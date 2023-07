Nhóm người kỳ dị xin tiền ở Hà Nam ‘biến mất’ khi công an vào xác minh

Theo Công an tỉnh Hà Nam, gần đây, trên địa bàn TP.Phủ Lý, đặc biệt quanh khu vực xã Tiên Tân (TP.Phủ Lý) xuất hiện một nhóm người lạ mặt có biểu hiện nghi vấn, bất thường và đề nghị nhân dân cảnh giác.

"Ma giáo mặt đen" từng xuất hiện xin tiền ở Hà Nội khiến nhân dân hoang mang CTV

Công an tỉnh Hà Nam cho biết, nhóm người này ăn mặc trang phục nhếch nhác, thường xuất hiện ở những địa điểm vắng người qua lại. Có khi họ đứng quan sát nhà dân rất lâu, khoảng 15 - 30 phút.

Nhá nhem tối, nhóm này thường đi xin cơm, xin tiền người dân rồi nhanh chóng bỏ đi. Khi được người dân gọi, hỏi chuyện thì thường không trả lời hoặc trả lời lí nhí không rõ câu, rõ tiếng.

Để chủ động phòng ngừa, Công an tỉnh Hà Nam khuyến cáo người dân tích cực tham gia các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.

Nếu phát hiện người lạ có biểu hiện nghi vấn, người dân cần ghi nhớ đặc điểm, hình dáng, phương tiện và giọng nói và báo ngay cho công an xã, phường, thị trấn nơi gần nhất để được phối hợp giải quyết.

Liên quan đến vụ việc này, trưa 8.7, trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo Công an xã Tiên Tân cho biết, sau khi nắm bắt được thông tin dư luận phản ánh, đơn vị đã cử lực lượng đi xác minh. Tuy nhiên, nhóm người này đã không còn xuất hiện tại địa phương.

Lãnh đạo Công an xã Tiên Tân cũng cho hay, chưa ghi nhận nhóm người lạ này gây ra sự việc mất an ninh, trật tự hay hành vi trộm cắp, gây hại cho nhân dân.

Trước đó, cuối năm 2019, mạng xã hội cũng lan truyền thông tin tại Hà Nội xuất hiện nhóm "ma giáo mặt đen" ăn mặc kỳ quái và cầm xúc xích, đầu gà... đi xin tiền khắp nơi khiến người dân hoang mang. Đặc biệt, một số người dân tại địa bàn Q.Hà Đông (Hà Nội) còn ghi nhận "ma giáo" đứng trước cổng trường mời các em ăn xúc xích, nghi ngờ có dấu hiệu dụ dỗ trẻ em.

Vào cuộc xác minh, Công an Q.Hà Đông (Hà Nội) xác định chỉ có một người có biểu hiện tâm lý không bình thường, ăn mặc kỳ quái, bôi đen mặt và ngậm 2 quả chanh, cầm đầu gà, xúc xích đi xin tiền chứ không có hành vi nào gây nguy hiểm cho người dân. Sau vài ngày, người này không còn xuất hiện trên địa bàn Hà Nội.

Sau khi "ma giáo mặt đen" biến mất, trào lưu bôi đen mặt để câu view, câu like, kéo tương tác xuất hiện và thành "hot trend" trên mạng xã hội. Các YouTuber, ca sĩ, người nổi tiếng cũng tự bôi đen mặt mình để "bám trend" và nhiều người đã bị xử phạt vì hành động này.