Nhìn thấy gì trên đường đua phim tết 2023?

Phim Việt áp đảo doanh thu

Mùa tết Quý Mão 2023, số lượng phim Việt ra rạp ít kỷ lục, chỉ có hai tác phẩm là Nhà bà Nữ và Chị chị em em 2. Tuy nhiên, sau 4 ngày đầu năm, thành tích doanh thu và hiệu ứng truyền thông mà hai bộ phim này đạt được vượt trội hẳn các tác phẩm nước ngoài ra mắt cùng thời điểm. Có thể thấy, thị trường phim tết 2023 ít ỏi phim nhưng không hề im ắng. Đáng mừng hơn, cả hai phim Việt ra rạp mùa tết đều có chất lượng đi từ trung bình đến khá, hoàn toàn không có phim thảm họa.

Năm nay, khán giả đã được chứng kiến sự thay đổi rõ rệt trong tư duy làm phim chiếu tết của các nhà làm phim Việt. Trước đây, mùa tết nhan nhản các phim hài nhảm được làm theo kiểu “ăn xổi ở thì”, “thọc lét” khán giả, kém chỉn chu từ kịch bản đến bối cảnh vì muốn kịp ra rạp thu lợi nhuận dựa trên nhu cầu giải trí tăng cao dịp tết.

Trong khoảng 4 năm trở lại đây, chất lượng phim tết Việt có cải thiện nhưng vẫn len lỏi vào vài tác phẩm khiến người xem ngán ngẩm khi xem như: Táo quậy, 30 chưa phải là Tết, Bí mật đảo linh xà, 1990, Mưu kế thượng lưu… Mùa tết 2023, Nhà bà Nữ và Chị chị em em 2 đã phần nào gỡ gạc lại niềm tin cho khán giả dành cho phim tết Việt với sự đầu tư tạm ổn về mặt hình ảnh và nội dung. Dẫu chất lượng giữa hai phim có sự chênh lệch khá lớn nhưng nhìn chung cả hai tác phẩm đều được thực hiện dựa trên tinh thần cầu thị, tôn trọng khán giả.

Đáng nói hơn, cả Nhà bà Nữ và Chị chị em em 2 đều không phải phim hài dù Trấn Thành và Vũ Ngọc Đãng đều đưa miếng hài vào tác phẩm để cân bằng tông điệu cho một câu chuyện thiên về chính kịch, với khá nhiều những mâu thuẫn căng thẳng. Ngay từ khi họp báo công bố dự án Nhà bà Nữ, Trấn Thành đã nói: “Tôi muốn làm gì cái đó để tạo thói quen cho khán giả khi ra rạp mùa tết, đó là phải được xem phim hay chứ không phải những bộ phim vui. Có những bộ phim cứ dịp tết là sẽ có mặt vì chỉ mang lại tiếng cười. Hiện tại, tôi muốn sẽ thay đổi điều này”.

Nhờ những cải thiện trên mà phim Việt chiếu tết 2023 đang được ưu ái hơn hẳn so với các tác phẩm nước ngoài. Doanh thu tốt của Nhà bà Nữ và Chị chị em em 2 cũng thêm một lần nữa chứng tỏ khán giả vẫn thích xem phim Việt mỗi dịp tết Nguyên đán. Ngoài ra, hầu hết các phim nước ngoài ra rạp dịp tết năm nay có phân khúc khán giả hẹp như Xác ướp: Cuộc phiêu lưu đến từ London, Mèo Đi Hia: Điều uớc cuối cùng, Poporo… Bom tấn nước ngoài duy nhất là Avatar: The way of water thì đã có thời gian trụ rạp rất lâu trước đó, sức nóng cũng đã giảm.

Vì sao 'Nhà bà Nữ' bỏ xa 'Chị chị em em 2'?

Theo số liệu từ Box Office Việt Nam, đến trưa 26.1, Nhà bà Nữ đạt doanh thu hơn 122 tỉ. Bộ phim chính thức phá vỡ kỉ lục của kẻ tiền nhiệm là Bố già để trở thành phim Việt Nam cán mốc doanh thu trăm tỉ nhanh nhất. Tác phẩm cũng lập kỷ lục là phim Việt có suất chiếu cao nhất hơn 4.500 suất mỗi ngày trên toàn quốc. Đại diện các cụm rạp lớn như CGV, Galaxy cho biết Nhà bà Nữ áp đảo về suất chiếu so với các phim ra mắt cùng thời điểm.





