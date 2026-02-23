Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Nhìn từ trên cao, đường vào chiến khu D rực rỡ hoa giấy giữa rừng Mã Đà

Lê Lâm
Lê Lâm
23/02/2026 05:30 GMT+7

Tỉnh lộ 761 dẫn vào chiến khu D rực rỡ hoa giấy giữa rừng Mã Đà, tạo nên khung cảnh xuân nổi bật khi nhìn từ trên cao.

Những ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026, tỉnh lộ 761 - con đường dẫn vào chiến khu D (nằm ở rừng Mã Đà, thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai) rực rỡ màu hoa giấy.

Ngày đầu xuân, đường vào chiến khu D rực rỡ màu hoa giấy. - Ảnh 1.

Đây là đoạn cửa rừng, thuộc xã Mã Đà cũng là đầu tuyến tỉnh lộ 761, từ đây con đường đi xuyên qua Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai

ẢNH: LÊ LÂM

Ngày đầu xuân, đường vào chiến khu D rực rỡ màu hoa giấy. - Ảnh 2.

Hàng trăm cây hoa giấy đủ màu sắc được trồng dọc theo tuyến đường

ẢNH: LÊ LÂM

Ngày đầu xuân, đường vào chiến khu D rực rỡ màu hoa giấy. - Ảnh 3.

Đây là công trình do Đoàn thanh niên Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai triển khai hơn 10 năm trước

ẢNH: LÊ LÂM

Ngày đầu xuân, đường vào chiến khu D rực rỡ màu hoa giấy. - Ảnh 4.

Đến nay, những cây hoa giấy đã lớn, ra bông rực rỡ mới độ mùa xuân về

ẢNH: LÊ LÂM

Ngày đầu xuân, đường vào chiến khu D rực rỡ màu hoa giấy. - Ảnh 5.

Hàng triệu bông hoa khoe sắc giữa rừng xanh khiến ai đi qua cũng phải trầm trồ

ẢNH: LÊ LÂM

Ngày đầu xuân, đường vào chiến khu D rực rỡ màu hoa giấy. - Ảnh 6.

Theo những người dân địa phương, trời càng nắng gắt thì hoa giấy càng rực rỡ

ẢNH: LÊ LÂM

Ngày đầu xuân, đường vào chiến khu D rực rỡ màu hoa giấy. - Ảnh 7.

Một đoạn tỉnh lộ 761, nơi có những cây bông giấy to lớn tạo nên khung cảnh nên thơ

ẢNH: LÊ LÂM


Tin liên quan

Góc đường hoa giấy rực rỡ đang 'hot' ở TP.HCM, nhiều người tìm đến check-in

Góc đường hoa giấy rực rỡ đang 'hot' ở TP.HCM, nhiều người tìm đến check-in

Một góc đường ở TP.HCM rực rỡ sắc hồng hoa giấy, thu hút nhiều người tìm đến chụp ảnh check-in. Có gì mà 'hot' đến vậy?

Khám phá thêm chủ đề

chiến khu D Hoa giấy Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa đường tỉnh 761 di tích quốc gia đặc biệt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận