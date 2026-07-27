Sáng 27.7, lãnh đạo Thành đoàn TP.Đồng Nai đến nhà mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Vàng (ở phường Tân Triều, TP.Đồng Nai) để trao di ảnh được phục dựng của liệt sĩ Nguyễn Văn Dậy, hy sinh năm 1969 khi đang làm giao liên.

Di ảnh liệt sĩ Nguyễn Văn Dậy trước và sau khi phục dựng bằng công nghệ AI ẢNH: THÀNH ĐOÀN ĐỒNG NAI

Theo đó, di ảnh của liệt sĩ Nguyễn Văn Dậy là tấm ảnh đen trắng, mặc đồ học sinh. Sau khi được phục dựng, di ảnh đã đẹp hơn, rõ nét và khuôn mặt thì giống y khuôn di ảnh cũ.

Khi vừa cầm trên tay di ảnh được phục dựng của con mình, chưa ai hỏi gì Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Vàng đã bật tiếng nói: "Nhìn nó vậy chứ nó lì lắm nha, đang học cái bỏ đi theo cách mạng, đi biệt luôn, đi tới khi hy sinh mất xác".

Rồi mẹ nói tiếp "Nó nói với người ta là cho bả thấy mặt cái bả khóc, mất công". Cho nên từ lúc tham gia cách mạng đến khi hy sinh, liệt sĩ Nguyễn Văn Dậy chưa trở về nhà thăm mẹ lần nào.

Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Vàng nhớ lại những ký ức về người con trai của mình khi cầm trên tay di ảnh được phục dựng ẢNH: LÊ LÂM

Mẹ Hồ Thị Vàng nói về con trai mình một cách từ tốn, bình thản, cố gắng nhớ những ký ức còn sót lại với vẻ đầy tự hào, xen lẫn chút trách cứ nhẹ nhàng, thể hiện tình thương của một người mẹ với đứa con của mình.

Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Vàng (90 tuổi) vừa là mẹ liệt sĩ, vừa là vợ của liệt sĩ. Theo đó, chồng của mẹ là liệt sĩ Nguyễn Văn Đầy tham gia cách mạng và hy sinh năm 1962.

Cũng trong sáng 27.7, lãnh đạo Thành đoàn Đồng Nai đã trao di ảnh được phục dựng cho thân nhân 3 gia đình liệt sĩ khác trên địa bàn thành phố: gồm liệt sĩ Nguyễn Vũ Phát, làm công tác thông tin; liệt sĩ Nguyễn Văn Tô, công tác tại huyện đội Long Thành và liệt sĩ Lê Văn Tấn, chưa rõ nhiệm vụ, đơn vị công tác.

Anh Nguyễn Minh Kiên, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Đồng Nai, Phó bí thư Thành đoàn Đồng Nai, cho biết nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ, Ban Thường vụ Thành đoàn Đồng TP.Đồng Nai phối hợp cùng Trường cao đẳng FPT Polytechnic (cơ sở Đồng Nai) triển khai dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục dựng hình ảnh liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh và người có công.

Theo đó, có tổng cộng 16 di ảnh được phục dựng, Thành đoàn TP.Đồng Nai, đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi và trao tặng những di ảnh này đến người nhà của liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh và người có công.