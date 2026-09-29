Nhóm người từ 65 tuổi trở lên đạt mức cao kỷ lục ở Nhật Bản

Con số nói trên cao hơn 0,9 điểm phần trăm so với cuộc điều tra trước đó vào năm 2020, cho thấy thực trạng xã hội đang già hóa nhanh chóng ở Nhật Bản.

Người cao tuổi Nhật Bản tập thể dục trong khuôn viên của một ngôi chùa ở Tokyo vào ngày 21.9.2009 Ảnh: AFP

Cũng trong ngày 20.9, Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản cho hay tổng số người cao tuổi (từ 65 tuổi trở lên) đã đạt mức kỷ lục 36,24 triệu người, bao gồm 15,71 triệu nam giới và 20,54 triệu nữ giới, tăng 20.000 người so với một năm trước đó.

Theo dữ liệu điều tra dân số mới nhất, tổng dân số Nhật Bản (bao gồm cả cư dân nước ngoài) đã giảm xuống còn 122.972.528 người vào năm ngoái, giảm 3,17 triệu người (tương đương 2,5%) so với năm 2020.

Tương tự như kết quả sơ bộ được công bố hôm 20.9, dữ liệu chính thức cho thấy tổng dân số đã sụt giảm trong 3 kỳ điều tra liên tiếp. Ngoài ra, tính đến ngày 1.10, có tới 30,1% dân số tập trung tại khu đô thị Tokyo, đánh dấu lần đầu tiên tỷ lệ này vượt mốc 30%.

Trong khi đó, Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, chịu trách nhiệm thực hiện cuộc điều tra dân số định kỳ 5 năm một lần kể từ năm 1920, hôm nay cho hay thành phố Toyama bị nghi ngờ đã báo cáo khống số liệu dân số cao hơn thực tế ít nhất 2.000 người.

Trong dữ liệu điều tra dân số được công bố hôm nay, dân số của thành phố này là 399.197 người, thấp hơn 2.936 người so với con số sơ bộ được công bố vào tháng 5.

Vụ việc bị phát giác sau khi một quan chức thuộc Cục Thống kê (thuộc Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản) đến thăm Toyama vào tháng 9, trong bối cảnh xuất hiện những nghi ngờ về tính chính xác của số liệu.