Nhiều ý tưởng mới của học sinh tại hội thi Tìm hiểu an toàn giao thông

Trưa 7.12, vòng chung kết hội thi Tìm hiểu về an toàn giao thông đường bộ do Ban An toàn giao thông, Sở GTVT, Sở GD – ĐT, Công ty TNHH Grab Việt Nam tổ chức, đã kết thúc với chiến thắng thuộc về Trường THPT Ngô Quyền.

Đội học sinh Trường THPT Ngô Quyền đã giành giải nhất với phần thi xuất sắc, thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về luật Giao thông và kỹ năng thuyết trình ấn tượng.

7 đội lọt vào chung kết sau vòng loại 28 đội tranh tài ẢNH: NGUYỄN TÚ

Giải nhì thuộc về Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Trường THPT Ngũ Hành Sơn. Giải ba là Trường THPT Phan Thành Tài, Trường THPT FPT. Giải khuyến khích thuộc về Trường THPT Thái Phiên, Trường THPT Nguyễn Văn Thoại.

Ngoài ra Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn còn giành giải hùng biện, Trường THPT FPT giành giải cổ động.

Đội Trường THPT Ngô Quyền giành giải nhất ẢNH: NGUYỄN TÚ

Trước đó, vòng loại diễn ra vào ngày 30.11, với 28 đội đại diện cho các trường THPT tham gia, mỗi đội có 5 học sinh đại điện (4 em thi chính thức và 1 em dự bị), kết quả 7 đội nêu trên lọt vào chung kết,

Tại vòng chung kết, các đội thi trải qua vòng khởi động, tăng tốc và đặc biệt là vòng thi hùng biện với các chủ đề gắn liền với giao thông, ý thức tham gia giao thông trong cộng đồng của thế hệ trẻ, chủ đề năm an toàn giao thông 2024: "Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn"…

Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn cùng THPT Ngũ Hành Sơn về nhì ẢNH: NGUYỄN TÚ

Các tình huống, giải pháp đã được các đội thi phân tích và trình bày tại vòng thi lần này, cho thấy hiểu biết sâu sắc, hứa hẹn sẽ là điểm sáng trong công tác tuyên truyền và giáo dục, nâng cao nhận thức về an toàn giao thông trong giới trẻ và cộng đồng xã hội.

Ông Bùi Hồng Trung, Giám đốc Sở GTVT, Phó trưởng ban thường trực Ban ATGT TP.Đà Nẵng, cho biết từ vòng loại đến chung kết, các đội đã tích cực luyện tập và mang lại phần thể hiện xuất sắc và nhiều ý nghĩa. Hội thi vượt xa kỳ vọng ban đầu, không chỉ phổ biến kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống tham gia giao thông an toàn, hành vi ứng xử văn hóa giao thông, tìm hiểu hệ thống xe buýt công cộng… mà còn đổi mới hình thức tuyên truyền phong phú, nhất là phần thi hùng biện sáng tạo, thuyết phục của các bạn học sinh.

Phần hùng biện của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn ẢNH: NGUYỄN TÚ

"Ban tổ chức tin tưởng và kỳ vọng mỗi học sinh sau hội thi tiếp tục là những tuyên truyền viên về an toàn giao thông, góp phần xây dựng văn hóa giao thông, văn minh đô thị", ông Bùi Hồng Trung nói.