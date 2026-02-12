Nhìn lại năm 2025 nhiều dấu ấn của Masterise Homes: Khi nội lực song hành tầm vóc

Khi triết lý Branded Living định hình chuẩn mực sống mới

Năm 2025, Branded Living - khái niệm không gian sống hàng hiệu do Masterise Homes xác lập như một hệ quy chuẩn chất lượng - phản ánh rõ sự dịch chuyển trong cách người Việt định nghĩa giá trị sống, từ nhu cầu "sở hữu một ngôi nhà" sang mong muốn kiến tạo một phong cách sống bền vững và có chiều sâu, gắn liền với giá trị cá nhân và sự phát triển bền vững.

Với danh mục hơn 30 dự án sau 11 năm phát triển, trong đó riêng năm 2025 ghi nhận hơn 10 dự án mới, doanh nghiệp cho thấy khả năng cấu trúc sản phẩm bài bản theo từng nhóm khách hàng và từng giai đoạn cuộc sống. Mỗi dòng sản phẩm không chỉ đáp ứng nhu cầu ở, mà còn hướng tới việc đồng hành cùng cư dân trên hành trình phát triển cá nhân và gia đình.

Sự khác biệt được thể hiện rõ qua các dòng sản phẩm chủ lực. Nếu Masteri Collection đại diện cho nhịp sống đô thị năng động, nơi thiết kế trở thành chất xúc tác cho kết nối cộng đồng, thì Lumière Series lại được phát triển như một hành trình nuôi dưỡng sự cân bằng. Tại đây, không gian được tối ưu ánh sáng, thông gió và mảng xanh, hướng đến việc chăm sóc toàn diện "thân - tâm - trí" cho những chủ nhân đề cao chiều sâu trải nghiệm.

Điểm chung giữa các dòng sản phẩm là việc vận hành trên cùng một nền tảng tiêu chuẩn nhất quán về thiết kế, chất lượng xây dựng và dịch vụ hậu mãi. Cách tiếp cận này giúp Masterise Homes vừa mở rộng độ phủ thị trường, vừa duy trì sự đồng bộ trong trải nghiệm sống, một yếu tố quan trọng tạo nên giá trị thương hiệu dài hạn.

Không chỉ dừng lại ở kiến trúc hay tiện ích, triết lý Branded Living còn thể hiện ở cách doanh nghiệp tiếp cận vòng đời sản phẩm. Mỗi dự án được phát triển như một hệ sinh thái hoàn chỉnh, nơi không gian ở, sinh hoạt, làm việc và nghỉ ngơi được tổ chức hài hòa, phù hợp với nhịp sống đô thị hiện đại.

Từ năng lực thực thi đến cộng đồng sống bền vững

Trong bối cảnh thị trường ngày càng đề cao tính minh bạch và khả năng triển khai thực tế, năng lực thực thi trở thành thước đo quan trọng của uy tín thương hiệu. Năm 2025, Masterise Homes tiếp tục củng cố niềm tin của khách hàng thông qua hàng loạt cột mốc cụ thể.

Việc khai trương tòa Sea tại Grand Marina, Saigon - khu căn hộ mang thương hiệu JW Marriott đầu tiên tại châu Á - Thái Bình Dương, cùng việc bàn giao những dinh thự Elie Saab đầu tiên tại The Rivus đã đánh dấu bước tiến mới trong phân khúc bất động sản hàng hiệu. Song song đó, The Centric đi vào vận hành, Lumière Springbay và Masteri Grand View hoàn thành cất nóc, trong khi The Global City tiếp tục hoàn thiện hạ tầng và tiện ích.

Những cột mốc này phản ánh rõ tính liền mạch trong chiến lược phát triển và khả năng kiểm soát tiến độ của doanh nghiệp, góp phần củng cố vị thế trong giai đoạn thị trường nhiều biến động.

Bên cạnh hoạt động triển khai dự án, thương hiệu còn thể hiện vai trò dẫn dắt tư duy thị trường thông qua Branded Living Summit và chiến dịch "Branded Living by Masterise Homes". Các nỗ lực này được ghi nhận bằng nhiều giải thưởng uy tín trong nước và khu vực, góp phần nâng cao vị thế thương hiệu trên bản đồ bất động sản cao cấp Đông Nam Á.

Ở chiều sâu hơn, giá trị bền vững của triết lý Branded Living được thể hiện rõ trong đời sống cộng đồng cư dân. Thông qua cộng đồng "Nhà tôi ở Masterise", các hoạt động kết nối và văn hóa được duy trì thường xuyên, giúp hình thành những cộng đồng có gu, có bản sắc và cùng hệ giá trị. Tại đây, cư dân không chỉ chia sẻ không gian sống, mà còn cùng vun đắp một phong cách sống hiện đại, nơi bản sắc Việt được lồng ghép tinh tế trong chuẩn mực toàn cầu.

Nhìn lại năm 2025, Masterise Homes không chỉ xây dựng những công trình, mà đã từng bước kiến tạo một hệ sinh thái sống xứng tầm, nơi chất lượng, trải nghiệm và cộng đồng cùng phát triển song hành. Khi triết lý Branded Living được xác lập như một hệ chuẩn mực dài hạn, giá trị thương hiệu được bồi đắp bằng chiều sâu nội lực và sự bền bỉ trong thực thi.

Bước sang năm 2026, với nền tảng đã được thiết lập, doanh nghiệp tiếp tục theo đuổi cam kết nhất quán: nâng tầm chuẩn mực sống cho người Việt bằng những giá trị bền vững, mang dấu ấn quốc tế và phù hợp với nhịp sống thời đại mới.