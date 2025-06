Cúp nước ở Q.Tân Bình

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực P.2 và 5 Q.Tân Bình.

Tại P.2, thời gian cúp nước từ 22 giờ ngày 11.6 (tối thứ tư) đến 5 giờ ngày 12.6 (sáng thứ năm).

Khu vực cúp nước gồm: đường Hồng Hà, Bạch Đằng, Phan Đình Giót, Huỳnh Lan Khanh và các hẻm nhánh thuộc khu vực P.2.

Tại P.5, thời gian cúp nước 22 giờ ngày 11.6 (tối thứ tư) đến 5 giờ ngày 12.6 (sáng thứ năm); từ 22 giờ ngày 12.6 (tối thứ năm) đến 5 giờ ngày 13.6 (sáng thứ sáu).

Khu vực cúp nước gồm đường Cách Mạng Tháng 8, Phạm Văn Hai, Lưu Nhân Chú, Hoàng Sa và các hẻm nhánh thuộc P.5.

Q.1 và Q.3

Công ty cổ phần cấp nước Bến Thành thông báo sẽ cúp nước tại toàn bộ khu vực P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1 và P.Võ Thị Sáu, Q.3.

Tại P.Nguyễn Cư Trinh, thời gian cúp nước từ 22 giờ ngày 11.6 (tối thứ tư) đến 5 giờ ngày 12.6 (sáng thứ năm).

Tại P.Võ Thị Sáu, thời gian cúp nước từ 22 giờ ngày 12.6 (tối thứ năm) đến 5 giờ ngày 13.6 (sáng thứ sáu).

Nhiều quận ở TP.HCM cúp nước từ tối nay 11.6 Ảnh: Phạm Hữu

Q.10

Công ty cổ phần cấp nước Phú Hòa Tân thông báo sẽ cúp nước tại khu vực P.4, 8 và 14, Q.10.

Tại P.4, thời gian cúp nước từ 1 – 4 giờ ngày 12.6. Khu vực cúp nước gồm: đường Nguyễn Tri Phương, Ngô Gia Tự (đoạn từ Nguyễn Chí Thanh đến Vĩnh Viễn) và hẻm liên quan; đường Nguyễn Duy Dương (đoạn từ Ngô Gia Tự đến Vĩnh Viễn) và hẻm liên quan; đường Hòa Hảo, Vĩnh Viễn - số lẻ (đoạn từ Ngô Gia Tự đến Nguyễn Tri Phương) và hẻm liên quan.

Tại P.14, thời gian cúp nước từ 1 – 4 giờ ngày 13.6. Khu vực cúp nước gồm: đường Ba Tháng Hai (đoạn từ Nguyên Ngọc Lộc đến Lý Thường Kiệt) và hẻm liên quan; đường Lý Thường Kiệt (đoạn từ Ba Tháng Hai đến Tô Hiến Thành) và hẻm liên quan.

Tại P.8, thời gian cúp nước từ 1 – 4 giờ ngày 14.6. Khu vực cúp nước gồm: đường Vĩnh Viễn, Nhật Tảo, Bà Hạt, Ba Tháng Hai (đoạn từ Nguyễn Tri Phương đến Ngô Quyền) và hẻm liên quan; đường Nguyễn Tri Phương (đoạn từ Ba Tháng Hai đến Vĩnh Viễn); đường Nguyễn Tiểu La, Ngô Quyền (đoạn từ Vĩnh Viễn đến Ba Tháng Hai) và hẻm liên quan; hẻm 435, 479, 517, 523, 529, 533, 541 đường Nguyễn Tri Phương.

Q.6

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực P.13, Q.6.

Thời gian từ 22 giờ ngày 11.6 đến 5 giờ ngày 12.6; từ 22 giờ ngày 13.6 đến 5 giờ ngày 14.6.

Khu vực cúp nước gồm: đường Kinh Dương Vương (số chẵn) từ đường Đặng Nguyên Cẩn - Lê Tuấn Mậu; đường Bà Hom (số lẻ) từ Đặng Nguyên Cẩn - An Dương Vương; đường An Dương Vương (số chẵn) (Bà Hom - Lê Tuấn Mậu); toàn bộ khu vực cư xá Đài Ra Đa, cư xá Phú Lâm B.

Q.Gò Vấp

Công ty cổ phần cấp nước Trung An thông báo sẽ triển khai thay 2 đồng hồ nước tại P.3, Q.Gò Vấp và P.Tân Chánh Hiệp, Q.12, do đó nhiều khu vực sẽ bị ảnh hưởng do nước yếu cục bộ.

Thời gian nước yếu từ 22 giờ ngày 11.6 đến 5 giờ ngày 12.6, tại khu vực P.1 và P.5 của Q.Gò Vấp.