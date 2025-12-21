Nhìn lại lối sống ‘thông minh hơn’ của giới trẻ

Nhìn lại một năm - người dùng đã thay đổi ra sao?

Khép lại một năm với nhiều biến động về kinh tế và nhịp sống đô thị, không ít người bắt đầu nhìn lại cách mình đã sinh hoạt, di chuyển và chi tiêu trong suốt 12 tháng qua. Những thay đổi tưởng chừng nhỏ trong đời sống hằng ngày lại phản ánh khá rõ sự dịch chuyển trong tư duy lựa chọn.

Người dùng chọn lối sống “thông minh hơn” trong từng quyết định

Nếu như trước đây, quyết định mua sắm thường dựa nhiều vào cảm tính, thì sau một năm đối mặt với áp lực chi phí và quỹ thời gian ngày càng thu hẹp, người dùng có xu hướng tính toán kỹ lưỡng hơn. Các câu hỏi như "có thực sự cần thiết?", "có tiết kiệm lâu dài không?" hay "có phù hợp để dùng mỗi ngày?" được đặt ra thường xuyên hơn. Nhìn lại một năm đã qua, nhiều người nhận ra rằng lối sống "thông minh hơn" không đến từ việc thay đổi đột ngột, mà hình thành dần qua những lựa chọn được cân nhắc kỹ càng trong sinh hoạt hằng ngày.

Lối sống thông minh thể hiện từ những điều nhỏ nhất

Việc tổng kết những gì đã diễn ra trong một năm cho thấy giới trẻ có xu hướng tìm đến các giải pháp mang lại hiệu quả rõ ràng và phù hợp với nhịp sống cá nhân. Lối sống thông minh không còn là khái niệm xa vời, mà thể hiện ngay trong những quyết định quen thuộc, từ cách chi tiêu đến việc lựa chọn phương tiện di chuyển.

Người dùng hướng đến các phương tiện đáp ứng tốt nhu cầu thực tế

Trong câu chuyện di chuyển hằng ngày, sự thay đổi này thể hiện khá rõ. Ngoài việc tìm kiếm những yếu tố nổi bật hay mang tính phô diễn, người dùng hiện nay có xu hướng ưu tiên các phương tiện đáp ứng tốt nhu cầu thực tế như tiết kiệm nhiên liệu, dễ vận hành trong môi trường đô thị và tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng lâu dài.

Một chiếc xe phù hợp không chỉ giúp người dùng chủ động hơn trong công việc, linh hoạt trong sinh hoạt mà còn góp phần giảm bớt những áp lực không cần thiết khi tham gia giao thông đông đúc. Đây cũng là cách giới trẻ tối ưu hóa trải nghiệm sống của mình thông qua những lựa chọn tưởng chừng rất nhỏ.

Yamaha Grande - Một gợi ý phù hợp cho lối sống thông minh hơn

Yamaha Grande được xem là một trong những mẫu xe tay ga phản ánh khá rõ triết lý "thông minh vừa đủ". Mẫu xe này hướng đến nhóm người dùng đề cao tính thực tế, mong muốn một phương tiện dễ sử dụng trong đô thị nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả vận hành lâu dài.

Động cơ BlueCore Hybrid tiết kiệm nhiên liệu và vận hành ổn định

Yamaha Grande được trang bị động cơ BlueCore Hybrid, tập trung vào khả năng tiết kiệm nhiên liệu và vận hành ổn định trong điều kiện giao thông đô thị. Hệ thống hỗ trợ mô-tơ điện trong giai đoạn khởi động và tăng tốc ban đầu giúp xe vận hành mượt mà hơn, đồng thời góp phần tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu khi di chuyển ở tốc độ thấp - tình huống thường xuyên gặp trong thành phố.

Theo Kết quả nghiên cứu xếp hạng mức tiêu hao nhiên liệu của xe tay ga sản xuất tại Việt Nam năm 2025 do Celadon tiến hành thực hiện nghiên cứu thị trường, đồng thời thống kê, xếp hạng dựa trên hệ thống dữ liệu mức tiêu thụ nhiên liệu của 271 mẫu xe tay ga sản xuất trong nước do Cục Đăng kiểm Việt Nam công bố (tính đến hết ngày 18.4.2025), Yamaha Grande chỉ tiêu thụ 1,66 lít xăng cho 100 km, nằm trong nhóm xe tay ga tiết kiệm nhiên liệu hàng đầu phân khúc.

Động cơ BlueCore Hybrid được tối ưu để duy trì vòng tua ổn định, giảm hao phí năng lượng khi xe di chuyển đều ga

Điểm đáng chú ý là khả năng tiết kiệm nhiên liệu của Yamaha Grande không chỉ phát huy trong điều kiện di chuyển ngắn, mật độ dừng - chạy liên tục ở đô thị, mà còn thể hiện rõ khi vận hành trên những quãng đường dài. Thực tế này từng được kiểm chứng thông qua hành trình Relay Touring - chuyến đi trải nghiệm đường dài với sự tham gia của nhiều người dùng Yamaha Grande. Hành trình được tổ chức theo hình thức tiếp sức, nơi các tay lái lần lượt thay nhau điều khiển xe trên những cung đường dài, kết hợp nhiều điều kiện vận hành khác nhau như đường đô thị, quốc lộ và đường trường.

Trong suốt hành trình, Yamaha Grande được vận hành liên tục với cường độ cao, chở theo hành lý cá nhân và di chuyển trên quãng đường dài hơn đáng kể so với nhu cầu đi lại hằng ngày. Tuy nhiên, mức tiêu thụ nhiên liệu ghi nhận vẫn duy trì ở ngưỡng thấp, cho thấy khả năng tiết kiệm không chỉ mang tính lý thuyết mà còn phù hợp với các tình huống sử dụng thực tế.

Yamaha Grande sở hữu thiết kế châu Âu thanh lịch

Yamaha Grande còn được thiết kế theo hướng gọn gàng, trọng lượng nhẹ, giúp người dùng dễ dàng điều khiển trong không gian đô thị đông đúc. Khoang cốp chứa đồ rộng rãi đáp ứng nhu cầu mang theo vật dụng cá nhân trong sinh hoạt hằng ngày, từ đi làm đến các hoạt động thường nhật.

Yamaha Grande được trang bị hệ thống phanh ABS, hỗ trợ người lái kiểm soát xe tốt hơn trong các tình huống phanh gấp hoặc khi di chuyển trên mặt đường trơn trượt. Hệ thống khóa thông minh SmartKey giúp việc sử dụng xe trở nên thuận tiện hơn trong sinh hoạt hằng ngày, đồng thời nâng cao khả năng chống trộm. Ứng dụng Y-Connect tích hợp trên xe cho phép người dùng theo dõi tình trạng xe, lịch bảo dưỡng và một số thông tin vận hành, từ đó chủ động hơn trong quá trình quản lý và sử dụng phương tiện.

Đăng ký nhận thông tin tư vấn mua xe và thông tin ưu đãi mới nhất tại https://ymhvn.com/dang-ky-tu-van-mua-xe-PR2025