Nhịp sống thanh bình giữa tâm điểm Nam Sài Gòn

Sáng sớm ở Mizuki Park, ngày mới bắt đầu bằng ánh nắng rọi qua tán cây, gió nhẹ mang theo hương cỏ ướt sương, tiếng chim ríu rít hòa cùng nhịp thở của thiên nhiên. Không ồn ào, vội vã. Người lớn đi bộ, trẻ con đạp xe trong công viên, mọi thứ diễn ra chậm rãi và tự nhiên, như thể thời gian biết "dừng lại" một chút để con người hít thở sâu hơn và sống chậm hơn.
Hơn 4.000 gia đình sinh sống tại đây đã cùng nhau hình thành một cộng đồng văn minh, gắn kết. Mỗi lời chào, nụ cười, buổi cà phê sáng hay sự sẻ chia giữa hàng xóm… dần tạo nên một cộng đồng thân tình, điều ngày càng hiếm hoi giữa thành phố lớn đông đúc và luôn tất bật.
Trong tiếng Nhật, "Mizu" nghĩa là "nước", "ki" là "cây". Khu đô thị được kiến tạo tại vùng đất phía Nam trù phú, với kênh rạch tự nhiên bao bọc và mảng xanh sinh thái rộng lớn. Từ định hướng phát triển bền vững, khu đô thị có mật độ xây dựng chưa đến 30%, phần lớn quỹ đất dành cho cây xanh, mặt nước và không gian cộng đồng. Nhờ đó, giữa nhịp sống hiện đại, cư dân Mizuki Park luôn có những khoảng trời yên bình, thư thái.
Ở đây, trẻ em được chạy nhảy trên thảm cỏ thật, chơi đùa bên dòng kênh hiền hòa, khám phá thiên nhiên - "lớp học sinh động ngoài trời" để từ đó phát triển toàn diện cả về thể chất, tinh thần. Cha mẹ cũng tìm thấy niềm vui khi thấy con được lớn lên giữa môi trường gần gũi với thiên nhiên, an toàn, và tiện nghi.
Các gia đình vui sống cùng nhau, mỗi ngày trôi qua lưu lại những cảm xúc tích cực và kỷ niệm êm đềm - nền tảng xây dựng một tương lai vững chắc cho thế hệ mai sau.
Không gian sống giao hòa cùng thiên nhiên cũng trở thành nguồn cảm hứng để cộng đồng cư dân tìm thấy sự đồng điệu trong lối sống - năng động, lành mạnh và gắn kết. Từ các câu lạc bộ chạy bộ, đánh cầu đến những lớp yoga, Mizuki Park không chỉ là nơi rèn luyện thể chất mà còn là điểm hẹn của cộng đồng cư dân. Ở đó, ông bà, bố mẹ và cả người trẻ cùng nhau chia sẻ thói quen sống tích cực, vun đắp nếp sống đô thị văn minh giàu bản sắc.
Trên nền tảng một đô thị quy hoạch bài bản và chuẩn mực, mỗi tổ ấm tại Mizuki Park trở thành một chốn về bình yên, tái tạo năng lượng và nuôi dưỡng hạnh phúc. Thiết kế hòa cùng nhịp điệu của thiên nhiên với tầm nhìn ra sông và kênh, đón nắng và gió len vào từng góc nhỏ. Góc ban công hay khoảng sân vườn nhỏ xinh để ngắm hoàng hôn, trồng vài chậu cây nhỏ, cha mẹ cùng con tưới hoa, cả nhà tíu tít kể cho nhau nghe một ngày đã qua.
Mizuki Park quy mô 26ha là khu đô thị tích hợp do Nam Long và 2 doanh nghiệp kinh nghiệm hơn 100 năm từ Nhật Bản hợp tác phát triển. Ra mắt năm 2017, đến nay, Mizuki Park đã trở thành một đô thị đáng sống bậc nhất, với diện mạo hoàn chỉnh, tiện ích đa dạng và cộng đồng cư dân đa thế hệ.
Trên quỹ đất quý hiếm hữu hạn còn lại trong quy hoạch đô thị, chủ đầu tư đang triển khai Trellia Cove - phân khu compound cuối cùng được bao bọc bởi dòng rạch Bà Lào tự nhiên và kênh đào sinh thái. Dự án gồm 817 căn hộ và 24 nhà phố, đáp ứng nhu cầu nâng tầm chuẩn sống tại Nam Sài Gòn.
