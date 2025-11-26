Nhiều thành tựu nổi bật trong phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề ở Hà Nội

Từ đó tạo điều kiện để các cơ sở, hộ sản xuất trong các làng nghề ở Hà Nội quảng bá, giới thiệu sản phẩm, phát triển thương hiệu và xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh.

Đoàn Hội đồng Thủ công thế giới đến thăm làng nghề mây tre đan ở xã Phú Nghĩa ẢNH: THU HẰNG

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, giai đoạn từ 2020 đến nay, toàn thành phố đã xét công nhận được 38 làng nghề, nghề truyền thống và làng nghề truyền thống, xây dựng thương hiệu và xác lập quyền sở hữu tập thể cho 40 làng nghề. Đã tổ chức 50 lớp tập huấn cho trên 2.000 người là các hộ sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề, hỗ trợ 1 dự án dệt vải từ tơ sen; tổ chức 2 đoàn kết nối nguyên liệu cho các làng nghề mây tre đan, lụa tơ tằm,...

Bên cạnh đó, công tác phát triển làng nghề gắn với du lịch được quan tâm chú trọng, góp phần tạo công ăn việc làm, gia tăng giá trị sản phẩm làng nghề.

Về hợp tác quốc tế đã có những thành tựu rõ rệt như tổ chức ký kết hợp tác với Hội đồng Thủ công thế giới, trong đó đã công nhận 2 làng nghề trở thành thành viên mạng lưới thành phố thủ công sáng tạo thế giới.

Ký kết hợp tác với Trường thiết kế Đại học Lund - Thụy Điển về hợp tác thông tin về xúc tiến thương mại tại khu vực châu Âu và tư vấn thiết kế mẫu mã sản phẩm. Trong đó, đã tham mưu thành phố tổ chức 2 đoàn tham gia Hội chợ quốc tế tại Thuỵ Điển, Anh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia tìm kiếm thị trường và thúc đẩy xuất khẩu tiêu thụ sản phẩm.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho hay, Đề án tổng thể phát triển làng nghề trên địa bàn thành phố giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được thành phố phê duyệt kỳ vọng sẽ tháo gỡ được một số điểm nghẽn, nút thắt về bảo tồn và phát triển làng nghề hiện nay.

Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.