Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Nhiều thành tựu nổi bật trong phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề ở Hà Nội

Nguồn: Trung tâm khuyến nông Hà Nội
Nguồn: Trung tâm khuyến nông Hà Nội
26/11/2025 16:53 GMT+7

Sau 6 năm thực hiện Nghị định số 52/2018/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn và một số chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề của Hà Nội, một số chính sách đã phát huy hiệu quả, góp phần tích cực vào thành tựu đạt được của ngành nông nghiệp, nông thôn…

Từ đó tạo điều kiện để các cơ sở, hộ sản xuất trong các làng nghề ở Hà Nội quảng bá, giới thiệu sản phẩm, phát triển thương hiệu và xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh.

Nhiều thành tựu nổi bật trong phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề ở Hà Nội- Ảnh 1.

Đoàn Hội đồng Thủ công thế giới đến thăm làng nghề mây tre đan ở xã Phú Nghĩa

ẢNH: THU HẰNG

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, giai đoạn từ 2020 đến nay, toàn thành phố đã xét công nhận được 38 làng nghề, nghề truyền thống và làng nghề truyền thống, xây dựng thương hiệu và xác lập quyền sở hữu tập thể cho 40 làng nghề. Đã tổ chức 50 lớp tập huấn cho trên 2.000 người là các hộ sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề, hỗ trợ 1 dự án dệt vải từ tơ sen; tổ chức 2 đoàn kết nối nguyên liệu cho các làng nghề mây tre đan, lụa tơ tằm,...

Bên cạnh đó, công tác phát triển làng nghề gắn với du lịch được quan tâm chú trọng, góp phần tạo công ăn việc làm, gia tăng giá trị sản phẩm làng nghề.

Về hợp tác quốc tế đã có những thành tựu rõ rệt như tổ chức ký kết hợp tác với Hội đồng Thủ công thế giới, trong đó đã công nhận 2 làng nghề trở thành thành viên mạng lưới thành phố thủ công sáng tạo thế giới.

Ký kết hợp tác với Trường thiết kế Đại học Lund - Thụy Điển về hợp tác thông tin về xúc tiến thương mại tại khu vực châu Âu và tư vấn thiết kế mẫu mã sản phẩm. Trong đó, đã tham mưu thành phố tổ chức 2 đoàn tham gia Hội chợ quốc tế tại Thuỵ Điển, Anh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia tìm kiếm thị trường và thúc đẩy xuất khẩu tiêu thụ sản phẩm.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho hay, Đề án tổng thể phát triển làng nghề trên địa bàn thành phố giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được thành phố phê duyệt kỳ vọng sẽ tháo gỡ được một số điểm nghẽn, nút thắt về bảo tồn và phát triển làng nghề hiện nay.

Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.

Khám phá thêm chủ đề

làng nghề ngành nghề nông thôn làng nghề ở Hà Nội Trung tâm Khuyến nông Hà Nội Nhiều thành tựu nổi bật
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận