Nhận biết sớm dấu hiệu cảnh báo, tầm soát đúng cách và điều trị kịp thời là chìa khóa giúp bảo vệ tính mạng và duy trì chất lượng sống cho người bệnh.

Hiện nay, y học hiện đại cho phép phát hiện sớm nhiều bệnh tim mạch nhờ các công nghệ chẩn đoán tiên tiến, đồng thời ứng dụng các kỹ thuật can thiệp mạch thế hệ mới. Đặc biệt, sự kết hợp giữa robot và trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra bước tiến mới trong can thiệp tim mạch, giúp thao tác chính xác hơn, ít xâm lấn và nâng cao hiệu quả điều trị.

20 giờ thứ ba ngày 10.3.2026, các chuyên gia Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội tư vấn về chủ đề "Nhận biết, dự phòng và điều trị nhồi máu cơ tim - Đột phá công nghệ trong can thiệp tim mạch ứng dụng robot và trí tuệ nhân tạo":

BS.CKI Nguyễn Đức Hưng - Phó khoa Tim mạch

BS.CKII Nguyễn Thu Trang - Phó khoa Tim mạch

ThS-BS Phùng Văn Thao - Bác sĩ khoa Tim mạch

