Nhiều việc làm thời vụ cuối năm thu nhập tăng gấp 3-4 lần đang cần lao động

Số lượng việc làm tăng gần 2,5 lần

Dự định sẽ về quê đón tết vào ngày 27 - 28 tháng chạp, Nguyễn Đình Bảo Ngọc, sinh viên Trường ĐH Mở TP.HCM, quan tâm đến các việc làm thời vụ nhằm kiếm thêm thu nhập để về quê ăn tết.

Việc làm thời vụ cuối năm được nhiều lao động quan tâm THƯỢNG HẢI

"Mình đang tìm kiếm các công việc bán thời gian tại các cửa hàng tiện lợi hoặc chuỗi nhà hàng có mức thu nhập tăng gấp 3 - 4 lần vào dịp tết. Bên cạnh đó, mình cũng đặc biệt chú ý đến các đơn vị tuyển dụng có nhiều đãi ngộ và quyền lợi dành cho nhân viên", Bảo Ngọc cho biết.

Võ Minh Thuận, sinh viên Trường ĐH Mở TP.HCM, cũng đang tìm công việc bán thời gian cuối năm, với mong muốn sẽ tăng khoảng 20% thu nhập so với ngày thường. "Mình chú ý đến các công việc liên quan đến thu ngân hoặc kế toán với mức thu nhập từ 22.000 đồng/giờ. Nếu như đơn vị tuyển dụng có môi trường phù hợp, lương thưởng và thăng tiến hấp dẫn, mình sẽ đăng ký làm thực tập sinh lâu dài", Minh Thuận cho hay.

Đông đảo sinh viên tìm kiếm cơ hội việc làm thời vụ tại các doanh nghiệp THƯỢNG HẢI

Theo tiến sĩ Lê Nguyễn Quốc Khang, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP.HCM, đây là năm thứ 6 tổ chức ngày hội việc làm bán thời gian dành cho sinh viên, kết nối hơn 170 doanh nghiệp đến từ nhiều đơn vị uy tín.

"So với năm trước, số lượng việc làm thời vụ từ các doanh nghiệp tăng gần 2,5 lần với chất lượng càng ngày càng được cải tiến. Sinh viên tìm kiếm việc làm thêm cuối năm dễ bị dụ dỗ vào các hoạt động đa cấp trá hình dẫn đến nhiều rủi ro. Do đó, ngày hội việc làm hôm nay với những đơn vị tuyển dụng đáng tin cậy có thể hỗ trợ sinh viên tìm công việc một cách an toàn", tiến sĩ Quốc Khang chia sẻ.

Thu nhập tăng gấp 3 - 4 lần

Đang cần tuyển nhân sự với mức thu nhập tăng gấp 4 lần cả tết Dương lịch và Nguyên đán, Hoàng Hữu Thành, chuyên viên nhân sự khối cửa hàng, Công ty TNHH Circle K Việt Nam, cho biết: "Đơn vị đang tuyển nhân sự toàn thời gian ở các quận tại TP.HCM và một số tỉnh, còn việc làm thời vụ thì tập trung khu vực trung tâm như: Q.1, Q.7, Q.Bình Thạnh. Vào dịp tết, mức thu nhập ban ngày là 92.000 đồng/giờ và đêm sẽ tăng thêm 30%, kèm theo nhiều đãi ngộ".

Sinh viên được phỏng vấn tuyển dụng trực tiếp THƯỢNG HẢI

Nhiều doanh nghiệp tuyển dụng với yêu cầu đơn giản, thuận lợi cho sinh viên tìm việc THƯỢNG HẢI

Anh Thành chia sẻ thêm: "Thủ tục làm hồ sơ tuyển dụng khá đơn giản, chỉ cần bản photocopy CCCD đã công chứng, giấy khám sức khỏe, ảnh chụp và thẻ sinh viên. Không cần có nhiều kinh nghiệm vì chúng tôi sẽ hướng dẫn bài bản, đặc biệt lưu ý tìm việc trên trang chính thống để tránh bị lừa đảo".

Với nhu cầu tuyển dụng hầu như ở tất cả các quận tại TP.HCM, Phạm Trương Khắc Huy, phụ trách mảng phát triển nhân sự và thu hút nhân tài, Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate - Chi nhánh miền Nam, chia sẻ: "Chúng tôi có nhiều chi nhánh nhà hàng cần tuyển khoảng 50 vị trí mỗi quận, do đó nhu cầu về nhân sự khá lớn. Các công việc thời vụ, như: thu ngân, phụ bếp, lễ tân… với mức thu nhập dao động 25.000 - 30.000 đồng/giờ, dịp tết sẽ được tăng gấp 3 - 4 lần".

Ngoài ra, đơn vị tuyển dụng này còn có thêm quyền lợi về thưởng tết nếu làm việc xuyên tết hoặc đến khoảng ngày 29, 30 tháng chạp sẽ được hỗ trợ các suất cơm 3 bữa/ngày. "Chúng tôi không yêu cầu nhiều kinh nghiệm, chỉ cần đáp ứng làm xoay ca linh hoạt. Nếu người lao động mong muốn làm chính thức, công ty sẽ đào tạo và sau 2 năm rưỡi có thể thăng cấp quản lý nhà hàng với mức thu nhập 7 - 10 triệu đồng/tháng, kèm phụ cấp, bảo hiểm", Khắc Huy cho hay.

Phạm Hoàng Viễn, chuyên viên tuyển dụng cấp cao, Công ty cổ phần Buzzmetrics (Q.11, TP.HCM), cho biết: "Chúng tôi đang cần tuyển khoảng 30 - 60 vị trí nhân sự bán thời gian, với mức lương khoảng 2 - 7 triệu đồng/tháng dành cho các lĩnh vực: phân tích và nghiên cứu dữ liệu, thương mại điện tử, đánh giá truyền thông xã hội… Dự kiến sang năm sẽ mở thêm hoạt động tại các nước ở khu vực Đông Nam Á nên cần đội ngũ nhân sự khá lớn".

Ngoài ra, Hoàng Viễn cũng cho hay dù làm bán thời gian vẫn có lộ trình thăng tiến bài bản dành cho nhân sự có năng lực và mong muốn gắn bó lâu dài. Theo đó, mức thu nhập cũng sẽ tăng theo trình độ, có thể hơn 10 triệu đồng/tháng.