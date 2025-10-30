Nhiều sinh viên quốc tế du học nghề tại Việt Nam

Môi trường thân thiện, chi phí phù hợp

Phimmasone Phitsamay (21 tuổi, là sinh viên quốc tế đến từ Lào), hiện theo học ngành quản trị và kinh doanh khách sạn tại Trường TC Du lịch và Khách sạn Saigontourist. Với môi trường học tập thân thiện và chi phí hợp lý, Phitsamay chia sẻ rằng văn hóa giữa Việt Nam và Lào có nhiều điểm tương đồng. Điều này giúp cô cảm thấy gần gũi và dễ dàng hòa nhập. Hành trình học tập của sinh viên quốc tế như Phitsamay là minh chứng cho sự phát triển của giáo dục quốc tế tại Việt Nam.

Sau hơn một năm sinh sống và học tập tại TP.HCM, Phitsamay cảm nhận rõ sự thay đổi tích cực của bản thân. Em được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng nghề về khách sạn… “Thầy cô ở đây rất nhiệt tình, đào tạo bài bản và hỗ trợ chúng em trong mọi hoạt động. Em thấy người Việt Nam rất thân thiện và dễ thương, nhờ đó em học hỏi được rất nhiều điều”, Phitsamay chia sẻ.

Cùng học ngành quản trị và kinh doanh khách sạn tại Trường TC Du lịch và Khách sạn Saigontourist, Phetbouaheuang Lienmaly (21 tuổi, cũng đến từ Lào), cho biết Việt Nam là một trong những quốc gia có ngành du lịch phát triển mạnh mẽ trong khu vực. Học nghề tại đây giúp em có cơ hội tiếp cận môi trường thực tế, gặp gỡ nhiều người và xây dựng nền tảng tốt cho sự nghiệp mai sau. “Sau khi tốt nghiệp, em dự định sẽ làm việc tại Việt Nam một thời gian để tích lũy kinh nghiệm trước khi trở về nước”, Lienmaly chia sẻ.

Phimmasone Phitsamay lần đầu tiên tham gia gói bánh tét trong Ngày hội bánh cổ truyền tại Trường TC Du lịch và Khách sạn Saigontourist ẢNH: YẾN THI

Phyu Sin Oo (22 tuổi, đến từ Myanmar), tân sinh viên ngành ngôn ngữ Nhật, Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn. Đến Việt Nam sinh sống và học nghề, Sin Oo cũng gặp khó khăn trong việc hòa nhập văn hóa, ngôn ngữ. “Khi mới đến Việt Nam, mọi thứ đều mới mẻ với mình. Nhưng mọi người ở đây đều rất tốt bụng và nồng nhiệt chào đón. Các thầy cô tại trường luôn kiên nhẫn và giúp đỡ chúng mình không chỉ trong học tập mà còn trong cuộc sống”, Sin Oo phát biểu trong lễ khai giảng.

Phyu Sin Oo cho biết chọn Việt Nam là để học tập vì chi phí hợp lí, chương trình đào tạo chất lượng. “Mình học ở Việt Nam với mong muốn trải nghiệm văn hóa cũng như nâng cao kiến thức về tiếng Nhật. Mình có dự định sẽ đi Nhật Bản làm việc sau hai năm học với sự hỗ trợ của nhà trường”, Sin Oo nói thêm.

Đẩy mạnh quốc tế hóa giáo dục nghề nghiệp

Thời gian qua, nhiều trường TC, CĐ chủ động mở rộng tuyển sinh quốc tế, hợp tác đào tạo, tổ chức trao đổi sinh viên nhằm khẳng định vị thế và từng bước hội nhập thị trường khu vực, quốc tế.

Tại Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn, bà Nguyễn Thị Mộng Lành, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, cho biết trường hiện đang đào tạo hơn 500 sinh viên nước ngoài đến từ Myanmar, Cuba, Lào, Thái Lan… Trong đó, các ngành được lựa chọn nhiều nhất là ngôn ngữ Nhật, quản trị kinh doanh, logistics… Sinh viên học tập chủ yếu bằng tiếng Anh, riêng sinh viên đến từ Lào còn được tăng cường đào tạo tiếng Việt để phục vụ giao tiếp và thích ứng đời sống.

Nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, định hướng nghề nghiệp, hỗ trợ ký túc xá cũng được triển khai thường xuyên nhằm giúp sinh viên quốc tế cảm nhận sự thân thiện và hội nhập tốt hơn khi sinh sống tại Việt Nam.

Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn hiện có hơn 500 sinh viên nước ngoài đang theo học ẢNH: KHÁNH NHI

Tiến sĩ Trần Mạnh Thành, Hiệu trưởng Trường CĐ Bách khoa Bách Việt, cho biết trường vừa tiếp nhận đoàn học viên Myanmar đến học chương trình ngắn hạn nâng cao năng lực tiếng Nhật trong lĩnh vực kinh tế thương mại. Chương trình kéo dài 6 tháng, giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Nhật. "Các học viên đều đã có nền tảng nhất định, chủ yếu là người đi làm, vừa học vừa đảm bảo công việc từ xa bằng hình thức online. Đây cũng là lần đầu tiên trường triển khai mô hình tiếp nhận học viên nước ngoài theo diện bồi dưỡng như vậy, mở ra hướng đi mới trong hợp tác đào tạo quốc tế", tiến sĩ Thành thông tin.

Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, Trường TC Du lịch và Khách sạn Saigontourist đã đón tiếp đoàn học viên, giảng viên quốc tế từ Hungary, Canada đến giao lưu, học tập và trải nghiệm. Thạc sĩ Võ Thị Mỹ Vân, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết trường cũng đã đưa sinh viên sang học tập trải nghiệm tại Hungary theo thỏa thuận ký kết, hiện đang xây dựng chương trình hướng đến việc đưa sinh viên Việt Nam sang Canada học tập, mở rộng hơn nữa cơ hội trao đổi đào tạo quốc tế hai chiều.

Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức (TDC) cũng tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế. Vừa qua, TDC đón đoàn giảng viên, sinh viên từ Trường ĐH Bang Pangasinan (Philippines) trong khuôn khổ chương trình “EAST Summer Camp 2025”. Hoạt động trải nghiệm bao gồm tập huấn kỹ năng công nghệ, nghệ thuật, văn hóa…

Tháng 9.2025, trường còn đón tiếp đoàn 27 học sinh và giáo viên đến từ Sở Giáo dục Incheon (Hàn Quốc) tham gia chương trình định hướng nghề nghiệp I-Career 2025. NGƯT-TS Phạm Hữu Lộc, Hiệu trưởng nhà trường, nhấn mạnh chương trình không chỉ là cơ hội để sinh viên hai nước được giao lưu, học tập và trải nghiệm thực tiễn ngành nghề, mà còn giúp các em có định hướng nghề nghiệp rõ ràng hơn, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội hiện đại.