Nhìn từ trên cao, đường vào chiến khu D rực rỡ hoa giấy giữa rừng Mã Đà

Những ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026, tỉnh lộ 761 - con đường dẫn vào chiến khu D (nằm ở rừng Mã Đà, thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai) rực rỡ màu hoa giấy.
Đây là đoạn cửa rừng, thuộc xã Mã Đà cũng là đầu tuyến tỉnh lộ 761, từ đây con đường đi xuyên qua Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai
ẢNH: LÊ LÂM
Hàng trăm cây hoa giấy đủ màu sắc được trồng dọc theo tuyến đường
Đây là công trình do Đoàn thanh niên Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai triển khai hơn 10 năm trước
Đến nay, những cây hoa giấy đã lớn, ra bông rực rỡ mới độ mùa xuân về
Hàng triệu bông hoa khoe sắc giữa rừng xanh khiến ai đi qua cũng phải trầm trồ
Theo những người dân địa phương, trời càng nắng gắt thì hoa giấy càng rực rỡ
Một đoạn tỉnh lộ 761, nơi có những cây bông giấy to lớn tạo nên khung cảnh nên thơ
Bình luận
(0)
Hotline
0906 645 777
Liên hệ quảng cáo
0908 780 404
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn
Phó tổng biên tập: Hải Thành
Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng
Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng
Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung
Bình luận
(0)
Bình luận (0)