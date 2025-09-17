Nhờ người đứng tên tài sản: Khi tiền bạc xen lẫn tình thân

Đi làm ăn xa, tích cóp được khối tài sản. Thế nhưng, khi về già, câu chuyện tưởng chừng êm đẹp ấy lại rẽ sang một hướng đầy bi kịch, khi chính anh phải khởi kiện mẹ ruột để đòi lại một số tài sản mà anh cho rằng nhờ mẹ đứng tên.

Vụ án dân sự kéo dài qua nhiều phiên tòa, những góc khuất đầy éo le trong mối quan hệ ruột thịt, khi tiền bạc xen vào tình thân.

Ở tuổi 95, cụ bà B.T.N phải ra tòa tranh chấp tài sản do con trai khởi kiện ẢNH: CHATGPT

Hành trình khởi nghiệp từ trời Đức

Theo bản án phúc thẩm của TAND cấp cao tại TP.HCM (nay là Tòa phúc thẩm tại TP.HCM, TAND tối cao), câu chuyện bắt đầu từ năm 1988, khi ông N.X.H (nay 56 tuổi) đi hợp tác lao động tại Cộng hòa Liên bang Đức. Tại đây, ông gặp gỡ và nên duyên với bà L.T.L. Mặc dù sống chung và có 3 người con, nhưng cả hai vẫn chưa đăng ký kết hôn.

Với tài năng kinh doanh, ông Hoàng nhanh chóng phất lên và đến năm 1995, vợ chồng ông mở công ty chuyên kinh doanh hàng may mặc tại thành phố Leipzig, Đức.

Năm 1996, ông trở về Việt Nam và tiếp tục mở rộng kinh doanh bằng cách đặt mua hàng may mặc từ các công ty trong nước để xuất khẩu sang Đức.

Một năm sau, ông H. thành lập một cơ sở may tại Việt Nam, nhưng vì vẫn định cư ở nước ngoài, ông đã nhờ em trai mình là ông N.X.L đứng tên hộ. Dù vậy, mọi hoạt động của cơ sở đều do ông H. điều hành.

Với sự phát triển mạnh mẽ của công việc, vợ chồng ông H. và bà L. đã mua nhiều bất động sản có giá trị tại Việt Nam.

Nhờ mẹ đứng tên tài sản

Từ năm 1999, khi có tiền, ông H. bắt đầu gom đất. Theo tài liệu đã cung cấp cho tòa, ông H. đã mua 6 lô đất tại khu quy hoạch chợ Hạnh Thông Tây (quận Gò Vấp cũ), TP.HCM. Ông cũng mua thêm lô đất ở quận Tân Bình cũ với giá 816 triệu đồng và lô đất quận Phú Nhuận cũ với giá 2,25 tỉ đồng. Tất cả số tiền này đều do vợ chồng ông gửi từ Đức về.

Tuy nhiên, vì vợ chồng ông H. vẫn định cư tại nước ngoài, chưa được đứng tên trên giấy tờ đất, nên ông H. nhờ mẹ ruột là bà B.T.N (sinh năm 1930) đứng tên 7 lô đất nói trên.

Ông H. trình bày thêm, năm 2004, ông mua thửa đất rộng gần 2 ha (19.681 m2) với giá 2 tỉ đồng tại huyện Hóc Môn cũ, và nhờ em trai là ông N.X.L đứng tên. Trên thửa đất này, ông Hoàng đã xây dựng một xưởng may trị giá 1,9 tỉ đồng.

Khi mọi việc kinh doanh vẫn suôn sẻ, không ai nghĩ rằng một ngày nào đó, những "thủ tục đứng tên hộ" này sẽ trở thành ngòi nổ cho một vụ tranh chấp tài sản gia đình đầy cay đắng.

Mẹ con "đối đầu" trên tòa

Mọi chuyện vỡ lở khi vợ chồng ông H. gửi đơn khởi kiện ra TAND TP.HCM, yêu cầu công nhận quyền sở hữu đối với toàn bộ các lô đất và cơ sở kinh doanh đã nhờ mẹ và em trai đứng tên. Nguyên đơn khẳng định toàn bộ số tiền mua sắm các tài sản này đều là của vợ chồng họ.

Xét xử sơ thẩm, TAND TP.HCM chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông H., bà L. Đồng thời, ghi nhận ông H. tự nguyện cho em trai N.X.L căn nhà ở quận Gò Vấp cũ; vợ chồng ông H. có nghĩa vụ thanh toán công sức đứng tên hộ cho mẹ ruột là gần 3,5 tỉ đồng.

Phản đối bản án sơ thẩm, bà B.T.N kháng cáo, cho rằng tất cả tài sản là "công sức đóng góp của cả gia đình". Bà N. trình bày trong đơn kháng cáo rằng, cơ sở may H.L do gia đình bà “lao tâm khổ tứ” tạo lập từ năm 1997 với sự chung tay của cả 5 mẹ con. Bà cũng đóng góp 40 triệu đồng tiền tích cóp khi lập hộ kinh doanh H.L.

Bà N. cho biết chính bà đã trực tiếp ký các hợp đồng mua bán nhà đất từ năm 2002 và mong muốn chia đều tài sản cho các con để anh chị em được "quây quần xung quanh mẹ”. Bà cũng không phủ nhận ông H. và ông L. là những người có công lớn hơn các chị em khác trong việc tạo lập 7 lô đất mà bà đứng tên.

Bên cạnh đó, các bên liên quan khác như con gái bà N., và cũng là anh chị em của ông H. đều đồng ý với lời trình bày của mẹ.

Tình thân có mua lại được bằng tiền?

Sau quá trình xét xử đầy căng thẳng, TAND cấp cao tại TP.HCM đã đưa ra phán quyết cuối cùng.

Tòa phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo của bà N., và những người liên quan; không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông vợ chồng ông H.

Vụ án khép lại với bản án phúc thẩm có hiệu lực thi hành, nhưng chắc chắn đã để lại những vết sẹo khó lành trong tình cảm ruột thịt. Nỗi đau của bà B.T.N không chỉ là được mất ở tài sản, mà còn là sự đổ vỡ của một gia đình.

Xuyên suốt phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm, người mẹ này vẫn khắc khoải câu nói: “Tôi mong muốn anh em yêu thương nhau, đùm bọc nhau. Anh em giàu đùm bọc anh em nghèo”.

Lời nói đầy tâm huyết, được người mẹ nhắc đi nhắc lại nhiều lần, đã cho thấy nguyện vọng lớn nhất của người mẹ này không phải là tiền bạc, mà là sự hòa thuận, yêu thương giữa các con... (còn tiếp)



