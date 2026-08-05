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Nhóm bạn trẻ sống cùng dân vùng cao bảy ngày, kiểm chứng giá trị quà 200.000 đồng

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Sau khi được vinh danh tại TikTok Shop CSR Day 2026, doanh nghiệp trẻ Movie Legend tiếp tục triển khai dự án '200K/Tuần Tử Tế' tại thôn Khuổi Đẩy (Bắc Kạn cũ).

Ngay ngày đầu tiên, doanh nghiệp trao hơn 100 phần quà gồm gạo, mì, sữa, vở, bút và giường lưới, mỗi phần trị giá hơn 200.000 đồng. Với Movie Legend, giá trị món quà không chỉ nằm ở lúc trao tặng mà còn ở sự đồng hành với người dân sau đó.

Nhóm bạn trẻ sống cùng dân vùng cao bảy ngày, kiểm chứng giá trị quà 200.000 đồng - Ảnh 1.

Ba thành viên của doanh nghiệp đã ở lại bản thêm 7 ngày, theo chân học sinh đến lớp qua những con đường đồi dốc, dùng bữa cơm giản dị và trải nghiệm điều kiện sống còn nhiều khó khăn.

Trong thời gian này, đội ngũ dọn dẹp điểm Trường Bình Trung, chuẩn bị các bữa ăn có thịt, vui chơi với học sinh và tổ chức những buổi chiếu phim bằng thiết bị của doanh nghiệp, mang đến trải nghiệm mới cho trẻ em vùng cao.

Từ thực tế đồng hành, đội ngũ ghi nhận những món quà được sử dụng nhiều, những vật dụng còn thiếu và các nhu cầu cần hỗ trợ thêm. Khi phát hiện nhu cầu thiết thực, đội ngũ chủ động bổ sung ngay thay vì chờ các chương trình tiếp theo. Cách làm này giúp hoạt động hỗ trợ sát hơn với nhu cầu của cộng đồng.

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Movie Legend 200K/Tuần Tử Tế

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