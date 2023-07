Nhiều vi phạm tại Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh An Giang

Nợ lương, bảo hiểm xã hội

Theo Quyết định số 2735 ngày 17.11.2021 của UBND tỉnh An Giang, vốn điều lệ của Quỹ Đầu tư phát triển (ĐTPT) tỉnh An Giang là 300 tỉ đồng, từ ngân sách nhà nước. Tuy nhiên qua kiểm tra, đến cuối năm 2022 vốn điều lệ thực có của quỹ hơn 104 tỉ đồng, số dư hơn 6 tỉ đồng; số dư quỹ dự phòng tài chính 696 triệu đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 22,2 tỉ đồng.

Trụ sở Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh An Giang TRẦN NGỌC

Ngoài ra, quỹ còn nhận ủy thác quản lý điều hành của các quỹ từ ngân sách khác như: Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, với nguồn vốn 150 tỉ đồng; Quỹ Bảo vệ môi trường, trên 60 tỉ đồng và Quỹ Phát triển đất, trên 300 tỉ đồng. Dù sở hữu nguồn vốn hàng trăm tỉ đồng, nhưng người lao động không có lương từ tháng 5.2023 đến nay.

"Do quỹ không đóng bảo hiểm (BH) nên người lao động đi khám bệnh ở bệnh viện không được thanh toán BH y tế. Chúng tôi rất bức xúc vì quỹ đang nắm nguồn vốn vài trăm tỉ gửi ngân hàng và cho vay, nhưng chúng tôi lại bị nợ lương, đi làm mà không có đồng lương nào", một người làm việc tại Quỹ ĐTPT tỉnh An Giang nói.

Ngày 26.6, Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang đã có văn bản gửi Đảng ủy Khối Cơ quan và doanh nghiệp (DN) tỉnh An Giang thông tin Quỹ ĐTPT tỉnh An Giang nợ bảo hiểm xã hội, BH y tế, BH thất nghiệp của 18 lao động với tổng số tiền gần 77 triệu đồng; đồng thời kiến nghị Đảng ủy Khối Cơ quan và DN tỉnh An Giang chỉ đạo cấp ủy chi bộ đơn vị này đóng BH theo quy định để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Mất đoàn kết nội bộ, lãnh đạo thiếu trách nhệm

Theo Báo cáo số 422 vào ngày 24.4.2023 của Sở Tài chính An Giang về đánh giá hiệu quả hoạt động của Quỹ ĐTPT tỉnh An Giang cho thấy quỹ có rất nhiều tồn tại, hạn chế trong thời gian dài nhưng chưa được khắc phục.

Cụ thể, ban giám đốc và người lao động mất đoàn kết nội bộ, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, uy tín bị giảm sút, để người lao động có đơn thư khiếu nại kéo dài trong nhiều năm, dẫn đến chia rẽ, bè phái trong nội bộ đơn vị. Thời gian tiếp nhận hồ sơ và thẩm định hồ sơ vay vốn của khách hàng đa số đều chậm.

Hằng năm, quỹ xây dựng kế hoạch hoạt động, kế hoạch tài chính đều trễ so với quy định; riêng năm 2019, 2020 không xây dựng kế hoạch. Đối với các quỹ do Quỹ ĐTPT tỉnh An Giang nhận ủy thác quản lý, điều hành thì không thực hiện xây dựng kế hoạch hoạt động, kế hoạch tài chính hằng năm theo quy định. Hằng năm quỹ chưa thực hiện xếp loại DN, hiệu quả hoạt động; không đánh giá xếp loại người quản lý; không đánh giá xếp loại thi đua, khen thưởng cho người lao động.

Ngoài ra, theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước về việc kiểm toán chuyên đề Quỹ ĐTPT tỉnh An Giang giai đoạn 2015 - 2018, quỹ đã xét cho vay và sử dụng vốn vay hơn 7 tỉ đồng cho dự án đầu tư xây Trường mầm non Dế Mèn (TP.Châu Đốc) không đúng mục đích. Mặc dù Kiểm toán Nhà nước đã đề nghị thu hồi nhưng đến nay quỹ vẫn không thu hồi được vốn.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy vào cuộc xử lý

Mặc dù có rất nhiều vi phạm, gây bức xúc trong nội bộ Quỹ ĐTPT tỉnh An Giang và dư luận, nhưng đến nay các sai phạm, thiếu sót vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Theo hồ sơ, ngày 28.8.2021, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang có văn bản giao Thanh tra tỉnh An Giang tiến hành thanh tra đột xuất Quỹ ĐTPT tỉnh An Giang. Từ đó, Thanh tra tỉnh An Giang ban hành quyết định thanh tra đột xuất quỹ này. Tuy nhiên, đến ngày 30.9.2021, Thanh tra tỉnh An Giang lại có quyết định về việc thu hồi quyết định thanh tra đột xuất quỹ này, vì lãnh đạo tỉnh An Giang cho dừng quyết định thanh tra đột xuất.

Bức xúc về các vi phạm kéo dài tại quỹ không được tháo gỡ, giải quyết, người lao động của quỹ đã gửi đơn tố cáo đến các ngành chức năng tỉnh An Giang. Ngày 28.2.2023, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy An Giang có quyết định về việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tập thể chi bộ và cá nhân Bí thư Chi bộ Quỹ ĐTPT tỉnh An Giang.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Võ Minh Hoàng, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy An Giang, cho hay đoàn kiểm tra của UBKT Tỉnh ủy An Giang đang tiến hành kiểm tra để kết luận các vi phạm tại Quỹ ĐTPT tỉnh An Giang.