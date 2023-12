Nhiều thẩm phán ở Bến Tre xin nghỉ việc

Ngày 6.12, tại kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Bến Tre khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026), ông Bùi Quang Sơn, Chánh án TAND tỉnh này cho biết trong năm 2023, 4 thẩm phán có đơn xin nghỉ việc vì áp lực công việc. Trong khi đó, TAND 2 cấp ở tỉnh này hiện đang thiếu 27 biên chế trong tổng số 216 biên chế được cho phép.

Ngoài ra, các tòa án ở tỉnh Bến Tre đều đang thiếu thư ký, làm ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết án. TAND 2 cấp ở tỉnh đang thực hiện tuyển dụng 24 biên chế.

Ông Bùi Quang Sơn, Chánh án TAND tỉnh Bến Tre phát biểu tại kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Bến Tre khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026)

Về nguyên nhân nhiều thẩm phán xin nghỉ việc, theo ông Bùi Quang Sơn, lượng án thụ lý trong năm 2023 là 12.339 vụ, 108 thẩm phán phải xử lý lượng án này. Do đó, bình quân mỗi thẩm phán phải xử lý gần 10 vụ/tháng, cao hơn rất nhiều so với chỉ tiêu mức bình quân 6 vụ/tháng của TAND tối cao. Tình trạng này đã gây áp lực rất lớn đối với đội ngũ thẩm phán. Thực tế này, theo ông Sơn, đó cũng là nguyên nhân dẫn đến nhiều bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán.



Quang cảnh kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Bến Tre khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Theo ông Bùi Quang Sơn, trong 12.339 vụ án được TAND 2 cấp ở tỉnh Bến Tre xử lý, có 696 vụ án hình sự, tăng 111 vụ so với năm 2022. Trong quá trình giải quyết, TAND 2 cấp trả hồ sơ yêu cầu Viện KSND cùng cấp bổ sung 23 vụ nhưng phía Viện KSND không chấp nhận 5 vụ. Việc không nhận điều tra bổ sung là do còn ý kiến khác nhau về áp dụng pháp luật, đánh giá chứng cứ. Các vụ án còn lại trong lĩnh vực dân sự nói chung và hành chính, trong đó có đến 4.250 vụ ly hôn do mâu thuẫn về kinh tế hoặc gia đình, 376 vụ án tranh chấp hụi...

Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Bến Tre khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026) do bà Hồ Thị Hoàng Yến, Phó bí thư Thường trực, phụ trách Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các phó chủ tịch HĐND tỉnh là ông Huỳnh Quang Triệu và ông Lê Văn Khê chủ trì. Dự kiến, kỳ họp diễn ra từ ngày 6 đến 8.12. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Bến Tre sẽ thực hiện thủ tục lấy phiếu tín nhiệm đối với 27 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu và chất vấn Giám đốc Sở Tư pháp về các vấn đề tồn tại trong quản lý nhà nước tại lĩnh vực tư pháp; các đại biểu HĐND sẽ xem xét, cho ý kiến, quyết nghị 28 nghị quyết về phát triển kinh tế- xã hội... để UBND tỉnh Bến Tre thực hiện trong năm 2024.