Nhìn lại ‘Cypher In Cyber 2025’: điểm tựa thúc đẩy thể thao điện tử Việt Nam

VALORANT - từ trò chơi điện tử tới bộ môn eSports

VALORANT là tựa game bắn súng chiến thuật 5vs5 hiện được NPH VNGGames phát hành chính thức tại Việt Nam kể từ năm 2021. Sau thời gian dài hoạt động, trò chơi do Riot Games phát triển đã nhanh chóng trở thành một trong những game FPS được yêu thích nhất nước ta, khi sở hữu một cộng đồng người chơi đông đảo cũng như một hệ sinh thái Thể thao điện tử (eSports) chất lượng và đa dạng quy mô. Giải đấu Cypher in Cyber vừa khép lại vào ngày 16.2 vừa qua là minh chứng điển hình.

Trong số các sự kiện dành cho cộng đồng game thủ VALORANT, "Cypher In Cyber" chính là một trong những hệ thống giải đấu quy mô và uy tín nhất, do VNGGames phối hợp với các phòng máy đối tác tổ chức. Cypher in Cyber 2025 được khởi động từ cuối tháng 12.2024 và khép lại bằng sự kiện offline Chung Kết Tổng tại TP.HCM vào ngày 16.2, thu hút hơn 600 game thủ đến theo dõi trực tiếp cũng như được sưu tầm nhiều phần quà độc quyền, giá trị từ VALORANT và các nhãn hàng.

Bản thân các đội tuyển tham gia xuyên suốt giải Cypher in Cyber cũng có cơ hội trải nghiệm thi đấu Thể thao điện tử trên các thiết bị thi đấu đạt chuẩn thế giới. Trận Chung kết tổng của Cypher in Cyber 2025 diễn ra giữa hai đội VALORANT bán chuyên là Blue Eyes White Dragon và Unicorn Cyber Đà Nẵng, theo thể thức Best-of-3. Và sau những màn đấu súng căng thẳng, Unicorn Cyber đã chiến thắng chung cuộc 2-0 và trở thành nhà Vô địch đầu tiên của Cypher In Cyber với 20 triệu đồng tiền thưởng.

"Bầu không khí cuồng nhiệt của trận Chung kết Cypher in Cyber thậm chí có thể ví như nhà thi đấu Masters Bangkok" - Streamer TheAnh96 chia sẻ tại sự kiện, sau khi chứng kiến những màn cổ vũ không ngớt đến từ các khán giả có mặt ngày hôm đó.

Sự đầu tư hết mực của VNGGames dành cho VALORANT

Là NPH chính thức của VALORANT tại Việt Nam, VNGGames luôn dành sự quan tâm và đầu tư thích đáng cho các hoạt động cộng đồng, để có thể đa dạng hóa các trải nghiệm của người chơi. Với phong trào rèn luyện Thể thao điện tử, tính đến thời điểm cuối năm 2024 đã ghi nhận con số lên tới 104 giải đấu cộng đồng VALORANT xuất hiện tại 16 tỉnh thành trên cả nước, với số lượng đăng ký tham gia gần 1.800 đội tuyển không chuyên.

Nhờ vậy, người chơi VALORANT luôn có không ít dịp để giao lưu, học hỏi và cạnh tranh lành mạnh, giúp cộng đồng tựa game FPS này thêm gắn kết và phát triển. Thậm chí những mô hình sự kiện như Cypher in Cyber còn có thể là nơi ươm mầm cho những tài năng mới của bộ môn VALORANT để tranh tài ở những sân chơi chuyên nghiệp, tầm cỡ hơn trong tương lai, sau khi giải mang tới các trải nghiệm eSports đích thực với các điều kiện, thiết bị thi đấu đạt chuẩn như giải chuyên nghiệp.

Bản thân những khán giả của bộ môn VALORANT eSports cũng có các hoạt động phù hợp dành riêng cho mình. Với họ, những ngày hội Viewing Party luôn là dịp tốt để họ gắn kết cùng nhau, vừa được hòa mình với không khí thi đấu eSports sôi động vừa được tham gia nhiều minigame, thử thách để sở hữu những phần thưởng, vật phẩm đặc sắc. Từ năm 2022 đến nay, các sự kiện Viewing Party của VALORANT cũng dần trở thành một xu hướng mới dành cho cộng đồng fan Thể thao điện tử tại Việt Nam.

Theo đại diện từ VNGGames, VALORANT sẽ luôn tiếp tục được đầu tư mạnh mẽ, đặc biệt là tại hệ thống phòng máy. NPH VNGGames và các phòng máy đối tác sẽ cùng hợp tác để có những chiến lược phát triển eSports tại Việt Nam một cách chuyên nghiệp và bền vững, hứa hẹn có nhiều trải nghiệm mới trong tương lai dành cho cộng đồng game thủ Việt.