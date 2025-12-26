Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Nhìn lại những khoảnh khắc Giáng sinh đậm chất châu Âu tại PNJ NEXT

Hằng Linh
Hằng Linh
26/12/2025 20:00 GMT+7

Từ ngày 20 - 24.12, không khí Giáng sinh đậm chất châu Âu tại PNJ NEXT đã thu hút hàng trăm lượt khách ghé thăm mỗi ngày. Ánh đèn vàng ấm áp, cách bài trí tinh tế cùng chuỗi hoạt động tương tác đậm chất lễ hội đã tạo nên một không gian độc đáo, phù hợp cho những khách hàng tìm kiếm trải nghiệm mua sắm kết nối cảm xúc cuối năm.

"Christmas Living Room" - điểm hẹn check-in mùa Giáng sinh 2025

Năm nay, khu vực chụp ảnh "Christmas Living Room" tại PNJ NEXT đã trở thành điểm nhấn đặc biệt, ghi dấu trong ký ức của nhiều khách hàng. Không gian được đầu tư kỹ lưỡng từ bố cục, ánh sáng đến từng chi tiết trang trí, tái hiện hình ảnh một phòng khách Giáng sinh phong cách châu Âu sang trọng và tinh tế. Cây thông lớn đặt ở vị trí trung tâm, kết hợp cùng ánh đèn vàng ấm và bảng màu trang nhã, tạo nên tổng thể hài hòa mang lại cảm giác ấm cúng của những buổi quây quần bên gia đình trong mùa lễ hội.

Chị Ngọc Linh (28 tuổi,TP.HCM) chia sẻ: "Ngay khi bước vào PNJ NEXT Hai Bà Trưng, tôi và đồng nghiệp khá bất ngờ với concept năm nay. Không gian mang lại cảm giác sang trọng nhưng rất ấm áp, như đang thực sự bước vào một phòng khách Noel của gia đình châu Âu".

Nhìn lại những khoảnh khắc Giáng sinh đậm chất châu Âu tại PNJ NEXT- Ảnh 1.

“Christmas Living Room” - điểm dừng chân thu hút nhiều khách hàng ghi lại những khoảnh khắc Giáng sinh ấm áp tại PNJ NEXT

ẢNH: PNJ

Trong hương thông thoang thoảng và không gian sang trọng ấy, khách hàng không chỉ dừng lại để lưu giữ khoảnh khắc qua những khung hình, mà còn chậm rãi tận hưởng những phút giây gắn kết cùng người thân, bạn bè. Chính sự chỉn chu trong cách sáng tạo không gian và cảm xúc đã làm nên sức hút đặc biệt khiến PNJ NEXT trở thành điểm hẹn được yêu thích trong mùa Giáng sinh năm nay.

Chị Minh Thư (35 tuổi, Cần Thơ) chia sẻ: "Mình đã đến đây hai lần, một lần cùng gia đình, một lần cùng bạn bè. Mỗi lần ghé là một cảm xúc khác nhau. Không gian rất chỉn chu, góc nào chụp cũng đẹp, nhưng điều mình thích nhất là cảm giác thoải mái và tinh tế. Đến đây không chỉ để mua sắm, chụp hình mà còn để thật sự tận hưởng thời gian bên những người mình yêu quý".

Trải nghiệm đa giác quan đậm hương vị lễ hội

Không khí Giáng sinh ấm áp tại PNJ NEXT tiếp tục được nối dài qua chuỗi hoạt động trải nghiệm tinh tế. Những chiếc bánh gừng thơm ngon và thức uống theo chủ đề Giáng sinh mang đến hương vị quen thuộc của mùa lễ hội, góp phần hoàn thiện trải nghiệm giác quan cho khách hàng khi ghé thăm.

Song song đó, workshop DIY cây thông mini thu hút sự tham gia của nhiều gia đình và nhóm bạn trẻ. Hoạt động thủ công đơn giản nhưng tạo cơ hội để các thành viên cùng nhau tương tác, trò chuyện và chia sẻ khoảnh khắc bên nhau. Với nhiều khách hàng, đây là dịp hiếm hoi để cả gia đình cùng tham gia một hoạt động chung trong không gian lễ hội.

Chị Mai Huyền (40 tuổi, TP.HCM), tham gia workshop tại sự kiện, chia sẻ: "Tôi rất thích hoạt động DIY vì cả nhà đều có thể tham gia. Các con háo hức tự tay làm đồ trang trí, còn tôi ngồi bên cạnh, cùng trò chuyện và chụp hình. Không khí rất thoải mái, vừa vui vừa gắn kết".

Nhìn lại những khoảnh khắc Giáng sinh đậm chất châu Âu tại PNJ NEXT- Ảnh 2.

Workshop DIY cây thông mini mang đến khoảng thời gian gắn kết ấm áp cho các gia đình trong không khí Giáng sinh tại PNJ NEXT

ẢNH: PNJ

Chuỗi hoạt động trải nghiệm được thiết kế đậm chất lễ hội đã mang tinh thần Giáng sinh lan tỏa khắp không gian PNJ NEXT. Từ những góc check-in ấm áp đến các hoạt động DIY đầy cảm hứng, mỗi khoảnh khắc đều góp phần tạo nên một mùa Giáng sinh rộn ràng, gần gũi và đáng nhớ cho khách hàng khi ghé thăm.

Trang sức tinh tế và đặc quyền VIP - cùng bạn tỏa sáng trong mùa Giáng sinh

Cuối năm là khoảnh khắc để mỗi người chậm lại, chăm chút cho bản thân và xuất hiện rạng rỡ, chỉn chu hơn như một cách khép lại hành trình đã qua và sẵn sàng bước sang chương mới. Thấu hiểu tinh thần ấy, song song với chuỗi hoạt động trải nghiệm rộn ràng sắc màu lễ hội, PNJ NEXT còn mở ra không gian trưng bày trang sức sang trọng và đẳng cấp – nơi nguồn cảm hứng làm đẹp được khơi gợi nhẹ nhàng, tinh tế, đồng hành cùng khách hàng trong những ngày cuối năm đầy cảm xúc.

Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, các ưu đãi NEXTPASS dành riêng cho khách hàng VIP đã mở ra nhiều cơ hội để lựa chọn những thiết kế tinh xảo, tôn lên phong cách riêng, dành tặng những người thân yêu và gửi trao bản thân như một cách ghi nhận và khép lại một năm nhiều nỗ lực.

Nhìn lại những khoảnh khắc Giáng sinh đậm chất châu Âu tại PNJ NEXT- Ảnh 3.

Các thiết kế trang sức và ưu đãi PNJ tiếp thêm cảm hứng làm đẹp cho khách hàng trong mùa lễ hội

ẢNH: PNJ

Qua sự hòa quyện khéo léo giữa không gian sang trọng, trải nghiệm đẳng cấp và những thiết kế trang sức tinh tế, PNJ NEXT đã tạo nên một hành trình cảm xúc trọn vẹn. Nơi đây, mỗi khoảnh khắc được nâng niu, mỗi kỷ niệm được lưu giữ, và tinh thần mùa lễ hội lan tỏa theo cách rất riêng - đậm đà và đáng nhớ.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