Cùng thời điểm, Chị chị em em 2 chỉ thu hơn 30 tỉ. Cách biệt không có gì quá bất ngờ. Ngay từ khi chưa công chiếu chính thức, đứa con tinh thần mới nhất của Trấn Thành đã có lượng vé bán ra gấp 4 lần so với Chị chị em em 2. Với những gì công chúng được hé lộ thông qua poster, teaser, trailer, Nhà bà Nữ vẫn là một tác phẩm an toàn hơn để lựa chọn do có đề tài hướng về gia đình.

Xét trên khía cạnh uy tín nhà làm phim, Trấn Thành và Vũ Ngọc Đãng đều là những cái tên giỏi nghề được khán giả tin tưởng. Thậm chí họ còn từng cùng nhau ngồi ghế đạo diễn và làm nên thành công bùng nổ của Bố già hồi 2021.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận, chất lượng của Nhà bà Nữ nhỉnh hơn hẳn Chị chị em em 2, dẫn đến hiệu ứng truyền miệng dành cho phim của Trấn Thành tốt hơn hẳn. Bởi bộ phim phản ánh những khía cạnh đời thường rất đỗi thân quen với người dân thành thị. Nó chạm đến điều khó nói trong gia đình Việt, có thông điệp tốt. Đây là một câu chuyện mang tính đại chúng, chạm đến được cảm xúc của nhiều người. Nhược điểm của Nhà bà Nữ nằm ở chỗ ngôn ngữ hình ảnh yếu, câu chuyện chủ yếu chỉ được kể bằng thoại. Phim cũng ngồn ngộn màn cãi vã, hằn học ồn ào ở nửa sau khiến khán giả đôi khi rơi vào cảm giác mệt mỏi. Ngoài ra, Nhà bà Nữ bày biện ra những vấn đề lớn nhưng cách hóa giải lại khiên cưỡng và thiếu thuyết phục, dễ khiến người xem hụt hẫng ở cuối phim. Tuy nhiên, đây vẫn là tác phẩm dễ tiếp nhận và có ý đồ rõ ràng.

Ngược lại, Chị chị em em 2 lại mông lung về kịch bản, xem đến hai phần ba phim, khán giả vẫn không hiểu nhà làm phim muốn nói lên điều gì, truyền tải thông điệp gì. Phim không đủ vui vẻ và duyên dáng để mang đến những tràng cười sảng khoái, cũng chẳng đủ kịch tính để thôi thúc khán giả tò mò, háo hức về những gì sẽ diễn ra tiếp theo, mọi cảm xúc yêu ghét đều ở mức lưng chừng. Cuối cùng, giai thoại về hai mỹ nhân nức tiếng Sài Gòn Ba Trà và Tư Nhị vốn đầy tiềm năng để khai thác nhưng lại bị hoài phí.

Hành trình “tẩy trắng” của cô điếm Nhi (Ngọc Trinh) để trở thành mỹ nhân Tư Nhị diễn ra rất phi lý và ngô nghê. Thủ đoạn và tâm cơ của hai nàng mỹ nhân đã quá xưa cũ, dễ đoán khiến màn đấu đá ngầm của họ diễn ra một cách nhàm chán. Ngoài ra, mối liên kết giữa hai nữ chính Ba Trà - Tư Nhị, về mặt tâm lý cũng hết sức lỏng lẻo. Sự thiếu thống nhất trong “concept” bối cảnh, trang phục và màu phim cũng gây cho người xem cảm giác lệch pha khó chịu. Dẫu biết Chị chị em em 2 không có ý đồ nhắm vào giai đoạn lịch sử nào nhất định nhưng sự thể nghiệm tự do đến hỗn loạn này có vẻ không hiệu quả.

Với đà tăng trưởng thần tốc như hiện tại, Nhà bà Nữ hoàn toàn có thể nhắm đến cột mốc 200 tỉ doanh thu. Chị chị em em 2 dù đuối hơn nhưng vẫn có nhiều cơ hội sinh lời. Sự đón nhận và phản hồi của công chúng dành cho hai phim tết có thể xem như một tín hiệu tốt, tạo thêm động lực cho các nhà làm phim Việt trong năm 2023.