Nhiều xã ở miền Tây yêu cầu người dân dừng hát karaoke để học sinh ôn thi

Đó không phải sự trầm lắng của buồn tẻ, mà là sự tĩnh lặng đầy ý nghĩa khi người lớn tự nguyện "gác mic" karaoke, nhường không gian cho con em ôn thi học kỳ I (năm học 2025-2026). Sự việc bắt đầu từ những văn bản "vận động" đầy tính nhân văn của chính quyền địa phương, lan tỏa thành làn sóng văn hóa ứng xử đẹp trong cộng đồng.

Gác lại niềm vui cầm mic karaoke vì tương lai con trẻ

Cuối tháng 12.2025, trong không khí lễ hội chuẩn bị chào đón năm mới 2026 rộn ràng, người dân xã Bến Lức (tỉnh Tây Ninh) và xã Tân Hào (tỉnh Vĩnh Long) nhận được thông báo "đặc biệt" từ UBND xã.

Cụ thể, UBND xã Bến Lức đã phát đi công văn số 3638/CV-UBND đề nghị tạm dừng hoạt động karaoke gia đình và các cơ sở hát với nhau từ ngày 29.12 đến hết 17 giờ ngày 9.1.2026. Mục đích rất rõ ràng và giản dị: "Tạo điều kiện yên tĩnh cho các em học sinh ôn tập và thi học kỳ I".

Tiếng ồn từ karaoke từ lâu là vấn đề nhức nhối đối với nhiều người dân ẢNH: MINH HỌA BẰNG AI

Tại miền Tây Nam bộ, văn nghệ và ca hát là món ăn tinh thần không thể thiếu sau những giờ đồng áng. Việc cắt đi niềm vui này ban đầu tưởng chừng sẽ gây khó chịu, nhưng thực tế lại nhận được sự đồng thuận bất ngờ.

Trong lúc lau chùi chiếc loa để cất vào góc nhà, ông Trần Văn Bảy (52 tuổi, ngụ xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh) - một người nổi tiếng trong xóm với "giọng ca vàng" và dàn loa kẹo kéo công suất lớn - chia sẻ: "Nói thiệt, tôi ghiền hát lắm. Chiều chiều là phải ca mấy bài bolero mới đã cái nết. Nhận được thông báo của xã vận động ngưng hát, ban đầu cũng thấy ngứa nghề, buồn miệng chút đỉnh. Nhưng ngẫm lại, con cháu mình học cả năm, thi cử quan trọng, mình ca ầm ĩ tụi nhỏ sao học vô. Thôi thì mình hy sinh niềm vui cá nhân vài bữa, coi như góp phần cho tụi nhỏ đỗ đạt".

Tại miền Tây, karaoke được xem là "công đoạn" không thể thiếu trong các buổi gặp gỡ, giao lưu, tiệc tùng ẢNH: MINH HỌA BẰNG AI

Không chỉ người mê hát, những hàng xóm vốn chịu đựng tiếng ồn thụ động cũng thở phào nhẹ nhõm, coi đây là dịp để tận hưởng sự yên bình.

Bà Nguyễn Thị Lành (60 tuổi, ngụ xã Tân Hào, tỉnh Vĩnh Long), sống gần khu vực chợ Ba Lạt, bày tỏ niềm phấn khởi: "Mấy bữa nay xóm làng yên ắng, tôi mừng lắm. Bình thường, cứ chiều đến là nhạc đập thình thịch, muốn nghỉ ngơi sau một ngày lao động vất vả cũng không yên với những lão say xỉn, đặc biệt là ông chồng và mấy đứa con ở nhà tôi. Nay xã có chủ trương này, tôi thấy quá hợp lý. Người lớn nhịn một chút, vừa để tụi nhỏ học hành, vừa để người già như tôi được ngủ ngon. Đây là cái tình, cái nghĩa xóm giềng văn minh cần phát huy".

Từ sự nhắc nhở hành chính đến ý thức cộng đồng

Cách triển khai nhắc nhở của các địa phương cho thấy sự linh hoạt và thấu tình đạt lý. Trao đổi với PV Thanh Niên, bà Huỳnh Thị Mộng Tuyền, Phó chủ tịch UBND xã Bến Lức – người trực tiếp ký văn bản vận động - cho biết chính quyền không cấm đoán cực đoan mà dựa trên sự thuyết phục.

"Địa phương hiểu nhu cầu giải trí của bà con là chính đáng. Tuy nhiên, kỳ thi học kỳ I là giai đoạn nước rút quan trọng của các em học sinh. Trong văn bản, chúng tôi vẫn linh động cho phép các đám tiệc, cưới hỏi đã định ngày được tổ chức, nhưng phải cam kết về thời gian và âm lượng. Mục tiêu chính là hạn chế tối đa tình trạng hát loa kẹo kéo tự phát, kéo dài thâu đêm suốt sáng gây ảnh hưởng việc học. Rất mừng là qua kiểm tra, bà con chấp hành rất nghiêm túc, các trưởng ấp đi vận động đều nhận được cái gật đầu ủng hộ," bà Tuyền chia sẻ.

Ông Huỳnh Cao Chánh, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Tây Ninh, cho rằng đây là một tín hiệu tích cực trong việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. "Việc xã Bến Lức chủ động ra văn bản vận động tạm dừng karaoke trong mùa thi là một sáng kiến hay, thể hiện sự quan tâm sát sao của chính quyền cơ sở đến sự nghiệp giáo dục. Về lâu dài, chúng ta cần hướng đến việc người dân tự giác điều chỉnh hành vi hát karaoke của mình, không chỉ trong mùa thi. Hát hò là quyền giải trí, nhưng văn hóa giải trí nằm ở chỗ biết tôn trọng không gian chung. Khi người dân tự nguyện tắt loa vì việc học của con em, đó là lúc ý thức pháp luật đã chuyển hóa thành văn hóa ứng xử, tình làng nghĩa xóm cũng được nâng chất một cách tự nhiên", ông Huỳnh Cao Chánh nói thêm.

Quy định cần biết về tiếng ồn karaoke Để cuộc vui không biến thành hành vi vi phạm pháp luật, người dân cần lưu ý các quy định hiện hành (cập nhật 2025): 1. Mức phạt tiền (theo Nghị định 144/2021/NĐ-CP): Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng trong khoảng thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau. 2. Tiêu chuẩn tiếng ồn (QCVN 26:2010/BTNMT): Nếu độ ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật (kể cả ban ngày), mức phạt có thể lên tới 160 triệu đồng tùy theo mức độ vượt (theo Nghị định 45/2022/NĐ-CP). 3. Trách nhiệm của địa phương: Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền nhắc nhở, lập biên bản và xử phạt các vi phạm về tiếng ồn trong khu dân cư. Người dân khi bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn quá mức có quyền phản ánh đến đường dây nóng của UBND xã/phường hoặc công an khu vực.



