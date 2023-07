Nhọc nhằn ơi xin vơi, câu chuyện về hành trình ‘Cho em mang’ ước mơ tới trường

MV "Nhọc nhằn ơi, xin vơi" của nhãn hàng Trà xanh C2 thuộc URC Việt Nam thực hiện cùng các em nhỏ tại trường Tiểu học & THCS Lê Lợi, Thôn 6 H.Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng. Nội dung MV là câu chuyện được Trà Xanh C2 Thuộc Công Ty TNHH URC Việt Nam kể lại về những khó khăn của bà con vùng cao nguyên xa xôi Bảo Lâm, đằng sau những đồi chè xanh mướt, được "mẹ thiên nhiên" ưu ái cho các điều kiện lý tưởng để phát triển vùng nguyên liệu trồng trà, nhưng cuộc sống của người nông dân còn gặp nhiều khó khăn, trở ngại khi các hộ nông dân chưa thể tiếp cận hoàn toàn nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, trong đó phải kể đến nguồn nước sạch, và càng khó khăn hơn với những nhọc nhằn của các em nhỏ trong hành trình đi tìm con chữ, cắp sách tới trường. MV được thực hiện với mong ước mỗi chiếc cặp sách "em mang" như mang cả "ước mơ" tới trường.

Niềm vui của các em bé khi nhận được cặp sách mới.

(Trích trong MV: Nhọc nhằn ơi! Xin vơi)

Nhận thức rõ tầm quan trọng trong phát triển thế hệ tương lai, URC Việt Nam mong muốn ghi lại MV này trong quá trình thực hiện dự án Cộng đồng nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp, để góp phần làm vơi đi những nhọc nhằn trong cuộc sống, vơi đi những nỗi lo toan đang níu lại những "ước mơ" của các tâm hồn bé nhỏ.

Những khó khăn của các em nhỏ vùng Bảo Lâm khi đến trường

H.Bảo Lâm là một trong những vùng nguyên liệu chè lớn nhất tỉnh Lâm Đồng. Qua hơn 2/3 thế kỷ đầy thăng trầm, cây chè vẫn là cây "sống đời" đối với nông dân Bảo Lâm. Vùng cao nguyên gây ấn tượng với bất cứ ai khi đặt chân đến bởi khung cảnh làng bản cùng những dãy núi nhấp nhô, những em nhỏ luôn nở nụ cười tươi trên môi, khiến tâm hồn mỗi người trở nên an bình và lâng lâng hạnh phúc. Hình ảnh cánh rừng bát ngát, ngọn núi xa xa hay con suối gập ghềnh, quanh co của huyện tạo nên một khung cảnh khác biệt hoàn toàn so với đô thị xô bồ, hiện đại và trên những con đường ấy, bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy những vườn trà xanh tươi mơn mởn, đó cũng chính là những hình ảnh được URC Việt Nam trân trọng, nâng niu và mong muốn giữ gìn.

Hình ảnh các em nhỏ hạnh phúc khi mang những chiếc cặp

Đồng hành cùng các em nhỏ vùng Bảo Lâm và bà con nơi đây, URC Việt Nam xây dựng chương trình thiện nguyện mang nước sạch tới cho bà con vùng cao, và cặp đi học chống gù và chống thấm nước cho các em nhỏ tới trường với mong muốn "cho em mang không nặng vai gồng mình. Cho em mang bao ước mơ lung linh. Cho em mang chiếc cặp mới xinh xinh". Ngày ngày các em tới trường với những chiếc gùi nặng trĩu trên lưng, với những nhọc nhằn vất vả của đường đi với núi đồi hiểm trở. Tuy đôi vai nhọc, nhưng quyết tâm và ý chí của các em rất mạnh mẽ theo đuổi ước mơ của riêng mình.

Các em nhỏ lấy nước tại hệ thống máy lọc nước sạch tại điểm trường.

Nằm trong dự án vì cộng đồng của Trà xanh C2 thuộc URC Việt Nam, các hệ thống máy lọc nước được trao tặng là hệ thống áp dụng công nghệ màng lọc RO từ Mỹ với công suất 100 lít/giờ sẽ cung cấp nguồn nước sạch cho tất cả học sinh tại đây, các em sẽ uống nước trực tiếp tại vòi, đảm bảo an toàn theo quy định của Bộ Y tế.

Niềm vui của các em nhỏ trường Tiểu học và THCS Lê Lợi.

"Nụ cười vô ưu, Sâu trong đôi mắt ngây thơ… Đường xa xôi em tôi đi tìm cái chữ…." chính là điều chúng ta tìm thấy ở trẻ em vùng Bảo Lâm. "Nhọc nhằn ơi, xin vơi" là MV được URC Việt Nam kết hợp cùng với nhạc sĩ Lê Hoàng Phong thực hiện với mong muốn góp phần cho "Vơi đi" nhọc nhằn của các em nhỏ và bà con vùng chè khi làn da lấm lem nắng gió, những vất vả sớm tối lo cho các em ăn học như tiếp thêm động lực và ý chí vươn lên của các em nơi đây. Chương trình giúp chắp thêm đôi cánh tri thức để các em học sinh tiếp tục phấn đấu vì một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Thông qua MV, URC Việt Nam ngầm khẳng định trách nhiệm đối với Cộng đồng, hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống và chăm lo cho thế hệ tương lai của H.Bảo Lâm nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung. Từ nay những chiếc cặp xinh xinh chống gù lưng và chống thấm nước sẽ là người bạn đồng hành cùng các em trên hành trình đến trường. MV chính thức được ra mắt kể từ ngày 20.07. Hãy cùng lắng nghe MV "Nhọc nhằn ơi! Xin vơi" trên YouTube để cảm nhận và sẻ chia.