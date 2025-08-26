Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Nhiều thí sinh không đủ điểm chuẩn vẫn báo đậu Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, vì sao?

Hà Ánh
Hà Ánh
26/08/2025 11:34 GMT+7

Ngược lại với tình huống đủ điểm nhưng không trúng tuyển ở trường ĐH khác, nhiều thí sinh xét tuyển năm nay không đủ điểm chuẩn vẫn được báo đậu Trường ĐH Sư phạm TP.HCM do lỗi kỹ thuật.

Lỗi kỹ thuật, nhiều thí sinh không đủ điểm chuẩn vẫn báo đậu ĐH Sư phạm TP.HCM - Ảnh 1.

Lỗi kỹ thuật, nhiều thí sinh hiện vẫn chưa thể xác nhận nhập học đúng nguyện vọng trúng tuyển đợt 1 năm nay

ảnh: nvcc


Trường ĐH Sư phạm TP.HCM gửi công văn đề nghị điều chỉnh nguyện vọng trúng tuyển của thí sinh

Ngày 25.8, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM có công văn gửi Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD-ĐT) và nhiều trường ĐH về việc xử lý đề nghị điều chỉnh nguyện vọng trúng tuyển của thí sinh.

Theo công văn này, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM thực hiện công bố ngưỡng điểm trúng tuyển ĐH chính quy của các chương trình đào tạo theo từng phương thức xét tuyển năm 2025 ngày 22.8 trên cổng thông tin điện tử của trường.

Sau khi công bố điểm chuẩn trúng tuyển, trường thực hiện rà soát danh sách trúng tuyển chính thức và nhận thấy có trường hợp thí sinh không đạt ngưỡng điểm trúng tuyển của ngành theo từng phương thức xét tuyển. Tại thời điểm này, công tác lọc ảo của Bộ GD-ĐT đã xong nên thí sinh không thể được xét ở các nguyện vọng tiếp theo.

Xét thấy đây là lỗi sai do thao tác kỹ thuật và để đảm bảo quyền lợi của thí sinh, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM đề xuất Bộ GD-ĐT tạo điều kiện để thí sinh được tiếp tục xét tuyển ở các nguyện vọng tiếp theo và đề nghị trường ĐH khác hỗ trợ thực hiện xét tuyển ở các nguyện vọng tiếp theo của thí sinh theo quy định.

Cùng với nội dung trên là danh sách thí sinh và nguyện vọng của thí sinh vào trường ĐH khác.

Theo phản ánh của thí sinh, tình trạng tương tự cũng đang diễn ra tại Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM. Hàng loạt thí sinh tra cứu trên trang web của trường cho kết quả trúng tuyển. Thí sinh cũng được trường thông báo làm các thủ tục nhập học. Tuy nhiên khi tra cứu trên Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD-Đ thì cho kết quả không trúng tuyển. Nguyện vọng trúng tuyển trên hệ thống này của thí sinh lại ở trường ĐH khác.

Thí sinh báo trượt 100% nguyện vọng dù điểm khối A00 đạt 25 điểm

Thực tế ghi nhận cũng cho thấy nhiều thí sinh đang "dở khóc dở cười" với trường hợp trên. Phản ánh tới Báo Thanh Niên, một phụ huynh cho biết: "Con tôi đăng ký nguyện vọng 1 Trường ĐH Sư phạm TP.HCM và ngày 22 và 23.8 tra cứu kết quả báo đậu. Đến sáng 24.8 tra cứu trên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM thì báo không trúng tuyển và tra hệ thống của Bộ GD-ĐT thì tất cả các nguyện vọng đều trượt".

Cũng theo phụ huynh này, gia đình liên hệ Trường ĐH Sư phạm TP.HCM thì báo trúng tuyển nguyện vọng 5 vào ĐH Cần Thơ. Trong khi đó tra cứu tại ĐH Cần Thơ và các trường khác đều báo trượt.

"Tôi cũng không biết làm sao bây giờ, con tôi trượt 100% nguyện vọng dù điểm khối A00 đạt 25 điểm. Thời gian để xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống Bộ GD-ĐT sắp kết thúc", phụ huynh này lo lắng.

Một thí sinh khác cũng cho biết đã đăng ký 6 nguyện vọng nhưng hiện tra cứu trên Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT chỉ thấy 5 nguyện vọng báo "trượt" và một nguyện vọng không có nội dung hiển thị "trượt" hay "đỗ". Thí sinh này cho biết, ban đầu tra cứu kết quả báo đỗ nguyện vọng thứ 5 vào Trường ĐH Sư phạm TP.HCM nhưng sau đó báo lại đỗ nguyện vọng 6 vào Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM. Nhưng hiện trên hệ thống thứ tự của nguyện vọng 5 và 6 đang bị đảo tên trường và kết quả xét tuyển nguyện vọng thứ 5 vẫn đang để trống.

Về nội dung này, phía Trường ĐH Sư phạm TP.HCM cho biết sẽ sớm có thông tin.

Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM phản hồi về việc ‘thí sinh dư điểm nhưng không trúng tuyển’

Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM phản hồi về việc ‘thí sinh dư điểm nhưng không trúng tuyển’

Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM cam kết đảm bảo thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển của ngành luật, luật kinh tế, luật kinh tế (tiếng Anh bán phần) sẽ được xét tuyển và nhập học tại trường theo đúng các quy định pháp luật hiện hành.

