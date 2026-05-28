Nhìn lại chiến dịch ‘Biết Thương Mẹ Hơn’ của Danisa: Khi lời tri ân hóa hành động

MV "Biết Thương Mẹ Hơn": Khi sự quan tâm của mẹ trở thành chất liệu kết nối với người trẻ

Trong dịp Ngày của mẹ 2026, Danisa lựa chọn khai thác một góc nhìn gần gũi hơn về tình thân gia đình: Tình yêu thương vẫn luôn hiện hữu qua những cử chỉ chăm sóc đời thường, nhưng chính sự hiển nhiên đó khiến người trẻ có xu hướng "để dành" lời cảm ơn cho những dịp đặc biệt - tạo nên một trạng thái mang tên "trì hoãn cảm xúc".

Từ insight đó, chiến dịch "Biết Thương Mẹ Hơn" được triển khai với thông điệp khuyến khích người trẻ chủ động thể hiện sự quan tâm ngay trong hiện tại, thay vì chờ đến những dịp đặc biệt mới nói lời tri ân.

MV "Biết Thương Mẹ Hơn" được nhào nặn bởi đạo diễn Chung Chí Công

Giữ vai trò trung tâm của chiến dịch, MV "Biết Thương Mẹ Hơn" tập trung khai thác những lát cắt đời thường giữa mẹ và con thông qua ngôn ngữ hình ảnh giàu tính tự sự. Dưới sự thực hiện của đạo diễn Chung Chí Công, MV lựa chọn cách kể chuyện tiết chế, không đẩy cảm xúc bằng cao trào mà tập trung vào sự gần gũi và tính liên tưởng trong từng khung hình.

Sau hơn 12 ngày ra mắt, MV ghi nhận hơn 22 triệu lượt xem trên các nền tảng. Đồng thời, chiến dịch cũng tạo ra lượng lớn thảo luận organic trên TikTok, Facebook và Threads với nhiều chia sẻ cá nhân từ người xem.

Không ít người trẻ chủ động đăng tải câu chuyện của riêng mình sau khi xem MV: Từ những ký ức tuổi thơ bên mẹ, cảm giác trưởng thành khi bắt đầu hiểu sự hy sinh của cha mẹ cho đến những tiếc nuối vì chưa từng nói lời cảm ơn một cách trực tiếp.

MV "Biết Thương Mẹ Hơn" được nhào nặn bởi đạo diễn Chung Chí Công

Với hàng trăm ngàn lượt chia sẻ, mỗi cá nhân đã trở thành một đại sứ lan tỏa thông điệp của chiến dịch đến với vòng tròn kết nối của chính mình

Chính những phản hồi mang tính cá nhân này đã góp phần mở rộng vòng đời thảo luận của chiến dịch trên mạng xã hội. Thay vì chỉ dừng ở việc tiếp nhận nội dung, khán giả bắt đầu chủ động tham gia vào cuộc đối thoại xoay quanh chủ đề gia đình và sự biết ơn trong đời sống hiện đại.

Danisa mở rộng trải nghiệm chiến dịch trên social media với Template từ Capcut

Bên cạnh MV, Danisa tiếp tục mở rộng chiến dịch bằng các hoạt động tương tác trên social media, nổi bật là CapCut Template được phát triển dựa trên tinh thần và âm nhạc của MV.

Nếu MV đóng vai trò khơi gợi cảm xúc, CapCut Template lại trở thành công cụ giúp người dùng dễ dàng chuyển hóa cảm xúc đó thành nội dung mang tính cá nhân hóa. Với thao tác đơn giản, người dùng có thể tạo video từ hình ảnh gia đình hoặc những khoảnh khắc bên mẹ để chia sẻ trên TikTok và Facebook. Cách triển khai này giúp chiến dịch gia tăng tính tham gia tự nhiên từ cộng đồng, đồng thời giảm bớt rào cản thể hiện cảm xúc của người trẻ trên không gian số.

Hưởng ứng thông điệp từ MV "Biết Thương Mẹ Hơn", rất nhiều nhà sáng tạo nội dung đã chia sẻ câu chuyện cá nhân của mình trên nền tảng TikTok

Trong thời gian ngắn, hàng loạt video UGC đã được tạo mới với nhiều nội dung khác nhau: Từ những chuyến đi cùng mẹ, bữa cơm gia đình cho đến các lời nhắn chưa từng nói thành lời. Nhiều nội dung nhanh chóng nhận được lượng tương tác tích cực nhờ sự chân thật và khả năng tạo đồng cảm.

Template từ Capcut đóng vai trò như một "nhịp cầu" giúp lời tri ân được chắp cánh một cách dễ dàng và đẹp đẽ nhất

Song song, các nhà sáng tạo nội dung cũng tham gia hưởng ứng chiến dịch thông qua những chia sẻ trải nghiệm cá nhân cùng gia đình. Việc duy trì độ hiện diện đa nền tảng giúp MV "Biết Thương Mẹ Hơn" tiếp tục giữ được nhịp thảo luận xuyên suốt giai đoạn Ngày của mẹ.

Đây chính là bước đi chiến lược giúp chiến dịch không chỉ "vụt sáng" rồi tắt mà thực sự đi sâu vào đời sống của người dùng

Sau hơn 3 tuần triển khai, chiến dịch đã đạt được những kết quả ấn tượng:

Hơn 22 triệu lượt xem cho MV "Biết Thương Mẹ Hơn"

Hơn 8 triệu lượt xem từ các nội dung liên quan trên TikTok hơn 800.000 lượt tương tác và thảo luận trên Facebook

Hơn 1 triệu lượt xem từ CapCut Template

Hàng loạt nội dung UGC được tạo mới trên TikTok, Threads và Facebook

Thông qua "Biết Thương Mẹ Hơn", Danisa không chỉ triển khai một chiến dịch truyền thông theo Ngày của mẹ mà còn từng bước mở rộng trải nghiệm tương tác khác biệt thông qua nội dung, công cụ sáng tạo và sự tham gia chủ động từ cộng đồng. Từ một MV, chiến dịch đã phát triển thành chuỗi thảo luận đa nền tảng xoay quanh chủ đề tri ân và kết nối gia đình trong đời sống hiện đại.