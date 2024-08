Nhiều trường ĐH tăng gấp đôi nguyện vọng đăng ký, điểm chuẩn có tăng ?

Việc tăng số nguyện vọng đăng ký liệu có dẫn đến tình trạng điểm chuẩn tăng vọt ở các trường?



Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, tính đến thời điểm khóa cổng đăng ký xét tuyển trực tuyến vào 17 giờ ngày 30.7, hệ thống hỗ trợ xét tuyển chung ghi nhận tổng số hơn 733.000 thí sinh (TS) đã nhập nguyện vọng đăng ký xét tuyển (tương đương 68,5% so với số TS đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024). Trong khi đó, năm 2023 có hơn 660.000 TS đã nhập nguyện vọng đăng ký xét tuyển trên hệ thống (tương đương 65,9% so với số TS đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023). Năm 2022, Bộ GD-ĐT ghi nhận hơn 616.000 TS đăng ký tham gia xét tuyển ĐH (chiếm 64,1% so với số TS đăng ký dự thi tốt nghiệp).

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm nay đang chờ điểm chuẩn trúng tuyển vào các trường ĐH, CĐ ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Số TS đăng ký xét tuyển ĐH trên hệ thống năm nay tăng 73.000, nghĩa là tăng 11% so với năm ngoái. Năm 2024 còn là năm số TS đăng ký xét tuyển tăng cao nhất trong 3 năm.

T ĂNG 10 - 50% SO VỚI NĂM NGOÁI

Các trường ĐH cụ thể có mức tăng khác nhau. Trong đó, đáng chú ý có trường số lượng nguyện vọng tăng gấp đôi so với năm ngoái như Trường ĐH Công thương TP.HCM. Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm tuyển sinh và truyền thông trường này, cho biết năm nay trường nhận được khoảng 50.500 nguyện vọng đăng ký.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Từ hệ thống xét tuyển của Bộ GD-ĐT, trường ghi nhận trên 31.000 TS đăng ký xét tuyển (tăng gấp đôi so với năm 2023). Tổng số nguyện vọng xét tuyển vào trường năm nay đạt gần 52.000, tăng hơn 2,2 lần so với năm 2023. Thống kê này bao gồm các TS và nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển sớm đã đăng ký thành công trên hệ thống xét tuyển của Bộ GD-ĐT.

Tăng gấp đôi số nguyện vọng đăng ký cũng được ghi nhận tại Phân hiệu Vĩnh Long của ĐH Kinh tế TP.HCM. PGS-TS Bùi Quang Hùng, Phó giám đốc ĐH này, cho biết tổng số TS đăng ký xét tuyển vào trường tại cơ sở TP.HCM tăng 20%, tại Phân hiệu Vĩnh Long tăng 50% so với năm ngoái.

Thạc sĩ Nguyễn Hứa Duy Khang, Phó trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Cần Thơ, cho biết trường ghi nhận mức tăng khá cao, trên 27% so với năm ngoái.

Một số trường khác cũng có mức tăng cao hơn mức chung 11% của cả nước. Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, cho biết số TS và số nguyện vọng đăng ký đều tăng khoảng 15% so với năm ngoái. Cụ thể, trường ghi nhận gần 42.000 TS và trên 60.000 nguyện vọng cho tất cả các phương thức xét tuyển.

Số TS đăng ký vào Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) cũng tăng khoảng 17% và tổng số nguyện vọng tăng khoảng 13%.

Một số trường ĐH ghi nhận mức tăng trên 10% so với năm ngoái như: Trường ĐH Nha Trang tăng khoảng 12%...

Trong khi đó, một số trường ghi nhận tổng nguyện vọng đăng ký không cao hơn mức năm ngoái như: Trường ĐH Tài chính - Marketing, Trường ĐH Mở TP.HCM, Trường ĐH Sài Gòn…

D Ự ĐOÁN MỨC ĐIỂM CHUẨN

Từ mức tăng nguyện vọng ghi nhận trên hệ thống xét tuyển của Bộ GD-ĐT, PGS-TS Bùi Quang Hùng nhận định: "Tình hình này, điểm chuẩn chắc sẽ tăng". Năm ngoái, điểm chuẩn xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT các ngành tại cơ sở TP.HCM của ĐH Kinh tế TP.HCM dao động từ 22,49 - 27,2. Trong đó, dẫn đầu là ngành công nghệ marketing với 27,2 điểm. Xếp sau đó, ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng, marketing cùng lấy điểm đầu vào 27. An toàn thông tin là ngành có điểm chuẩn thấp nhất với 22,49. Các ngành đào tạo tại cơ sở Vĩnh Long lấy điểm chuẩn 17.

