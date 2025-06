Cúp nước ở Q.Tân Phú

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực P.Tân Quý và P.Tân Sơn Nhì.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ 30 ngày 23.6 (tối thứ hai) đến 5 giờ ngày 24.6 (sáng thứ ba).

Khu vực bị cúp nước gồm: đường Gò Dầu (số chẵn), Cầu Xéo (số lẻ), Lê Đình Thám và các hẻm nhánh thuộc P.Tân Phú; đường Gò Dầu (số chẵn), Tân Sơn Nhì (số chẵn) và các hẻm nhánh, P.Tân Sơn Nhì.

Nhiều quận ở TP.HCM cúp nước từ tối nay đến ngày 26.6 Ảnh: Phạm Hữu

Q.Bình Tân

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực P.Bình Trị Đông.

Thời gian cúp nước: từ 23 giờ ngày 25.6 đến 4 giờ ngày 26.6.

Khu vực cúp nước gồm: đường Tỉnh Lộ 10 (từ Bình Trị Đông đến An Dương Vương); đường Bình Trị Đông (số chẵn từ số 2 đến 98); đường An Dương Vương (hẻm 637 và 643); đường Liên Khu 16 -18; đường Trương Phước Phan (từ Tỉnh Lộ 10 đến Chiến Lược) và các hẻm phụ thuộc.

Q.6

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo sẽ cúp nước tại khu vực P.10 và 11.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ các ngày 23.6 và 25.6 đến 5 giờ ngày hôm sau.

Khu vực cúp nước gồm: đường Hậu Giang (số lẻ) (Bình Phú - An Dương Vương), thuộc P.11; đường An Dương Vương (2 bên) (Hậu Giang - Lý Chiêu Hoàng), thuộc P.10, 11; toàn bộ khu vực khu dân cư Bình Phú 1, 2; khu phố chợ An Dương Vương, thuộc P.10, 11.

Từ 22 giờ các ngày 24.6 đến 5 giờ ngày 25.6. Khu vực cúp nước gồm hẻm 225, 229 Bình Phú, thuộc P.11.