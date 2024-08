Nhóm nhạc ảo Kpop Plave lập kỷ lục mới, ngang ngửa BTS, BigBang

Plave thành công với Pump Up The Volume TWITTER NV

Hôm 20.8, nhóm nhạc ảo Plave tung ca khúc và MV Pump Up The Volume. Sản phẩm âm nhạc này nhanh chóng gây ấn tượng cùng giai điệu sôi động bắt tai, mang đậm phong cách sảng khoái tích cực đặc trưng của các thành viên trong nhóm. Sau khi được phát hành, bài hát Pump Up The Volume nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ khán giả.

Trưa 21.8 (giờ địa phương), Pump Up The Volume đã vươn lên đứng thứ nhất trên bảng xếp hạng Top 100 của Melon, nền tảng nhạc số trực tuyến hàng đầu xứ kim chi. Nhờ đó, Plave trở thành nhóm nhạc nam và cũng là thần tượng ảo đầu tiên giành được vị trí số 1 trên Top 100 của Melon trong năm 2024.

Plave là nhóm nhạc ảo hiếm hoi tại Kpop

Trong lịch sử, những sao nam Kpop từng xếp hạng nhất Top 100 của Melon chỉ có BTS, BigBang, NCT Dream, Seventeen và EXO. Với thành tích này, những chủ nhân hit Pump Up The Volume chứng minh vị thế và tính cạnh tranh đáng gờm của nhóm dù chỉ mới debut được hơn 1 năm.

Người hâm mộ dự đoán Pump Up The Volume sẽ "càn quét" thêm nhiều bảng xếp hạng nhạc số thời gian tới. Hiện MV ca khúc đã vượt hơn 1 triệu lượt xem trên YouTube.

Nhóm thu hút lượng người hâm mộ đông đảo

Trước khi trở lại với Pump Up The Volume, Plave từng lập nhiều kỷ lục với các sản phẩm âm nhạc của mình. Nhóm đang nắm giữ danh hiệu là nghệ sĩ đạt 1 tỉ lượt phát trực tuyến trên Melon cao nhất.

Ngoài ra, ba album của Plave là Asterum, Asterum: The Shape of Things to Come và Asterum: 134-1 bán được tổng cộng hơn 1 triệu bản… Tất cả là những cột mốc mà khó nhóm nhạc nào đạt được chỉ trong vòng 1 năm hoạt động.

Những thành viên Plave đều dựa trên người thật

Plave là một nhóm nhạc ảo trực thuộc công ty Vlast, chính thức ra mắt vào tháng 3.2023. Cái tên Plave là sự kết hợp của các từ Play (có nghĩa là chơi trong tiếng Anh) và Rêve (có nghĩa là giấc mơ trong tiếng Pháp).

Plave gồm 5 thành viên: Yejun, Noah, Bamby, Eunho và Hamin. Các chàng trai này không phải do AI tạo ra. Giọng hát của họ là của người thật, nhưng xuất hiện trước khán giả qua giao diện ảo. Công ty sử dụng công nghệ chụp chuyển động để theo dõi từng hành động, cử chỉ và biểu cảm của từng thành viên.

Đặc biệt, cả năm người đều có khả năng ca hát, vũ đạo và sản xuất nhạc. Nhiều ca khúc của nhóm do các thành viên sáng tác.

Plave trong một lần ăn mừng chiến thắng trên một chương trình âm nhạc cuối tuần

Qua hơn 1 năm ra mắt, Plave được yêu thích nhờ các sản phẩm âm nhạc chất lượng. Từng album được xây dựng theo chủ đề rõ ràng và hấp dẫn. Plave sở hữu các hit như Way 4 luv, Our Movie, Watch Me Woo!, From, Virtual Idol, The Sixth Summer, Pump Up The Volume…

Plave cũng hoạt động như các nhóm nhạc người thật: chơi game cùng nhau, có fandom (được đặt tên là Plli) và lightstick, giao lưu trực tuyến với fan, lập tài khoản mạng xã hội, tổ chức concert, lịch trình quảng bá trên các sân khấu âm nhạc cuối tuần… Sắp tới, nhóm nhạc ảo đình đám này sẽ có hai đêm diễn Plave Fan Concert 'Hello, Asterum!' Encore tại sân vận động Jamsil (Seoul, Hàn Quốc) vào ngày 5 và 6.10.