Chậm nhất 17 giờ ngày 19.8, các trường ĐH, CĐ sẽ công bố điểm chuẩn và kết quả xét tuyển đợt 1 ĐÀO NGỌC THẠCH

Tương tự, thạc sĩ Phạm Thái Sơn đưa ra dự đoán điểm chuẩn của Trường ĐH Công thương TP.HCM xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 sẽ từ 16 - 24 điểm. Trong đó, các ngành nhiều TS quan tâm như marketing, kinh doanh quốc tế, logistics và chuỗi cung ứng mức điểm chuẩn khoảng 23 - 24. Các ngành như kế toán, tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh, công nghệ thực phẩm, công nghệ thông tin... dự kiến lấy 22 - 24 điểm. Các ngành còn lại có thể điểm chuẩn ở mức 16 - 18. Năm ngoái, điểm chuẩn các ngành dao động từ 16 - 22,5. Trong đó, ngành có điểm chuẩn cao nhất là marketing.

Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân cũng dự báo điểm chuẩn Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM sẽ bằng hoặc tăng nhẹ so với năm ngoái tùy ngành.

Thạc sĩ Cù Xuân Tiến, Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM), cho biết số lượng TS đăng ký vào trường năm nay tăng thêm khoảng 2.400 so với năm ngoái, trong khi điểm sàn của trường năm nay cũng cao hơn, khả năng điểm chuẩn sẽ tăng theo.

Với khối ngành đào tạo giáo viên của Trường ĐH Cần Thơ, thạc sĩ Nguyễn Hứa Duy Khang nhận định: "Mặc dù chỉ tiêu năm nay Bộ GD-ĐT giao thấp hơn trường đăng ký nhưng vẫn cao hơn chỉ tiêu năm 2023. Do đó, nếu so sánh với điểm trúng tuyển năm ngoái, năm nay điểm chuẩn có thể không biến động nhiều. Hơn nữa, điểm trúng tuyển các ngành này năm ngoái đã ở mức cao".

PGS-TS Tô Văn Phương, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Nha Trang, cho biết có 64,5% TS trúng tuyển sớm đăng ký nguyện vọng vào trường trên hệ thống của Bộ GD-ĐT. Dự kiến một số ngành điểm chuẩn tăng, như kỹ thuật tàu thủy - ngành có số lượng nguyện vọng tăng đột biến năm nay. Bên cạnh đó, các ngành như ngôn ngữ Anh, công nghệ sinh học, kế toán, quản trị khách sạn dự kiến tăng từ 0,5 - 1 điểm. Một số ngành khác điểm chuẩn cơ bản ổn định.

PGS-TS Bùi Hoài Thắng, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM), dự đoán điểm chuẩn các ngành của trường năm nay không biến động nhiều. Bởi lẽ điểm thi tốt nghiệp THPT chỉ chiếm trọng số nhỏ trong tổng điểm xét tuyển trong phương thức xét tuyển tổng hợp. Theo công thức xét tuyển của trường, tiêu chí học lực chiếm 90% trọng số, còn lại là thành tích cá nhân (5%) và hoạt động xã hội, văn thể mỹ (5%). Riêng trong tiêu chí học lực, điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM chiếm tỷ lệ 70%, điểm thi tốt nghiệp chỉ chiếm 20% và điểm học bạ 10%.

Do đó, theo PGS-TS Bùi Hoài Thắng, dù điểm ở một số tổ hợp tăng nhưng không ảnh hưởng nhiều đến điểm chuẩn của trường. Tuy nhiên, một số ngành nhận được nhiều sự quan tâm của TS, điểm chuẩn có thể tăng, ví dụ nhóm ngành điện - điện tử - viễn thông - tự động hóa - thiết kế vi mạch.

Tiến sĩ Huỳnh Trung Phong, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ sinh viên và phát triển khởi nghiệp Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho biết chỉ tiêu còn lại xét điểm thi tốt nghiệp THPT từ 10 - 60% tùy ngành. Với mức tăng lượng TS đăng ký gấp đôi so với năm ngoái, điểm chuẩn sẽ bằng hoặc tăng tùy ngành. Năm ngoái, điểm chuẩn các ngành xét điểm thi tốt nghiệp của trường từ 19 - 27. Trong số 11 ngành có điểm chuẩn trên 26 thì sư phạm ngữ văn lấy điểm cao nhất.