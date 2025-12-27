Nhìn toàn diện về bộ sách giáo khoa vừa được Bộ GD-ĐT lựa chọn

Đồng bộ, đầy đủ

Bộ SGK Kết nối tri thức với cuộc sống là bộ SGK được biên soạn đầy đủ các môn học và hoạt động giáo dục theo thiết kế của chương trình và đồng bộ SGK và chuyên đề học tập bắt buộc và lựa chọn, tiếng dân tộc, tài liệu giáo dục địa phương.

Cụ thể, với SGK theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, bộ SGK này có tổng cộng 263 tên sách từ lớp 1 đến lớp 12 gồm SGK, chuyên đề học tập của tất cả các môn học, hoạt động giáo dục. Với mục tiêu cung cấp đa dạng nội dung cho học sinh lựa chọn theo yêu cầu Chương trình GDPT, với một số môn học cần có nhiều đầu sách, mặc dù học sinh ít lựa chọn, không đảm bảo hiệu quả về mặt đầu tư nhưng vì mục tiêu chung, để đáp ứng nhu cầu của người học, NXBGDVN vẫn tổ chức biên soạn.

Đơn cử, môn mĩ thuật ở cấp THPT là môn học lựa chọn, với 10 chủ đề và học sinh chỉ lựa chọn học 4/10 chủ đề. Với môn học này, đến thời điểm hiện tại, chỉ duy nhất NXBGDVN có SGK đã được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT phê duyệt đưa vào sử dụng.

Với SGK ngoại ngữ 1 không phải là tiếng Anh: Theo thiết kế của chương trình, ngoài tiếng Anh còn có 6 ngoại ngữ khác (tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Trung, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Hàn). Đây là mảng sách chỉ duy nhất NXBGDVN tổ chức biên soạn. Hiện NXBGDVN đang khẩn trương biên soạn và trình thẩm định tiếp các tên sách còn lại trong danh mục từ lớp 3 đến lớp 12 của 6 ngoại ngữ này.

Về SGK tiếng dân tộc, NXBGDVN đã biên soạn và được Bộ GD-ĐT thẩm định, phê duyệt đầy đủ SGK tiếng dân tộc từ lớp 1 đến lớp 5 của 8 thứ tiếng: Chăm, Khơ me, Mông, Ê đê, Thái, Jrai, Hơ mông.

Về tài liệu giáo dục địa phương: Hiện tại, NXBGDVN đã phối hợp với các Sở GD-ĐT để tổ chức biên soạn tài liệu giáo dục địa phương cho 61/63 tỉnh thành (trước đây) với tổng số 560 tài liệu giáo dục địa phương của các cấp học, được sử dụng tại hầu hết các trường học thuộc 34 tỉnh thành. NXBGDVN đang phối hợp với các sở GD-ĐT tạo tổ chức chỉnh sửa tài liệu sau khi thay đổi địa giới hành chính và thực hiện chính quyền hai cấp.

Riêng với SGK tiếng Anh, NXBGDVN đã ứng dụng AI vào hỗ trợ cá nhân hóa học tập, ứng dụng nhận diện giọng nói và gia sư AI giúp học sinh luyện nói, luyện viết đạt hiệu quả.

Bộ sách được biên soạn bởi đội ngũ giàu kinh nghiệm

Bộ SGK Kết nối tri thức với cuộc sống được biên soạn bởi đội ngũ tác giả chuyên nghiệp, dày dạn kinh nghiệm và có chất lượng đồng đều

Có tổng cộng 431 tác giả, với 151 giáo sư, phó giáo sư (chiếm 36%), 137 tiến sĩ tham gia biên soạn bộ sách này. Trong số đó, có những tác giả là chuyên gia đầu ngành, nhiều tác giả đã từng tham gia biên soạn SGK ở những lần đổi mới chương trình trước nên có kinh nghiệm và sự kế thừa trong biên soạn SGK.

Điểm nổi bật của đội ngũ tác giả của bộ SGK này là phần lớn có tuổi đời bình quân trẻ, được đào tạo căn bản ở trong và ngoài nước, có kinh nghiệm nghiên cứu trong việc phát triển năng lực học sinh và am hiểu về chương trình giáo dục phổ thông.

Khi tham gia biên soạn SGK theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, các tác giả đều được NXBGDVN mời tham dự các đợt tập huấn với chuyên gia trong nước và chuyên gia nước ngoài về phát triển chương trình, đánh giá SGK, về khoa học giáo dục theo định hướng phát triển năng lực.

Bộ SGK có tỷ lệ lựa chọn cao nhất, giá phù hợp nhất

Do chất lượng tốt về nội dung và hình thức, phương pháp tiếp cận khoa học mà gần gũi. Tính từ thời gian đưa vào sử dụng, bộ SGK KNTTVCS luôn có tỷ lệ lựa chọn cao nhất trong mỗi năm học, so với tất cả các bộ sách hiện có.

Bộ SGK Kết nối tri thức với cuộc sống có giá phù hợp với điều kiện kinh tế của đa số phụ huynh học sinh

NXBGD Việt Nam đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Bộ GD-ĐT về rà soát, tiết giảm chi phí; quy định giá tối đa SGK theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 để giảm giá SGK đảm bảo an sinh xã hội, chia sẻ với người dùng là phụ huynh và học sinh trên toàn quốc. Giá bán lẻ (sau điều chỉnh giảm giá) các bộ SGK của NXBGDVN thấp hơn so với Bộ sách khác bình quân khoảng 24 - 26%; 100% các đầu sách đều có mức giá nằm trong khung quy định, tuân thủ chặt chẽ các yêu cầu quản lí nhà nước.

Đặc biệt, khi so sánh tương quan giá bán giữa các bộ sách, bộ SGK Kết nối tri thức với cuộc sống hiện có mức giá tối ưu hơn, thấp hơn khoảng 3% đến gần 9% so với bộ sách khác. Sự chênh lệch này xuất phát từ lợi thế vượt trội về quy mô phát hành. Bộ sách được đại đa số các địa phương và nhà trường trên cả nước tin tưởng lựa chọn, sản lượng in ấn phát hành đạt mức rất cao. Do sản lượng càng lớn thì chi phí sản xuất trên mỗi đơn vị sản phẩm càng giảm.

Tất cả những minh chứng trên cho thấy, việc lựa chọn bộ Kết nối tri thức với cuộc sống không chỉ đảm bảo chất lượng chuyên môn mà còn mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực, giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho phụ huynh và học sinh khi triển khai đại trà.