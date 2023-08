Nhờ có kỳ thi riêng nên điểm chuẩn các trường công an không bị 'lạm phát'

Học viện An ninh nhân dân có ký hiệu T01, Học viện Cảnh sát nhân dân T02, Học viện Chính trị công an nhân dân T03, Trường ĐH Công an nhân dân T04, Trường ĐH Cảnh sát nhân dân T05, Trường ĐH Phòng cháy chữa cháy T06, Trường ĐH Kỹ thuật hậu cần công an nhân dân T07, Học viện Quốc tế B06.