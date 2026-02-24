Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Nhóm nam nữ mở 'tiệc ma túy' trong khách sạn mùng 3 tết ở Đồng Nai

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
24/02/2026 17:48 GMT+7

Nhóm nam nữ ở Đồng Nai (Bình Phước cũ) tổ chức 'tiệc ma túy' trong khách sạn rạng sáng mùng 3 tết thì bất ngờ bị công an bắt quả tang cùng tang vật.

Ngày 24.2, Công an phường Bình Long (tỉnh Đồng Nai) thông tin vụ việc bắt quả tang nhóm nam nữ thanh, thiếu niên tổ chức "tiệc ma túy" trong một khách sạn trên địa bàn phường Bình Long (Bình Phước cũ).

Bắt quả tang nhóm nam nữ tổ chức 'tiệc ma túy' trong khách sạn dịp tết - Ảnh 1.
Bắt quả tang nhóm nam nữ tổ chức 'tiệc ma túy' trong khách sạn dịp tết - Ảnh 2.

Tang vật công an thu giữ

ẢNH: CÔNG AN PHƯỜNG BÌNH LONG

Trước đó, khoảng 3 giờ sáng 19.2 (mùng 3 tết), Công an phường Bình Long đã kiểm tra hành chính đột xuất phòng 404, khách sạn "T", địa chỉ tại tổ 3, khu phố Phú Lộc, phường Bình Long.

Tại thời điểm kiểm tra, công an bắt quả tang trong phòng khách sạn có 8 thanh, thiếu niên (5 nam, 3 nữ) gồm: M.G.H, P.B.Q (cùng 14 tuổi), D.N.Đ (16 tuổi), P.L.V (17 tuổi), N.N.T; P.N.H; N.Q.K (cùng 19 tuổi) và N.P.V (20 tuổi) đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Bắt quả tang nhóm nam nữ tổ chức 'tiệc ma túy' trong khách sạn dịp tết - Ảnh 3.

Nhóm thanh, thiếu niên tổ chức "tiệc ma túy", bị công an bắt quả tang

ẢNH: CÔNG AN PHƯỜNG BÌNH LONG

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: loa nhạc, hộp đèn, đĩa sứ còn bám dính chất bột màu trắng, điện thoại di động cùng nhiều vật dụng liên quan.

Qua đấu tranh, nhóm thanh thiếu niên khai nhận đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy dạng "khay" (Ketamine) và "kẹo" (MDMA) thì bị phát hiện. Kết quả xét nghiệm cả 8 người đều dương tính với chất ma túy.

Công an phường Bình Long đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ tang vật và đưa các đối tượng về trụ sở để làm rõ. 

Mở rộng điều tra, Công an phường Bình Long đã mời L.H.L (19 tuổi) lên làm rõ vì có liên quan đến vụ việc.

Hiện vụ việc đã được Công an phường Bình Long bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, xử lý.

Khám phá thêm chủ đề

tiệc ma túy Đồng Nai bắt quả tang sử dụng trái phép chất ma túy Bình Phước ma túy
