Nhiều tiện ích mới từ biển số định danh

Ô tô được lắp 2 biển số, một ngắn một dài

Thông tư 24/2023 quy định xe máy sẽ được cấp biển số gắn phía sau xe, với kích thước giống quy định hiện hành là cao 140 mm, dài 190 mm. Ô tô sẽ được cấp 2 biển số: một biển kích thước ngắn cao 165 mm, dài 330 mm; một biển dài cao 110 mm, dài 520 mm. Điểm này mới so với quy định hiện hành, khi ô tô chỉ được cấp 2 biển số kích thước ngắn (hình chữ nhật) bằng nhau, nếu muốn cấp 1 hoặc 2 biển dài phải chịu thêm kinh phí.

Đây không phải lần đầu tiên Bộ Công an thay đổi quy chuẩn của biển số xe ô tô. Tại Thông tư 15/2014, Bộ Công an quy định ô tô có 2 biển số, gồm biển số dài (cao 110 mm, dài 470 mm) và biển số ngắn (cao 200 mm, dài 280 mm). Năm 2020, Bộ Công an ban hành Thông tư số 58/2020 thay thế Thông tư 15/2014, quy định xe ô tô được gắn 2 biển số ngắn, kích thước bằng nhau (cao 165 mm, dài 330 mm).