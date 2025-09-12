Nhiều thí sinh Hoa hậu Pháp tố bị quấy rối, cưỡng hiếp ở hậu trường

Hoa hậu Pháp là cuộc thi nhan sắc lâu đời và danh giá bậc nhất nước Pháp, được tổ chức nhằm tìm ra những cô gái xuất sắc nhất tham gia Hoa hậu Hoàn vũ hoặc Hoa hậu Thế giới ẢNH: AFP

People cho biết cuốn sách mới của tác giả Hubert Guérin mang tên Miss France: du rêve à la réalité (tạm dịch: Hoa hậu Pháp: từ giấc mơ đến hiện thực) vừa phát hành đã gây xôn xao dư luận với hàng loạt chi tiết gây sốc về góc khuất của cuộc thi nhan sắc hàng đầu nước pháp. Đáng chú ý, trang này tiết lộ Guérin từng làm việc dưới quyền cựu chủ tịch cuộc thi là Geneviève de Fontenay. Tờ Le Parisien cho biết qua cuốn sách dài 489 trang, tác giả muốn "làm sáng tỏ lịch sử cuộc thi đằng sau vẻ hào nhoáng".

Theo truyền thông quốc tế, hàng chục thí sinh từng tham gia cuộc thi này cũng như một số nhân vật liên quan đã chia sẻ về tình trạng bạo lực tình dục ở đằng sau sân khấu. Theo nguồn tin, tác giả tiết lộ nhiều thí sinh bị quấy rối ở hậu trường, từ việc bị sờ mó ở mông, ngực, những vùng nhạy cảm cho đến bị cưỡng hiếp hay ép quan hệ tình dục bằng miệng…

Tuy nhiên, The Times cho biết những người được cho là kẻ tấn công và nạn nhân không được nêu tên trong cuốn sách. Theo thông tin, một cựu hoa hậu đã tiết lộ: "Tôi là nạn nhân của vụ hiếp dâm trong năm đảm nhiệm danh hiệu Hoa hậu Pháp". Một người khác kể lại: "Tôi đã bị cưỡng hiếp chỉ vài giờ sau khi đăng quang Hoa hậu Pháp: Trong phòng ngủ của tôi, tôi bị đẩy xuống giường, bị gọi bằng đủ mọi cái tên trong đời và váy tôi bị xé toạc".

Cuốn sách của Hubert Guérin đang gây bàn tán xôn xao khi đề cập đến nhiều chi tiết gây sốc đằng sau sân khấu hào nhoáng của Hoa hậu Pháp ẢNH: AMAZON

Trước thông tin gây xôn xao dư luận, phía Hoa hậu Pháp đã lên tiếng thông qua một thông cáo báo chí. People tiết lộ thông báo cáo này được ký bởi Chủ tịch Hiệp hội Hoa hậu Pháp, Frédéric Gilbert. Tổ chức này tuyên bố rằng họ đã được thông tin về những cáo buộc liên quan đến "bạo lực tình dục và xâm phạm nhân phẩm" của các ứng cử viên, được cho là đã xảy ra trong khoảng thời gian từ năm 1990 đến 2002.

Hiệp hội kể trên nhấn mạnh nếu những cáo buộc này được chứng minh là có thật, điều đó sẽ khiến tất cả mọi người lo ngại đồng thời khẳng định mọi hình thức bạo lực tình dục, lạm dụng hay quấy rối đều không thể chấp nhận được. "Nếu những cáo buộc này được chứng minh là đúng sự thật, chúng tôi xin bày tỏ sự đoàn kết và tuyệt đối ủng hộ các nạn nhân. Hiệp hội Hoa hậu Pháp một lần nữa khẳng định rằng cuộc thi tôn vinh phụ nữ bằng sự tôn trọng, phẩm giá và lòng nhân ái", phía này nêu rõ.

Các Hoa hậu Pháp phản ứng gì về cuốn sách?

Hoa hậu Pháp 2015 Camille Cerf khẳng định cô luôn được tổ chức bảo vệ ẢNH: AFP

Sau khi thông tin kể trên lan truyền, một số Hoa hậu Pháp cũng công khai bày tỏ quan điểm riêng. Trong đó, Camille Cerf - Hoa hậu Pháp 2015, khẳng định những gì được đề cập trong cuốn sách không đúng với trải nghiệm của mình. Người đẹp tuyên bố: "Tôi chưa bao giờ nói chuyện với Hubert Guérin, những gì ông ấy nói về tôi là sai sự thật và hoàn toàn bịa đặt. Những lời lẽ của ông ấy rất nghiêm trọng và tôi không có ý định để ông ấy làm điều này. Trong suốt năm tôi tham gia cuộc thi và suốt 10 năm qua, tổ chức Hoa hậu Pháp đã luôn bảo vệ tôi".

Trước tuyên bố của Camille Cerf, đơn vị xuất bản cuốn sách cũng như tác giả chưa đưa ra phản hồi.

Trong khi đó, RTL cho biết, Sylvie Tellier - Hoa hậu Pháp năm 2002 và trước đây từng là giám đốc quốc gia của tổ chức, cho biết cô chưa từng nghe nói đến các vụ tấn công tình dục trong tổ chức khi cô làm việc ở đó. Vị này cho hay: "Trong 15 năm dẫn dắt cuộc thi Hoa hậu Pháp, nếu tôi được thông báo về hành vi quấy rối, tấn công tình dục, điều đầu tiên tôi làm là khuyến khích họ nộp đơn khiếu nại".

Theo The Times, Valérie Claisse - Hoa hậu Pháp năm 1994, lại cho biết: "Vào thời của tôi, các hoa hậu được bảo vệ kém hơn so với bây giờ… Tôi hy vọng cuốn sách sẽ khuyến khích mọi người lên tiếng và nộp đơn khiếu nại pháp lý".