Nhóm binh sĩ Triều Tiên vượt giới tuyến, quân đội Hàn Quốc nổ súng

Thông tin về vụ nổ súng tại giới tuyến liên Triều được quân đội Hàn Quốc công bố ngày 11.6, theo Yonhap. Theo Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS), khoảng 20 binh sĩ Triều Tiên đã vượt qua khu vực trung tâm của giới tuyến trên bộ vào khoảng 12 giờ 30 ngày 9.6.

Chốt canh của Triều Tiên (trên) và của Hàn Quốc (dưới) tại một khu vực ở giới tuyến AFP

Nhóm binh sĩ đã vượt qua Đường phân định quân sự (MDL) nằm trong Vùng phi quân sự (DMZ). Quân đội Hàn Quốc đã nổ súng và phát loa cảnh báo, buộc nhóm binh sĩ Triều Tiên rút về miền bắc. JCS cho biết không có hoạt động bất thường nào sau đó.

Người phát ngôn JCS Lee Sung-jun cho hay quân đội Hàn Quốc đánh giá các binh sĩ Triều Tiên khi đó đang thực hiện nhiệm vụ trong DMZ và không có ý định vượt qua MDL vì họ đã quay trở lại ngay sau những phát súng cảnh cáo. Điều này gợi ý sự việc chỉ là vô tình.

Ông Lee cũng nói thêm rằng cỏ và bụi rậm đang mọc rất dày tại vùng DMZ, có thể khiến khó nhận ra biển báo về khu vực MDL.

Phía Triều Tiên chưa bình luận gì.

Em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ra cảnh báo mới với Hàn Quốc

Vụ vượt qua giới tuyến xảy ra giữa lúc căng thẳng giữa hai nước đang dâng cao sau một loạt vụ thả bóng bay chứa rác từ miền Bắc sang miền Nam. Vài giờ trước sự cố ngày 9.6, Hàn Quốc khôi phục việc phát loa tuyên truyền công suất lớn tại giới tuyến lần đầu tiên sau 6 năm nhằm đáp trả các vụ thả bóng bay chứa rác.

Trong một diễn biến liên quan khu vực, New Zealand ngày 11.6 thông báo sẽ cử thêm 41 quân nhân đến tham gia sứ mệnh của Liên Hiệp Quốc tại DMZ, theo Reuters. Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand Judith Collins cho biết quyết định trên nâng số quân nhân của nước này trong Tiểu đoàn An ninh Chỉ huy Liên Hiệp Quốc từ 12 lên 53 người, phản ánh cam kết ủng hộ hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Việc triển khai sẽ kéo dài đến tháng 9.2026.