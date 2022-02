Nhóm Kpop có thành viên người Việt hoãn ra mắt vì nhiễm Covid-19

Yuehua Entertainment chia sẻ với báo chí: “Vào ngày 13.2, một trong số nhân viên của Tempest đã bị dính Covid-19. Tất cả các thành viên Tempest đều nhanh chóng xét nghiệm và đã nhận kết quả dương tính với Covid-19. Nhóm ngay lập tức đến bệnh viện tiến hành xét nghiệm PCR và cả 7 người đều được chẩn đoán nhiễm Covid-19 vào ngày 14.2”.

Bên cạnh đó, Yuehua Entertainment tiết lộ các thành viên có biểu hiện sốt và cảm nhẹ. Hiện, Tempest được cách ly, nghỉ ngơi và thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan y tế phòng ngừa lây lan dịch bệnh.

Vì nhiễm bệnh, nên lịch trình hoạt động của Tempest có sự biến động lớn. Trước mắt, thời gian debut và phát hành album đầu tay It's ME, It's WE của nhóm đành hoãn lại. Dự kiến, ngày ra mắt của Tempest sẽ dời từ 21.2 sang 2.3 năm nay. “Chúng tôi xin lỗi vì đã khiến những người hâm mộ đang mong chờ màn ra mắt của nhóm phải lo lắng”, Yuehua Entertainment thông báo.





Thông tin tất cả thành viên Tempest đã nhiễm Covid-19 và dời lịch ra mắt trở thành chủ đề nóng trên các phương tiện truyền thông. Mạng xã hội của Tempest tràn ngập những bình luận thăm hỏi, động viên cũng như mong nhóm sớm bình phục.

Tempest đang được xem là tân binh Kpop nhận nhiều kỳ vọng từ công chúng. Nhóm gồm 7 giọng ca sở hữu vẻ ngoài cùng tài năng nổi bật: Hanbin, Ahn Hyeong Seop, Koo Bon Hyuk, Lee Eui Woong, Hwa Rang, Eun Chan và Kim Tae Rae. Đặc biệt, Hanbin (Ngô Ngọc Hưng) là nam thần tượng người Việt Nam có lượng fan khá đông đảo.

Mặt khác, tình hình Covid-19 đang diễn biến khó lường tại Hàn Quốc. Theo Newsis, số lượng ca dương tính ở Hàn Quốc đang gia tăng nhanh chóng, khiến nhiều ngành nghề bị ảnh hưởng, trong đó có làng giải trí nói chung và Kpop nói riêng. Khoảng 20 ngôi sao Hàn được báo cáo dương tính Covid-19 trong 3 ngày qua.