quốc lần thứ IV được phát động từ tháng 5.2024. Ban Tổ chức đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi của 126 thí sinh từ 67 tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc tham gia dự thi.

Các bài dự thi được gửi về với đa dạng nội dung, hình thức thể hiện, qua đó phản ánh sâu sắc về những cách làm mới, mô hình hay, giải pháp tiêu biểu trong triển khai thực Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các chủ trương trong công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn; công tác tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trong đó, nhiều vấn đề được đề cập trong tác phẩm dự thi đã gắn trực tiếp với các vấn đề được đoàn viên, thanh thiếu nhi quan tâm, hay những tình huống, sự việc cụ thể diễn ra tại địa phương, đơn vị.

Hội thi được triển khai gồm 3 vòng thi:

Vòng sơ khảo: Được triển khai bình chọn trên mạng xã hội và chấm điểm của Hội đồng chuyên gia. Trong đó, các tác phẩm dự thi đã nhận được lượng quan tâm, bình chọn, tương tác lớn trên các nền tảng mạng xã hội và website của Hội thi. 3 tỉnh, thành Đoàn có thí sinh đạt nhiều lượt tương tác nhất trên các nền tảng mạng xã hội là: Hòa Bình, Cà Mau, Nghệ An.

Vòng bán kết: 50 thí sinh sẽ được chia thành 5 bảng, mỗi bảng có 10 báo cáo viên thực hiện 1 buổi báo cáo thực tế chuyên đề cho đoàn viên, thanh niên tại 5 địa điểm khác nhau. Mỗi bảng thi do Hội đồng ban Giám khảo chuyên môn và Hội đồng giám khảo thanh niên (là toàn bộ đoàn viên, thanh niên có mặt tại mỗi địa điểm) đánh giá, chấm điểm. Phần dự thi của mỗi báo cáo viên được chấm theo thang điểm 100 bao gồm điểm trình bày chuyên đề và điểm trả lời câu hỏi. Trong đó, 70 điểm do "Hội đồng chuyên gia" chấm và 30 điểm do "Nhóm giám khảo thanh niên" chấm thông qua ứng dụng của hội thi. 2 thí sinh có số điểm cao nhất tại mỗi bảng thi sẽ lọt vào vòng chung kết của hội thi.

Vòng chung kết: Các thí sinh sẽ tham gia 2 phần thi: đó là phần thi "Báo cáo viên tài ba", thí sinh cáo cáo trình bày phần thuyết trình của mình trực tiếp trên sân khấu trong thời gian tối đa 10 phút.

Phần thi "Báo cáo viên nhạy bén", thí sinh sẽ tham gia xử lý tình huống thông qua xem các tiểu phẩm ngắn trên sân khấu do các nghệ sĩ biểu diễn về các nội dung theo định hướng của ban tổ chức.

Giải thưởng gồm: 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba, 6 giải khuyến khích với giá trị lần lượt trao cho mỗi giải là 30 triệu đồng, 20 triệu đồng, 10 triệu đồng, 3 triệu đồng. Mỗi thí sinh đạt giải sẽ được nhận Bằng khen của T.Ư Đoàn. Trong đó, thí sinh đạt giải nhất sẽ được tham gia Hành trình "Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương" năm 2025. Các thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba sẽ được tham gia đội ngũ báo cáo viên cấp T.Ư Đoàn.

Bên cạnh đó, ban tổ chức sẽ trao một số giải phụ cho các báo cáo viên tham gia vòng chung kết: Báo cáo viên được yêu thích nhất; Báo cáo viên có phần xử lý tình huống hay nhất.