Thời sự Thành tựu y khoa
Tư vấn sức khỏe:

Live Nhồi máu cơ tim: Chẩn đoán phát hiện sớm và điều trị kịp thời

Huỳnh Na
27/08/2025 08:00 GMT+7

Bệnh tim mạch đang có xu hướng trẻ hóa, nhồi máu cơ tim đã được ghi nhận ở nhiều người dưới 40 tuổi. Tầm soát và phát hiện sớm giúp dự phòng và giảm biến chứng nguy hiểm.

Bệnh tim mạch cướp đi sinh mạng khoảng 200.000 người Việt mỗi năm, trong đó khoảng 85% do nhồi máu cơ tim.

Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, người bệnh được thăm khám và tầm soát các yếu tố nguy cơ tim mạch, đặc biệt là bệnh động mạch vành - nguyên nhân hàng đầu gây nhồi máu cơ tim theo quy trình toàn diện, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại như siêu máy CT Somatom Force VB30, máy siêu âm tim, nghiệm pháp gắng sức, MSCT, MRI...

20 giờ thứ tư ngày 27.8.2025, các chuyên gia Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội tư vấn về chủ đề "Công nghệ hiện đại tầm soát sớm, điều trị kịp thời nhồi máu cơ tim":

- BS.CKII Lê Văn Khánh, Trưởng khoa Điện quang can thiệp

- ThS.BS Nguyễn Tuấn Long, Bác sĩ khoa Tim mạch

Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC và Tiktok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác…

Mời độc giả đón xem và đặt câu hỏi tại đây, hoặc liên hệ Hotline 024 3872 3872 - 024 7106 6858 (HN) hoặc 093 180 6858 - 0287 102 6789 (TP.HCM) để được tư vấn.

Tư vấn sức khỏe nhồi máu cơ tim bệnh tim mạch Bệnh viện đa khoa Tâm Anh
