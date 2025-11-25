Nhiều trường học tan hoang trong 'rốn lũ'

Trong 'rốn lũ', sáng 24.11, hơn 20 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thuộc Phòng cảng sát cơ động, công an tỉnh Đắk Lắk đã hỗ trợ Trường tiểu học Trần Phú dọn dẹp vệ sinh, khắc phục hậu quả sau cơn lũ lịch sử.

Chỉ sau một đêm lũ quét, nhiều trường học tan hoang. Bùn đất trong sân trường, lớp học, bàn ghế, bùn đất phủ kín cả những trang sách của học sinh, nén chặt những chồng hồ sơ, giáo án của thầy cô. Một khung cảnh ngổn ngang, hoang tàn của nhiều trường tại rốn lũ xã Hòa Xuân, Đắk Lắk. (TX.Đông Hòa, tỉnh Phú Yên cũ).

Cùng chịu cảnh tan hoang, Trường THPT Lê Trung Kiên, xã Hòa Xuân, Đắk Lắk (TX.Đông Hòa, tỉnh Phú Yên cũ) cũng chìm trong nước lũ. Lũ quét ngập toàn bộ tầng dưới xô đổ tường rào, căn tin, ướt hết hồ sơ sổ sách.

Trường THPT Lê Trung Kiên là một trong những trường chất lượng cao, có vị trí sát QL1 nhưng chẳng khác gì nằm ở "rốn lũ". Toàn bộ sân trường hiện lên như một "bãi chiến trường" đầy bùn đất. Sân trường loang lổ, cây bật gốc, hàng rào bê tông rạp xuống, căn tin sập đổ. Con đường bê tông trước cổng bị lũ cuốn trôi, bóc từng mảng.

Tại tầng 1, khu hiệu bộ, ông Lê Tấn Dũng, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trung Kiên chỉ vào những tập hồ sơ, học bạ cũ nhão nước, may mắn là năm nay đã dùng học bạ điện tử, số hồ sơ bị hư chủ yếu là các năm trước.

Thầy hiệu trưởng cho biết thêm, hôm nay (25.11), lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk và Đoàn thanh niên Trường ĐH Thái Bình Dương sẽ vào hỗ trợ quét dọn, cào bùn, mở lối an toàn vào cổng chính nhà trường để học sinh có thể trở lại lớp trong một vài ngày tới.

Dù vậy, việc trở lại trường vẫn còn là điều trăn trở khi trận lũ lịch sử vừa quét qua. Nhiều học sinh vẫn chưa có nhà để ở, sách vở trôi sạch, gia đình kiệt quệ, nhiều em có hoàn cảnh rất khó khăn.

Câu chuyện của Trường Tiểu học Trần Phú hay tại Trường THPT Lê Trung Kiên không chỉ là chuyện dọn bùn sau lũ mà là bài toán khẩn cấp về quyền lợi được học tập an toàn của hàng nghìn học sinh đang chờ một ngày bình yên trở lại ở xã Hòa Xuân, nơi rốn lũ đau thương của người dân Đắk Lắk suốt mấy ngày qua.

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, đợt ngập lịch sử này ở xã Hòa Xuân có 10 thôn thì cả 10 thôn bị lũ nhấn chìm và bị chia cắt hoàn toàn trong nhiều ngày. Trong đó có 4 thôn ngập nặng nhất và thiệt hại nghiêm trọng là thôn Hiệp Đồng, Trà Tân 2, Trà Tân 1, Phước Giang đến nay đã tiếp cận được tất bà con. 45.000 ngôi nhà bị ngập sâu, tài sản trong nhà dân hư hỏng hoàn toàn.

Trong 4 ngày qua, không chỉ có các đoàn của công an, quân sự trong tỉnh và các tỉnh lân cận và còn có rất nhiều đoàn từ thiện khắp cả nước đổ về giúp đỡ xã Hòa Xuân với hàng trăm tấn nhu yếu phẩm, nước uống, sữa, gạo, cá.