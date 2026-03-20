Nhìn lại buổi sinh hoạt khoa học về Cold Plasma tại Bệnh viện đa khoa Bình Chánh

Tổng quan buổi sinh hoạt khoa học và ý nghĩa thực tiễn

Ngày 17.3.2026, tại Hội trường Bệnh viện Bình Chánh, buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề "Ứng dụng công nghệ Plasma lạnh trong điều trị vết thương mạn tính, đặc biệt trong vết thương tạo hình thẩm mỹ" đã được tổ chức thành công, thu hút sự tham gia của đông đảo chuyên gia và nhân viên y tế.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh nhu cầu nâng cao hiệu quả điều trị vết thương ngày càng gia tăng, đặc biệt là đối với các trường hợp vết thương mãn tính, vết thương khó lành hoặc vết thương sau can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ. Đây là những tình huống lâm sàng đòi hỏi không chỉ sự kiểm soát tốt về mặt nhiễm khuẩn mà còn cần tối ưu hóa quá trình tái tạo mô để hạn chế sẹo và đảm bảo yếu tố thẩm mỹ.

Buổi sinh hoạt khoa học được xây dựng như một diễn đàn học thuật, nơi các chuyên gia chia sẻ kiến thức chuyên sâu, cập nhật các tiến bộ mới trong công nghệ y sinh, đồng thời trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trong điều trị. Nội dung chương trình không chỉ mang tính lý thuyết mà còn gắn liền với ứng dụng lâm sàng, giúp người tham dự có thể tiếp cận thông tin theo hướng thực tiễn và dễ triển khai

Cập nhật cơ chế và vai trò của Plasma lạnh trong lành thương

Một trong những nội dung trọng tâm của chương trình là phân tích cơ chế hoạt động của Plasma lạnh (Cold Plasma) và vai trò của công nghệ này trong hỗ trợ điều trị vết thương.

Plasma lạnh là trạng thái plasma được tạo ra ở nhiệt độ thấp, cho phép sử dụng trực tiếp trên mô sinh học mà không gây tổn thương nhiệt. Khi được tạo ra, plasma sinh học chứa nhiều thành phần hoạt tính như các gốc oxy và nitơ hoạt tính (ROS, RNS), đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ điều hòa môi trường vi mô của vết thương.

Theo các báo cáo tại chương trình, quá trình lành thương sinh lý bao gồm nhiều giai đoạn, trong đó giai đoạn viêm giữ vai trò quyết định trong việc định hình chất lượng phục hồi mô. Nếu phản ứng viêm kéo dài hoặc không được kiểm soát, có thể dẫn đến phá hủy mô, làm chậm quá trình lành thương và tăng nguy cơ hình thành sẹo xấu.

Trong bối cảnh đó, Plasma lạnh được đánh giá cao nhờ khả năng tác động đa chiều. Trước hết, công nghệ này có thể hỗ trợ kháng khuẩn, giúp giảm tải lượng vi sinh vật trên bề mặt vết thương. Đồng thời, các thành phần hoạt tính sinh học còn tham gia vào việc điều hòa phản ứng viêm, giúp cân bằng môi trường vết thương theo hướng thuận lợi cho quá trình phục hồi.

Ngoài ra, Plasma lạnh còn được ghi nhận có khả năng giúp kích thích tăng sinh nguyên bào sợi, thúc đẩy tổng hợp collagen và tăng cường tuần hoàn vi mô, từ đó hỗ trợ tái tạo mô hiệu quả hơn. Những đặc điểm này giúp công nghệ Plasma lạnh trở thành một công cụ hỗ trợ tiềm năng trong điều trị vết thương mạn tính cũng như phục hồi sau phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ.

Nội dung báo cáo chuyên đề và trao đổi học thuật

Chương trình được điều phối bởi hai chủ tọa giàu kinh nghiệm:

PGS-TS Phạm Trịnh Quốc Khanh

ThS-BS.CKII Võ Ngọc Cường

Dưới sự dẫn dắt của các chủ tọa, các phiên báo cáo diễn ra theo hướng khoa học, logic và bám sát thực tiễn lâm sàng.

BS. Hoàng Văn Ngọc đã trình bày chuyên đề về ứng dụng của Plasma lạnh trong điều trị vết thương mạn tính, đặc biệt nhấn mạnh đến các ứng dụng trong lĩnh vực tạo hình thẩm mỹ. Báo cáo phân tích rõ cơ chế tác động của Plasma lạnh lên vi môi trường vết thương, đồng thời đưa ra các ví dụ thực tế minh họa cho hiệu quả của phương pháp này trong điều trị.

Tiếp nối chương trình, BS Trần Đăng Lộc đã cho biết về tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ Plasma lạnh trong thực hành lâm sàng. Bài trình bày không chỉ tập trung vào nguyên lý hoạt động mà còn phân tích những lợi thế của hệ thống trong việc tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả điều trị.

Điểm đáng chú ý là các báo cáo đều được xây dựng dựa trên kinh nghiệm lâm sàng thực tế, kết hợp với nền tảng khoa học vững chắc. Điều này giúp người tham dự dễ dàng tiếp cận và có thể ứng dụng vào thực tế điều trị.

Phần thảo luận mở sau các bài báo cáo đã diễn ra sôi nổi, với nhiều câu hỏi xoay quanh việc lựa chọn chỉ định, tối ưu quy trình điều trị và kết hợp Plasma lạnh với các phương pháp khác. Những trao đổi này góp phần làm rõ hơn giá trị ứng dụng của công nghệ trong thực hành.

Đội ngũ chủ tọa và báo cáo viên giàu kinh nghiệm tại buổi sinh hoạt khoa học

Plasma lạnh và tiềm năng triển khai trong thực hành lâm sàng

Plasma lạnh đang dần được nhìn nhận như một hướng tiếp cận sinh học mới trong y học hiện đại, đặc biệt trong lĩnh vực da liễu và chăm sóc vết thương. Với khả năng tạo ra các gốc hoạt tính ở mức kiểm soát, công nghệ này góp phần hỗ trợ kiểm soát viêm, giảm tải vi khuẩn và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình lành thương diễn ra theo hướng sinh lý.

Trong thực hành lâm sàng, plasma lạnh cho thấy tiềm năng ứng dụng rộng rãi, từ hỗ trợ phục hồi hậu phẫu, hỗ trợ điều trị vết thương hở đến cải thiện các tình trạng da cần tái tạo mô. Ưu điểm nổi bật là tính không xâm lấn, ít gây khó chịu và có thể tích hợp linh hoạt vào nhiều phác đồ điều trị khác nhau, phù hợp với đa dạng nhóm bệnh nhân.

Buổi sinh hoạt khoa học đã khép lại với nhiều giá trị chuyên môn được chia sẻ, góp phần nâng cao nhận thức về ứng dụng của Plasma lạnh trong điều trị vết thương mạn tính và phục hồi sau phẫu thuật thẩm mỹ. Đây không chỉ là dịp cập nhật kiến thức mà còn mở ra những hướng tiếp cận mới trong việc ứng dụng công nghệ y sinh, hướng tới mục tiêu cải thiện hiệu quả điều trị và nâng cao chất lượng chăm sóc bệnh nhân trong tương lai.