Văn hóa

Nhiều tiểu thuyết Việt tìm độc giả mới

Tuấn Duy
Tuấn Duy
13/08/2025 08:00 GMT+7

Mới đây nhiều tiểu thuyết của tác giả Việt đã được dịch và lên kế hoạch ra mắt phiên bản tiếng nước ngoài, góp phần giới thiệu nhiều hơn nữa văn học VN với bạn bè quốc tế.

Sau các bản dịch tiếng Anh của Truyện Kiều (Nguyễn Du), Biên sử nước (Nguyễn Ngọc Tư), Làm đĩ (Vũ Trọng Phụng)… thương hiệu Major Books chuyên giới thiệu các tác phẩm VN có trụ sở tại Vương quốc Anh vừa giới thiệu bản dịch tiếng Anh Parallels từ tiểu thuyết Song song của Vũ Đình Giang. Tác phẩm ra mắt lần đầu vào năm 2007, tái bản năm 2011, đã được dịch sang tiếng Pháp vào năm 2014. Lần này, bản dịch Song song do Khải Q.Nguyễn - thạc sĩ văn học so sánh tại các trường đại học Perpignan (Pháp), St Andrews (Anh) và Santiago de Compostela (Tây Ban Nha) đảm nhận.

Nhiều tiểu thuyết Việt tìm độc giả mới- Ảnh 1.

Các tựa sách đã ra mắt và sắp có phiên bản tiếng nước ngoài

ẢNH: TƯ LIỆU

Nhà văn Vũ Đình Giang từng đoạt giải tư cuộc thi Văn học tuổi 20 lần 2 (năm 2000) với tập truyện Chỗ đứng. Song song kể câu chuyện của những người trẻ mắc kẹt với những vết thương quá khứ và sự cô độc của bản thân. Major Books đánh giá Vũ Đình Giang bằng "sức tưởng tượng phong phú và phong cách đặc biệt" đã tạo nên một "tác phẩm tinh tế", gọi đây là "viên ngọc ẩn của văn học VN đương đại". Anton Hur - dịch giả Hàn Quốc nổi tiếng từng có nhiều tác phẩm được đề cử giải Booker quốc tế, nhận định: "Song song là cuốn tiểu thuyết có màu sắc như phim của Vương Gia Vệ".

Mở đầu cho dự án Dịch văn học Đông Nam Á được nhiều quốc gia thuộc khối ASEAN ký kết với NXB Ly Giang (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) tại Hội Sách quốc tế Bắc Kinh lần thứ 31 vào tháng 6 vừa qua, thương hiệu Chibooks cho biết vừa lựa chọn giới thiệu tiểu thuyết Thế giới xô lệch của nhà văn Trịnh Bích Ngân. Theo kế hoạch, bản dịch dự kiến hoàn tất vào tháng 6.2026 bởi chuyên gia Trung Quốc và sẽ được quảng bá tại thị trường tỉ dân ngay sau đó. Tác phẩm xoay quanh thế giới nội tâm của một thương binh khi trở về đời sống bình thường. Bà Nguyễn Lệ Chi, Giám đốc Chibooks, cho biết đây là bước đi đầu tiên trong dự án giới thiệu văn học Việt đến thị trường này và "rất vinh dự, tự hào khi đã góp phần nhỏ bé đưa văn học Việt ra biển lớn sau nhiều năm nỗ lực tìm đường".

Từng ra mắt rất lâu trước đó, NXB Thế Giới và thương hiệu Bookworm Hà Nội cũng vừa tái bản 2 cuốn Behind the Red Mist (Trong sương hồng hiện ra) The Women on the Island (Người đàn bà trên đảo) của nhà văn Hồ Anh Thái. Đây là 2 tác phẩm được xuất bản lần đầu ở Mỹ vào năm 1998 và 2000, bên cạnh đó nhiều năm qua cũng liên tục xuất hiện dưới nhiều ngôn ngữ khác. Lần trở lại này, sách sẽ có thêm phần dư luận báo chí gồm những bài điểm sách và ý kiến đánh giá về 2 tác phẩm. Với việc trở lại này, 2 ấn phẩm nhắm đến nhu cầu của người đọc tiếng Anh cũng như người nước ngoài hiện đang học tập, làm việc ở VN và là bản dịch hiếm hoi từng tái xuất độc giả.

