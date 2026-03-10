Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Tư vấn sức khỏe:

Live Nhồi máu cơ tim: Nhận biết, dự phòng và điều trị hiệu quả

Huỳnh Na
Huỳnh Na
10/03/2026 08:00 GMT+7

Nếu không được phát hiện sớm và kiểm soát kịp thời, các yếu tố nguy cơ như: tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, xơ vữa động mạch… có thể dẫn đến biến cố nghiêm trọng như nhồi máu cơ tim.

Nhận biết sớm dấu hiệu cảnh báo, tầm soát đúng cách và điều trị kịp thời là chìa khóa giúp bảo vệ tính mạng và duy trì chất lượng sống cho người bệnh.

Hiện nay, y học hiện đại cho phép phát hiện sớm nhiều bệnh tim mạch nhờ các công nghệ chẩn đoán tiên tiến, đồng thời ứng dụng các kỹ thuật can thiệp mạch thế hệ mới. Đặc biệt, sự kết hợp giữa robot và trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra bước tiến mới trong can thiệp tim mạch, giúp thao tác chính xác hơn, ít xâm lấn và nâng cao hiệu quả điều trị.

20 giờ thứ ba ngày 10.3.2026, các chuyên gia Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội tư vấn về chủ đề "Nhận biết, dự phòng và điều trị nhồi máu cơ tim - Đột phá công nghệ trong can thiệp tim mạch ứng dụng robot và trí tuệ nhân tạo":

  • BS.CKI Nguyễn Đức Hưng - Phó khoa Tim mạch
  • BS.CKII Nguyễn Thu Trang - Phó khoa Tim mạch
  • ThS-BS Phùng Văn Thao - Bác sĩ khoa Tim mạch

Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; YouTube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC và Tiktok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác…

Mời độc giả đón xem và đặt câu hỏi tại đây, hoặc liên hệ tổng đài 024 3872 3872 (HN) hoặc 093 180 6858 (HCM).

nhồi máu cơ tim Bệnh viện Đa Khoa Tâm Anh Hà Nội Tư vấn sức khỏe
