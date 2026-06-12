Ngày 12.6, Bệnh viện Nhân dân Gia định cho biết thời gian gần đây đơn vị tiếp nhận số ca nhồi máu cơ tim ở người trẻ tăng đột biến.

2 tuần tiếp nhận 24 ca nhồi máu cơ tim

Theo thống kê từ Khoa Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, số ca nhồi máu cơ tim trong 2 tuần qua tăng đột biến, đặc biệt ở người trẻ dưới 50 tuổi.

"Nếu trước đây trung bình khoa tiếp nhận 7 ca nhồi máu cơ tim cấp mỗi tuần từ Khoa Cấp cứu và các bệnh viện lân cận, thì riêng 2 tuần qua đã tiếp nhận 24 trường hợp cấp cứu, tăng 42%. Trong đó số người bệnh dưới 50 tuổi, đang trong độ tuổi lao động là 9 trường hợp (chiếm 38%) - tỷ lệ rất cao", Bệnh viện Nhân dân Gia Định thông tin.

Nhiều trường hợp nhập viện trong tình trạng nguy kịch, thậm chí sốc tim, ngưng tim, ngưng thở. Một số người bệnh không có tiền sử bệnh tim mạch rõ ràng.

Nhiều trường hợp bị nhồi máu cơ tim khi còn rất trẻ ẢNH: BV

Các bệnh nhân đã được ê kíp can thiệp tim mạch Bệnh viện Nhân dân Gia Định kích hoạt quy trình cấp cứu tối khẩn nhằm tái thông động mạch vành trong "giờ vàng", giảm thiểu tối đa vùng cơ tim bị hoại tử và các biến chứng sau nhồi máu.

TS-BS Châu Đỗ Trường Sơn, Phó trưởng khoa Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết nhồi máu cơ tim không còn chỉ gặp ở người cao tuổi mà đang gia tăng ở người trẻ. Nhiều bệnh nhân trẻ vẫn chủ quan với yếu tố nguy cơ tim mạch trong sinh hoạt hằng ngày.

Theo bác sĩ, xu hướng trẻ hóa bệnh lý tim mạch liên quan đến hút thuốc lá, thuốc lá điện tử, chế độ ăn không lành mạnh, ít vận động, căng thẳng kéo dài, thức khuya và lạm dụng chất kích thích. Những yếu tố này thúc đẩy xơ vữa động mạch sớm, dễ dẫn đến tắc mạch vành do huyết khối.

Làm gì để phòng ngừa nhồi máu cơ tim?

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Đỗ Anh, Trưởng khoa Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, phần lớn các yếu tố nguy cơ dẫn đến nhồi máu cơ tim đều có thể phòng ngừa hoặc kiểm soát được nếu phát hiện sớm và thay đổi lối sống phù hợp.

Bác sĩ khuyến cáo cần chủ động từ bỏ thuốc lá, kể cả thuốc lá điện tử. Duy trì chế độ ăn lành mạnh với nhiều rau xanh, trái cây, hạn chế thức ăn nhanh, thực phẩm nhiều dầu mỡ, đường và muối. Tăng cường vận động thể lực ít nhất 150 phút mỗi tuần; kiểm soát tốt huyết áp, đường huyết, mỡ máu; ngủ đủ giấc và hạn chế căng thẳng kéo dài.

Cần chủ động tầm soát bệnh lý tim mạch ẢNH: BV

Bên cạnh đó, việc khám sức khỏe định kỳ và tầm soát các yếu tố nguy cơ tim mạch đóng vai trò quan trọng, đặc biệt đối với những người có tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch hoặc đang có các bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu.

Không được chủ quan khi xuất hiện các dấu hiệu như đau ngực, tức ngực, khó thở, vã mồ hôi, choáng váng hoặc đau lan lên vùng hàm, cổ, vai trái. Đây có thể là những triệu chứng của nhồi máu cơ tim cấp. Trong cấp cứu tim mạch, "thời gian là cơ tim", việc đến bệnh viện càng sớm sẽ càng tăng cơ hội cứu sống và giảm thiểu di chứng.