Nhiều việc làm thiết thực trong Tháng Thanh niên

Sáng 23.4, Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 6 khóa XII, với sự chủ trì của anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên VN.



Cùng dự có các Bí thư T.Ư Đoàn: anh Ngô Văn Cương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên VN; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; anh Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên VN.

Hội nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến về 4 nhóm nội dung, trong đó có Dự thảo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TWĐTN-BTC ngày 5.3.2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa X, về phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Từ năm 2014 đến nay, công tác củng cố, phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước đã có những chuyển biến tích cực. Các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, thanh niên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước được tổ chức thường xuyên, có nhiều đổi mới, đáp ứng được nhu cầu và nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên, qua đó góp phần quan trọng nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội từ cơ sở.

Phát biểu tại hội nghị, anh Bùi Quang Huy cho biết việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 03 của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa X, về phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước là một nội dung rất quan trọng.

Anh Bùi Quang Huy và anh Nguyễn Ngọc Lương chủ trì hội nghị ĐĂNG HẢI

Theo anh Huy, đoàn viên, thanh niên trong khối này rất lớn, đây là khối đối tượng đặc thù, đóng vai trò, động lực trong phát triển kinh tế. Tuy thời gian qua, công tác mở rộng, đoàn kết tập hợp đoàn viên, thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt được những kết quả nhất định, nhưng vẫn còn tồn tại, hạn chế. Vì vậy, anh Huy đề nghị các đại biểu tập trung ý kiến, chỉ ra những hạn chế, khó khăn, đặc biệt là đề ra được giải pháp đoàn kết tập hợp thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Tháng Thanh niên ghi dấu bằng những việc làm thiết thực

Chiều cùng ngày, T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết Tháng Thanh niên 2024. Theo T.Ư Đoàn, Tháng Thanh niên, đã được các cấp bộ Đoàn triển khai đồng bộ và thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tích cực tham gia. Năm 2024 đánh dấu 20 năm Đảng, Nhà nước đồng ý lựa chọn tháng 3 là Tháng Thanh niên, đồng thời cũng là dịp 10 năm ra đời phong trào Thanh niên tình nguyện.

Qua 20 năm không ngừng đổi mới, phát triển, Tháng Thanh niên đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của tuổi trẻ cả nước. Trong suốt chặng đường 20 năm, đã có hơn 100 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện, chung tay thực hiện hơn 668.000 công trình, phần việc, đã có hàng triệu suất quà được trao đến tay người dân trên khắp cả nước với tổng giá trị ước tính lên tới 4.500 tỉ đồng.

Tháng Thanh niên năm 2024 với chủ đề "Thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng" cùng với sự tham gia tích cực, sôi nổi của các cấp bộ Đoàn và hàng triệu đoàn viên, thanh niên cả nước, đã để lại nhiều dấu ấn, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng bằng nhiều việc làm thiết thực. T.Ư Đoàn đã chỉ đạo và triển khai nhiều chương trình phát huy được tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ VN, từ đó xuất hiện nhiều mô hình hay, hoạt động sáng tạo ứng dụng thiết thực vào cuộc sống.

Toàn Đoàn đã tổ chức hơn 15.000 hoạt động tình nguyện với sự tham gia của gần 460.000 đoàn viên thanh niên tại các địa bàn trọng điểm, hỗ trợ được hơn 354.000 người dân với tổng trị giá gần 600 tỉ đồng. Trong đó, triển khai 4.900 hoạt động tại các khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, tổng trị giá hơn 63 tỉ đồng, hỗ trợ được gần 128.000 người dân.

Tại hội nghị, các tỉnh thành đoàn đã chia sẻ những mô hình tiêu biểu. Tỉnh Đoàn Bắc Giang chia sẻ mô hình tổ chức các đêm văn nghệ giao lưu tiếp bước truyền thống trước khi lên đường nhập ngũ, tại nhiều xã của địa phương, tạo ra không khí phấn khởi thôi thúc thanh niên lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Tỉnh đoàn Nghệ An đã lồng ghép cuộc vận động "Tự hào một dải non sông" vào các hoạt động trong Tháng Thanh niên, để cuộc vận động mang tính lan tỏa rộng trong đời sống xã hội, như: vẽ những địa danh nổi tiếng của quê hương, đất nước lên những chiếc nón lá theo dọc hành trình về với các địa chỉ đỏ, di tích lịch sử. Toàn tỉnh đồng loạt thực hiện công trình thanh niên "con đường bích họa" tại các địa bàn xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao với chủ đề "Tự hào một dải non sông". Thành Đoàn Đà Nẵng có mô hình "Bữa cơm cùng mẹ VN Anh hùng"…

Theo đánh giá của T.Ư Đoàn, trong Tháng Thanh niên, các cấp bộ Đoàn đã lựa chọn các hoạt động, công trình, phần việc, địa bàn sát với điều kiện thực tế, nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị. Qua đó đem lại hiệu quả tích cực đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng và phát huy được tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Trong tháng, đã có hơn 94.000 công trình thanh niên các cấp được triển khai (vượt 80.722 công trình so với đăng ký), tổng trị giá hơn 400 tỉ đồng (gấp 2 lần so với đăng ký).

Các cấp bộ Đoàn triển khai 37.014 hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới (vượt 25.893 hoạt động so với đăng ký). Hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp sáng tạo tiếp tục được các cấp bộ Đoàn quan tâm, triển khai với 8.839 hoạt động (gấp hơn 5 lần so với năm 2023), hỗ trợ cho 50.987 đoàn viên thanh niên khởi nghiệp sáng tạo, với nhiều hình thức phong phú, thiết thực.