Nhóm nhạc Anh 911: Chúng tôi học nhiều từ ca sĩ trẻ Việt Nam

Muốn trở thành nhóm nhạc tại Việt Nam

Các thành viên nhóm 911 (từ trái sang): Jimmy Constable, Spike Dawbarn và Lee Brennan tại họp báo chiều 14.9. Họ bày tỏ rất yêu thích Việt Nam và đã đến đây 4 lần BTC

Chiều 14.9, nhóm nhạc huyền thoại 911 của Anh gây chú ý khi dự họp báo do Tổng lãnh sự quán Anh (TP.HCM) tổ chức nhằm giới thiệu Lễ hội Vương quốc Anh tại TP.HCM diễn ra vào ngày 16.9 tới. Lễ hội này nằm trong chuỗi hoạt động đánh dấu kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Vương quốc Anh và Việt Nam; 911 là một trong những tên tuổi tham gia biểu diễn. Chia sẻ trước truyền thông, nhóm nhạc nổi tiếng này cho biết họ vừa có một trải nghiệm tuyệt vời ở Hà Nội vào cuối tuần qua và rất mong đợi được biểu diễn trước khán giả TP.HCM. Ba nghệ sĩ tin rằng đây là cơ hội giao thoa văn hóa, âm nhạc giữa hai quốc gia cũng như thắt chặt mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp.

Nam ca sĩ Lee Brennan tiết lộ một trong những lý do nhóm nhận lời biểu diễn tại lễ hội kể trên là vì tháng 2 vừa qua, 911 đã có sản phẩm âm nhạc hợp tác với Đức Phúc mang tên Em đồng ý (I Do). Bài hát rất thành công ở các phương diện về truyền thông, âm nhạc đồng thời giúp nhóm được nhiều khán giả trẻ Việt Nam biết đến. "Qua sự hợp tác giữa 911 với ca sĩ trẻ của Việt Nam vừa qua, nhóm hiểu thêm về văn hóa và âm nhạc của Việt Nam. Chúng tôi mong muốn được hợp tác với những ca sĩ trẻ của Việt Nam nhiều hơn nữa và hy vọng được lại gần hơn nữa với nền âm nhạc Việt Nam", giọng ca chính của 911 chia sẻ.

Tháng 2.2023, 911 vừa hợp tác với Đức Phúc trong MV Em đồng ý, hiện thu hút hơn 50 triệu lượt xem trên YouTube INSTAGRAM 911

Nghệ sĩ 50 tuổi cũng cho biết khi hợp tác với Đức Phúc, 911 đã là ban nhạc ra mắt cách đây 28 năm. Những chuyến đi đến Việt Nam giúp họ học được nhiều điều từ các nghệ sĩ trẻ của Việt Nam về cách phát hành bài hát, sử dụng các nền tảng mạng xã hội để kết nối với người hâm mộ. 911 chia sẻ trước khi đến Việt Nam, các thành viên hiếm khi sử dụng mạng xã hội (trừ Lee Brennan) bởi họ hoạt động từ thời chưa có mạng xã hội. Qua lần hợp tác với Đức Phúc, họ khám phá, học hỏi nhiều điều thú vị từ mạng xã hội và sử dụng các nền tảng này để kết nối với người hâm mộ, quảng bá hình ảnh. Nhóm nhạc đình đám một thời bộc bạch rằng họ rất cảm ơn những điều học được từ các ca sĩ trẻ, khán giả và người hâm mộ Việt Nam.

Ngoài màn hợp tác với Đức Phúc, 911 cũng có dịp biểu diễn cùng một vài ca sĩ trẻ của Việt Nam. Cuối tuần trước, ba ngôi sao người Anh đã có màn kết hợp ấn tượng với Mỹ Anh và Orange trên sân khấu Lễ hội Vương quốc Anh tại Hà Nội. Trong lần biểu diễn tại TP.HCM vào cuối tuần này, nhóm nhạc đình đám một thời dự kiến thể hiện 2 ca khúc với ca sĩ trẻ Vũ Thanh Vân là I Do và Private Number.

911 bộc bạch rằng họ mong muốn được quay lại Việt Nam càng nhiều càng tốt vì cả ba đều rất yêu quý con người và văn hóa nơi đây. Nhóm hy vọng nhận được nhiều lời mời về Việt Nam trong tương lai, không chỉ để biểu diễn mà còn những hoạt động thú vị khác INSTAGRAM 911

Trả lời báo chí, thành viên Spike Dawbarn chia sẻ: "Với những kinh nghiệm về sân khấu và với kinh nghiệm mà nhóm từng có được trong quá trình hoạt động tại thị trường âm nhạc quốc tế, 911 mong muốn được chia sẻ, hợp tác nhiều hơn nữa với các nghệ sĩ Việt Nam ở trong nhiều mảng về âm nhạc từ đó có thể mang đến nhiều sản phẩm cho khán giả trong thời gian tới".

Giọng ca 49 tuổi cũng cho biết anh cùng các thành viên mong muốn trở thành một ban nhạc hoạt động mạnh mẽ tại Việt Nam, chứ không phải chỉ là một ban nhạc quốc tế thỉnh thoảng mới ghé đến biểu diễn. Cùng với đó, 911 cũng mong muốn có cơ hội được mời một ca sĩ Việt Nam sang Anh biểu diễn cùng họ.

