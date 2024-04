Nhiều tác dụng của quả me đối với sức khỏe

Me là loại trái cây nhiệt đới được sử dụng trong nhiều món ăn. Trong me có nhiều chất dinh dưỡng. Trong 120 g cùi me có chứa 287 calories, 6 g chất xơ, 3 g protein và chưa đến 1 g chất béo, cùng với magiê, kali, sắt, canxi, phốt pho, đồng, vitamin B1, B2, B3, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Ngoài ra, me cũng chứa polyphenol - hợp chất thực vật tự nhiên có lợi cho sức khỏe.

Dưới đây là một số lợi ích sức khỏe của quả me.

1. Dùng làm thuốc

Quả me được dùng làm thuốc trong y học cổ truyền ở nhiều quốc gia. Nước me được sử dụng để điều trị tiêu chảy, táo bón, sốt và sốt rét. Vỏ cây và lá me cũng được sử dụng để thúc đẩy quá trình lành vết thương.

Các polyphenol trong me có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm. Hợp chất này có thể bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh như bệnh tim, ung thư và tiểu đường.

2. Tăng cường sức khỏe tim mạch

Me chứa các polyphenol như flavonoid, có thể giúp điều chỉnh mức cholesterol.

Một nghiên cứu trên chuột có hàm lượng cholesterol cao cho thấy chiết xuất từ quả me làm giảm cholesterol toàn phần, cholesterol xấu và chất béo trung tính.

3. Chứa nhiều magiê có lợi

Quả me cũng có hàm lượng magiê tương đối cao.

Magiê có nhiều lợi ích cho sức khỏe và đóng vai trò trong hơn 600 chức năng của cơ thể. Magiê cũng có thể giúp hạ huyết áp, có tác dụng chống viêm và ngăn ngừa tiểu đường.

4. Kháng nấm, kháng virus và kháng khuẩn

Chiết xuất me chứa các hợp chất tự nhiên như lupeol có tác dụng kháng khuẩn. Các nghiên cứu cũng cho thấy quả me còn có thể có hoạt tính kháng nấm, kháng virus.

Tuy nhiên, do me có thể làm giảm lượng đường trong máu và có tác dụng nhuận tràng nếu tiêu thụ với số lượng lớn. Do đó, người dùng nên tham khảo ý kiến bác sĩ trong những trường hợp bị tiểu đường hoặc gặp các vấn đề tiêu hóa.