Nhóm người đi ô tô có dấu hiệu hành hung người đi xe máy gây phẫn nộ

Trần Kha
21/03/2026 14:25 GMT+7

Clip nhóm người đi ô tô có dấu hiệu hành hung người đi xe máy ở TP.HCM gây phẫn nộ. Công an vào cuộc xác minh sự việc.

Ngày 21.3, mạng xã hội lan truyền clip nhóm người đi ô tô có dấu hiệu hành hung người đi xe máy gây bức xúc.

Khi bước xuống xe ô tô, hai người đàn ông liên tục văng tục, chửi mắng người đi xe máy

Theo đó, một đoạn clip dài 52 giây ghi lại cảnh tranh cãi giữa 1 người đi xe máy và 2 người đàn ông đi trên chiếc ô tô bán tải.

Khi bước xuống xe ô tô, 2 người này liên tục văng tục, chửi mắng người đi xe máy với những lời lẽ thô tục.

Dù người đi xe máy đã hạ giọng giải thích mình đang đứng trong lề đường và xin lỗi nhưng một trong hai người đàn ông vẫn tiếp tục áp sát và có hành vi thúc cùi chỏ người này trước khi lên xe rời đi. 

Qua xác minh, sự việc xảy ra vào chiều 19.3 trên đường Lê Đức Anh, đoạn gần giao lộ Tân Kỳ Tân Quý (phường Bình Tân, TP.HCM). 

Theo người dân tại khu vực, thời điểm trên, người đi xe máy dừng lại sát lề đường để mua vé số. Lúc này đường đông, nhóm người trên ô tô cho rằng xe máy gây cản trở giao thông nên dẫn đến sự việc trên.

Đoạn clip sau đó xuất hiện trên mạng và có nhiều người vào bình luận, chia sẻ, phần đông bức xúc trước hành xử côn đồ của người đi ô tô. Ngay khi nắm thông tin, Công an phường Bình Tân đã mời những người liên quan lên làm rõ nguyên nhân và có cách xử lý phù hợp.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần giữ thái độ bình tĩnh và thượng tôn pháp luật.

Mọi hành vi hành hung, gây rối trật tự công cộng hoặc hủy hoại tài sản xuất phát từ mâu thuẫn giao thông đều sẽ bị xử lý nghiêm khắc.

Bắt khẩn cấp người đàn ông lái Bentley hung hăng đánh người sau va chạm giao thông

Công an TP.HCM đã ra lệnh bắt khẩn cấp người đàn ông lái ô tô Bentley có hành động hung hăng, đuổi đánh người đi đường sau va chạm giao thông tại giao lộ Nguyễn Trãi - Nguyễn Văn Tráng (phường Bến Thành).