Mọi trải nghiệm ở Việt Nam đều tuyệt vời



911 khoe ảnh du lịch Hạ Long cách đây ít ngày INSTAGRAM LEE BRENNAN

Chia sẻ thêm với Thanh Niên, 911 cho biết đây là lần thứ tư họ đến Việt Nam và có những trải nghiệm tuyệt vời với văn hóa, ẩm thực và được chiêm ngưỡng nhiều cảnh đẹp. Nam ca sĩ Jimmy Constable khoe mỗi lần đến Việt Nam, anh đều chụp ảnh, quay video gửi về cho vợ ở Anh và bà xã rất ghen tị khi anh có cơ hội đắm chìm trong nhiều cảnh đẹp, thưởng thức nhiều món ăn mới lạ. Tuần trước, khi tham gia biểu diễn tại Hà Nội, họ đã có dịp ghé Hạ Long, cùng đi du thuyền thưởng ngoạn kỳ quan nổi tiếng của Việt Nam, chèo thuyền kayak và tham gia những hoạt động thú vị. Hồi đầu năm, khi quay MV cùng Đức Phúc, Jimmy cùng hai thành viên còn lại đã ở Việt Nam khoảng 2 tuần. Bộ ba có nhiều thời gian ở Phú Quốc, khám phá nhiều địa điểm thú vị.

"Bản thân tôi thì tôi thích đồ ăn đường phố, con người và mọi thứ ở đây rất tuyệt vời, chúng tôi may mắn được đi nhiều nơi. Tôi thường kể cho vợ và con mình nhiều thứ về Việt Nam và tôi cũng lên kế hoạch đưa cả gia đình đến Việt Nam du lịch. Gia đình tôi rất ghen tị mỗi khi tôi kể cho họ nghe về những nơi tôi đã đến, những người tôi đã gặp và những món ăn tôi đã ăn, mọi thứ thật tuyệt vời", Jimmy Constable thích thú. Trước đó, giọng ca 52 tuổi từng chia sẻ anh rất yêu thích các món ăn Việt Nam, từng có cơ hội thử nhiều món như bánh cuốn, bún chả, bánh xèo… và yêu thích món phở gà. Ngôi sao 7X cùng hai thành viên nhận xét đồ ăn Việt Nam có nhiều hương vị đặc biệt thậm chí có phần đặc sắc hơn cả những món ăn ở Anh.

Lee Brennan và Spike Dawbarn trải nghiệm chèo thuyền kayak ở Hạ Long INSTAGRAM LEE BRENNAN

Về phần Lee Brennan, giọng ca chính của 911 tâm sự anh rất muốn có dịp đến Việt Nam cùng mẹ trong một chuyến nghỉ dưỡng. Nam ca sĩ 7X kể dù mẹ anh tuổi đã cao nhưng mỗi khi thấy con trai chia sẻ những hình ảnh về Việt Nam, bà rất thích thú và muốn được trải nghiệm. "Tôi nghĩ mình sẽ quay trở lại Việt Nam vào một dịp lễ và có cơ hội dẫn theo mẹ, để bà thấy được một phần của Việt Nam", nam nghệ sĩ chia sẻ. Sau nhiều lần được đến mảnh đất hình chữ S, Lee Brennan và hai đồng đội đều nhận thấy con người Việt Nam rất thân thiện, hiếu khách, biết cách quan tâm, chăm sóc mọi người và đùa rằng người Anh cần học hỏi Việt Nam đề độ hiếu khách như vậy.

Với Spike Dawbarn, nếu có cơ hội trở lại Việt Nam nhưng không phải biểu diễn, anh muốn chơi golf vì nơi đây có nhiều sân golf lý tưởng đồng thời trải nghiệm nhiều môn thể thao ngoài trời. Mỗi lần khám phá được một nét đẹp của Việt Nam, nhóm lại muốn lưu lại lâu hơn. 911 chia sẻ bạn bè ở Anh của họ vẫn luôn ghen tị khi họ chia sẻ những trải nghiệm ở Việt Nam lên mạng xã hội, từ ảnh đường phố Hà Nội yên ả, cổ kính cho đến cảnh đẹp mê hoặc ở Hạ Long, Phú Quốc hay nhịp sống năng động của TP.HCM. Thậm chí, họ còn muốn đến đây mỗi tuần để đặt chân tới một thành phố mới, khám phá về Việt Nam nhiều hơn.

911 thời trẻ, âm nhạc của họ được nhiều khán giả 8X, 9X Việt Nam yêu thích. Qua 28 năm từng tan rồi hợp, nhóm đã phát hành 4 album cùng hàng chục đĩa đơn ăn khách INSTAGRAM 911

911 được thành lập vào năm 1995 với các thành viên: Lee Brennan, Jimmy Constable và Spike Dawbarn. Họ từng là nhóm nhạc Anh nổi đình đám vào thập niên 1990, được nhiều khán giả quốc tế yêu thích. Thời hoàng kim, nhóm đã bán được hơn 10 triệu đĩa đơn và 6 triệu album trên khắp thế giới, sở hữu nhiều bản hit quen thuộc: Don't Make Me Wait, Bodyshakin, Private Number, A Little Bit More, I Do…

Năm 1999, khi đang ở giai đoạn đỉnh cao, 911 tan rã. Hồi 2008, họ có cuộc hội ngộ đầu tiên sau đó gây tiếng vang khi tái hợp trong phim tài liệu The Big Reunion (2012). Nhờ sự đón nhận tích cực từ công chúng, bộ ba này đã tham gia các chuyến lưu diễn tại Anh và Ireland đồng thời tung ra album Illuminate... (The Hits and More) rồi hoạt động cho đến nay.