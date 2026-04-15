Sức khỏe

Nhớ 3 điều khi tắm mùa nắng nóng để tránh đột quỵ, nhồi máu cơ tim

Như Quyên
15/04/2026 06:05 GMT+7

Nắng nóng kéo dài khiến nhiều người tắm nhiều lần trong ngày để làm mát và giảm cảm giác khó chịu. Tuy nhiên, điều này cần được hiểu đúng và thực hiện hợp lý, tránh rủi ro sức khỏe.

Theo bác sĩ Nguyễn Phối Hiền, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM -  cơ sở 3, thực tế đã ghi nhận các trường hợp nhập viện sau khi tắm không đúng thời điểm trong mùa nắng nóng, đặc biệt ở người lớn tuổi. Do đó, không phải cứ mùa nóng là “tắm càng nhiều càng tốt”.

Dấu hiệu nào cho thấy chưa nên tắm ngay?

Bác sĩ chuyên khoa 2 Trương Thiện Niềm, Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Gia An 115 (TP.HCM), cho biết sau khi đi nắng hoặc vận động nhiều, cơ thể đang ở trạng thái tăng thân nhiệt, tim đập nhanh, mạch máu ngoại biên giãn ra để tỏa nhiệt. Nếu tắm ngay, đặc biệt là tắm nước lạnh, một số nguy cơ có thể xảy ra gồm:

Khi cơ thể vẫn đổ nhiều mồ hôi, da nóng ran, nhịp tim còn nhanh thì không nên tắm ngay

  • Choáng váng, tụt huyết áp, lâng lâng hoặc tối sầm khi đứng dậy.
  • Co mạch đột ngột, làm tăng gánh nặng cho tim, đặc biệt nguy hiểm ở người có bệnh tim mạch, tăng huyết áp hoặc người lớn tuổi.
  • Rối loạn nhịp tim, hồi hộp hoặc khó thở khi cơ thể chưa kịp điều hòa lại thân nhiệt.
  • Trong một số trường hợp nặng có thể làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ não do thay đổi nhiệt độ đột ngột, nhất là ở người có bệnh nền tim mạch.

Từ đó, bác sĩ Niềm chỉ ra một số dấu hiệu cho thấy chưa nên tắm ngay dù đang rất nóng, gồm:

  • Cơ thể vẫn đổ nhiều mồ hôi, da nóng ran, nhịp tim còn nhanh.
  • Cảm giác mệt lả, choáng váng, đau đầu sau khi đi nắng hoặc vận động.
  • Khó thở, hồi hộp, cảm giác tim đập mạnh bất thường.
  • Khát nhiều, khô miệng, có dấu hiệu mất nước.

3 nguyên tắc “vàng”: Nhiệt độ nước, thời điểm và tần suất

Theo bác sĩ Phối Hiền, khi tắm trong mùa nắng nóng, nhiệt độ nước nên ở mức gần với nhiệt độ da, thường khoảng 33 - 36°C. Nước quá lạnh có thể gây co mạch, trong khi nước quá nóng làm tăng mất nước và tạo thêm gánh nặng cho hệ tim mạch.

Thời điểm tắm phù hợp là khi cơ thể đã ổn định, thường sau khi nghỉ ngơi khoảng 15 - 30 phút sau vận động hoặc sau khi đi nắng về. Không nên tắm khi đang đói, quá no hoặc trong trạng thái mệt nhiều.

Người trưởng thành khỏe mạnh trong điều kiện sinh hoạt thông thường tắm 1 - 2 lần mỗi ngày là phù hợp

Về số lần, người trưởng thành khỏe mạnh trong điều kiện sinh hoạt thông thường tắm 1 - 2 lần mỗi ngày là phù hợp; có thể tăng thêm nếu ra nhiều mồ hôi, nhưng cần đảm bảo điều kiện an toàn và không kéo dài thời gian tắm.

Bác sĩ Thiện Niềm lưu ý thêm, các đối tượng sau cần đặc biệt thận trọng khi tắm vào mùa nóng này:

Trẻ nhỏ: Nên tắm nước ấm hoặc mát nhẹ, tránh nước quá lạnh vì có thể khiến trẻ bị lạnh đột ngột hoặc viêm đường hô hấp.

Không tắm quá lâu hoặc tắm quá nhiều lần trong ngày vì có thể làm khô da, mất lớp bảo vệ tự nhiên của da. Nên tắm cho trẻ ở nơi kín gió, lau khô người ngay sau khi tắm để tránh nhiễm lạnh.

Người cao tuổi: Tránh tắm nước quá lạnh hoặc khi cơ thể đang mệt, vừa đi nắng về hoặc đang đói.

Không nên tắm quá khuya, đặc biệt vào ban đêm khi nhiệt độ môi trường giảm vì dễ gây co mạch và làm tăng nguy cơ tai biến tim mạch.

Nên tắm trong phòng kín gió, có thảm chống trượt hoặc tay vịn để hạn chế nguy cơ té ngã - một tai nạn khá thường gặp ở người lớn tuổi khi phòng tắm trơn trượt.

Người có bệnh tim mạch: Không tắm nước quá lạnh, đặc biệt là khi thời tiết quá nóng hoặc sau khi vận động mạnh. Tránh tắm quá lâu hoặc thay đổi nhiệt độ nước đột ngột.

Nếu có các triệu chứng như đau ngực, hồi hộp, khó thở, choáng váng khi đang tắm, cần dừng ngay, nghỉ ngơi và nhờ sự trợ giúp từ người khác; nếu triệu chứng không cải thiện, nên đi khám sớm để được kiểm tra và tư vấn phù hợp.

Món cháo dân dã giúp 'hạ nhiệt' cơ thể trong ngày nắng nóng

