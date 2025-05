Cúp nước ở Q.Bình Thạnh

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo thực hiện công tác đóng nước cho công trình sửa chữa ống mục và sẽ cúp nước ở P.14 và 26 và 1, Q.Bình Thạnh.

Khu vực cúp nước cụ thể gồm: hẻm 76, 182, 194 đường Bạch Đằng; hẻm 183, 217 đường Bùi Đình Túy, P.14; hẻm 204 quốc lộ 13, hẻm 643 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ ngày 16.5 đến 5 giờ ngày 17.5; từ 22 giờ ngày 17.5 đến 5 giờ ngày 18.5.

Ở khu vực P.1, thời gian cúp nước từ 22 giờ ngày 17.5 đến 5 giờ ngày 18.5. Khu vực cúp nước gồm: từ nhà số 1 đến nhà số 71F và các hẻm đường Trần Kế Xương; từ nhà số 11 đến nhà số 49H và các hẻm đường Phan Đăng Lưu; từ nhà số 2 đến nhà số 98 và các hẻm đường Vạn Kiếp; từ nhà số 1 đến nhà số 69 và các hẻm đường Nguyễn Công Hoan; toàn bộ đường Nguyễn Lâm, P.1.

Q.Phú Nhuận

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo sẽ cúp nước tại khu vực P.2, Q.Phú Nhuận. Thời gian cúp nước từ 22 giờ ngày 16.5 đến 5 giờ ngày 17.5.

Khu vực cúp nước gồm: toàn bộ hẻm 14, 36, 52, 66 đường Cù Lao, P.2.

Nhiều quận ở TP.HCM cúp nước từ hôm nay 16.5 đến cuối tuần Ảnh: Nhật Thịnh

Q.Bình Tân

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo sẽ cúp nước tại khu vực P.An Lạc, Q.Bình Tân. Thời gian cúp nước từ 9 giờ 30 đến 16 giờ ngày 20.5.

Khu vực tạm cúp nước gồm: tuyến đường Hồ Học Lãm (khu vực mặt tiền số lẻ từ đường Võ Văn Kiệt đến 103 Hồ Học Lãm) và các hẻm nhánh số lẻ của tuyến đường trên; đường Võ Văn Kiệt (khu vực mặt tiền số lẻ từ đường Hồ Học Lãm đến cầu Nước Lên) và các hẻm nhánh số lẻ của tuyến đường trên; đường Lê Tấn Bê (từ đường Võ Văn Kiệt đến cuối đường) và các hẻm nhánh của tuyến đường trên; các tuyến đường khu vực chung cư Akari City; các tuyến đường khu vực chung cư Ehome 3 thuộc khu vực P.An Lạc.

Q.6

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo sẽ cúp nước tại khu vực P.10 và 11, Q.6. Thời gian cúp nước từ 9 giờ đến 12 giờ ngày 19.5.

Khu vực cúp nước gồm: đường Hậu Giang (số lẻ, từ đường Bình Phú đến An Dương Vương) thuộc P.11; đường An Dương Vương (2 bên, từ đường Hậu Giang đến Lý Chiêu Hoàng), thuộc P.10, 11; đường Lý Chiêu Hoàng (số chẵn, từ đường Bình Phú đến An Dương Vương), thuộc P.10; đường Bình Phú (số lẻ, từ đường Hậu Giang đến An Dương Vương), P.10, 11; khu phố chợ An Dương Vương, khu dân cư Bình Phú 2.

TP.Thủ Đức

Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức thông báo sẽ cúp nước tại khu vực P.Tam Bình, Phú Hữu, Long Trường, TP.Thủ Đức.

Tại P.Tam Bình, thời gian cúp nước từ 22 giờ ngày 16.5 đến 5 giờ ngày 17.5. Khu vực cúp nước gồm: hẻm 789, tỉnh lộ 43, P.Tam Bình.

Tại P.Phú Hữu và Long Trường, thời gian cúp nước từ 22 giờ ngày 16.5 đến 5 giờ ngày 17.5; từ 22 giờ, ngày 17.5 đến 5 giờ ngày 18.5. Khu vực cúp nước gồm một phần đường Nguyễn Duy Trinh, P.Phú Hữu; số lẻ thuộc P.Long Trường.

Q.Tân Phú

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo sẽ cúp nước tại khu vực P.Tân Thành, Hòa Thạnh, Tây Thạnh, Q.Tân Phú. Thời gian cúp nước từ 22 giờ ngày 17.5 đến 22 giờ ngày 18.5.

Khu vực cúp nước gồm một phần các P.Tân Thành, Hòa Thạnh và toàn bộ P.Tây Thạnh.

Q.Tân Bình

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo sẽ cúp nước tại khu vực P.12 và 13, Q.Tân Bình. Thời gian cúp nước từ 23 giờ 30 ngày 19.5 đến 5 giờ ngày 20.5.

Khu vực cúp nước gồm: đường Hoàng Hoa Thám (số chẵn) và các hẻm nhánh thuộc P.12; đường Cộng Hòa (số chẵn) từ số 18E đến số 450; đường Thân Nhân Trung (số chẵn) từ Cộng Hòa đến số 134; đường Hoàng Hoa Thám từ Cộng Hòa đến cổng quân đội; đường Mai Lão Bạng, Nguyễn Chánh Sắt, Nguyễn Hiến Lê, Cù Chính Lan, Văn Chung, Trần Văn Danh, Trần Văn Dư, Nguyễn Quang Bích, đường C1, C3, và các hẻm nhánh thuộc P.14.